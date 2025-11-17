«Упc, неловко вышло» — 16 курьезов, родившихся из обычной путаницы
Иногда самое безобидное недоразумение вырастает в такой сюжет, что и профессиональный комик позавидует. Стоит лишь обознаться или ослышаться, как начинается маленькая бытовая комедия. В этой подборке — истории о том, как путаница стала источником смеха или неловкости. Приятного чтения, и да не подведет вас интуиция в следующий раз, когда кто-то уверенно помашет вам с улицы.
- Сижу в универе в кафешке. Подходит девушка, спрашивает, можно ли присесть. Отвечаю: «Пожалуйста», а она резко разворачивается и садится за соседний столик. Смотрит на меня мрачно. Я подхожу и говорю: «Я что-то сделал не так?» Оказалось, что ей послышалось «пошла отсюда», а не «пожалуйста». Она так обалдела от наглости, что не нашла даже, что ответить. С этой девушкой мы потом встречались около года и частенько на ее просьбы о чем-нибудь я отвечал: «Пошла отсюда». © Не все поймут / VK
- Иду на работу, навстречу — женщина. Машет мне и кричит: «О, красавица моя на работу спешит!» Я, рассмотрев в ней свою знакомую, подхожу к ней и радостно говорю: «Как тебе хорошо с новой стрижкой!» Мы обнимаемся, я на нее гляжу и говорю: «Извините, я обозналась». Она, выпуская меня из объятий: «Извините, я тоже ошиблась». © Екатерина Чер / VK
- В ресторане мы заказали суп гаспачо. Я не знал, что его подают холодным, поэтому позвал шеф-повара и велел ему забрать его и принести горячим. Он так и сделал — выражение лиц окружающих до сих пор меня преследует. Я думал, что они смеются над шеф-поваром, а они смеялись надо мной, пока я ел свой обжигающе горячий суп гаспачо. © the_mysoginator/ Reddit
- В 17 я была скромной, стеснительной и очень вежливой. В начале первого курса еще толком не знала всех преподавателей. Ехала как-то в троллейбусе, напротив меня сидел старичок — мне его лицо показалось знакомым. Подумала, что это, возможно, педагог из моего института. Я не была уверена в этом, но решила, что если это все же он, не поздороваться будет невежливо. Я поздоровалась. Он спросил, не учусь ли я в его институте. Я про себя вздохнула с облегчением. Мы славно поговорили, он рассказал мне несколько забавных случаев из педагогической практики. «А вот и наша остановка!» — сказал он мне, и мы вышли, продолжая разговор. Зашли в институт. И все бы нормально, но это была не моя остановка, не мой институт, а я была слишком стеснительной, чтобы признаться, что обозналась. А потом он спросил меня, из какой я группы, и какая у меня сейчас пара. Я занервничала и выдала: «2Б, пара дирижирования» и выбежала из здания. А он удивленно мне вдогонку: «Какого дирижирования? В меде?!» © Не все поймут / VK
- Однажды в магазине упорно мерила пальто на мужчину. Нечаянно заметила недовольный взгляд со стороны — женщине не понравилось, что я так бесцеремонно кручу ее мужа. «Ой! Извините, обозналась!» Мой муж тихо ржал в сторонке. © Дийййя Дийя / VK
- Один мясник хотел жениться на моей дочери, а я почему-то решила, что он пытается купить у меня корову. Я ему говорю: «Если берешь одну, то захочешь и вторую!» А он мне: «Зачем мне две?» Я: «Да за тем же, зачем и одна!» Тут он признается, что ему одиноко, а я ему: «Так зачем же тебе корова, если тебе одиноко?!» © Idonteatthat / Reddit
Обычно так говорят о женщинах, которые маятся от безделья: "Корову бы ей, а лучше две".
