«Упc, неловко вышло» — 16 курьезов, родившихся из обычной путаницы

Таксист из Парижа разблокировал воспоминания из давней юности. Тогда ещё телефоны-автоматы были) И вот стою я, жду очереди позвонить, а в автомате мужичишка разговаривает. Слышу, он по объявлению насчет знакомства звонит, договаривается о встрече. Видимо там просят описать себя, потому что он говорит я среднего роста, атлетического телосложения, шатен, глаза карие и всё в том же духе.

А он маленький, плюгавенький, лысый, беззубый, одет черти как и очки изолентой замотаны. Я прям хотела подойти и крикнуть в трубку, чтобы женщина не верила ему))