- В продуктовом магазине ко мне подошла женщина, приняв меня за мужа ее подруги. Я улыбнулся и сказал: «Кажется, вы меня с кем-то путаете». Она согласилась, но продолжила говорить со мной так, будто я был тем самым парнем. В конце концов, мне пришлось просто уйти. Оглядываясь назад, понимаю, что, возможно, она пыталась так со мной познакомиться, а я был слишком наивен, чтобы это понять. В любом случае, это было очень странно. © MulliganMG / Reddit
- Мне удалось убедить нескольких китайских туристов, что я — бельгийский футболист Маруан Феллайни (он тогда играл за «Манчестер Юнайтед»). Они попросили меня сфотографироваться с ними и дать автограф. Мне нравится думать, что спустя столько лет они смотрят на эти фотографии и все еще думают, что я — это он. © Unknown author / Reddit
- Уже который раз за день звонит неизвестный мне номер, девушка просит позвать к телефону некоего Рому. Объясняю ей, что она ошиблась номером. Но после пятой ее попытки отыскать Романа я ответила: «Знаете, а Рома сейчас в душе». Больше ни одного звонка с этого номера не поступало. Рома, прости, если вдруг я испортила тебе жизнь! © Не все поймут / VK
Нам на домашний телефон иногда звонит женщина, которая на моё "ало" всегда спрашивает: "ты кто?", а я всегда отвечаю: " это же ВЫ звоните, значит, знаете кто". Она сразу бросает трубку. Просто когда она позвонила в первый раз, сразу накричала на меня, почему это Я взяла трубку, а не та, кому она звонит.
- К моей бабушке раз в неделю приходил молочник. У него было отличное чувство юмора, и бабуля с удовольствием болтала с ним за чашкой чая. И вот этот молочник перестал приходить, его заменил гораздо более молодой и молчаливый мужчина. Моя бабушка, все еще застенчивая в свои 83 года, не решилась с ним познакомиться и была разочарована, что больше не сможет видеться со cвоим другом. Это продолжалось несколько недель, и однажды она набралась смелости и спросила незнакомца, что случилось с прежним молочником. Оказалось, что он просто сбрил свою густую бороду, и моя бабушка его не узнала! Поскольку она с ним не общалась, он подумал, что чем-то ее обидел, и почтительно молчал. Они выпили вместе чаю и посмеялись над этой забавной ситуацией. © BlackCat27_TS4 / Reddit
- Звонит женщина, просит позвать мою маму. Я говорю ей, что она ошиблась номером, дома нахожусь только я. Она смеется и спрашивает, где мои родители. Я отвечаю: «Наверное, у себя дома». Она звонила снова и снова, я каждый раз говорила, что она ошиблась номером, а потом вешала трубку. А в очередной раз я не стала брать трубку, так эта дамочка оставила родителям на автоответчике сообщение, в котором говорила, как грубо я с ней обошлась. © Beautifulbutlonely / Reddit
- Раньше у нас был номер телефона, который отличался всего одной цифрой от номера пиццерии. Нам постоянно звонили, мы просто принимали заказ и говорили, чтобы они приехали и забрали его сами. © ohsureyoudo / Reddit
- У одного моего друга есть брат-близнец. Они абсолютно одинаковые, за исключением цвета глаз. Я не знал об этом близнеце, и когда мой друг переехал, я увидел его брата и решил, что это он и есть. Он ни разу меня не поправил, когда я называл его неправильным именем. Мы общались около двух лет, вместе ходили в кино, прежде чем я узнал о своей ошибке. © Mush_R00mz / Reddit
Близнец друга не поправлял, потому что близнецы привыкли делить друзей?)
- Вызвала такси. Пока зашнуровывала кроссовки, закрывала дверь, таксист Антон два раза позвонил напомнить, что стоит возле подъезда. Поздно вечером опять звонок с того же номера:
— Алло, Татьяна, это Антон. Мы с вами на сайте знакомств познакомились. Я из аэропорта звоню. Только что из командировки вернулся. Из Парижа. Хотите, встретимся прямо сейчас?
— Я не Татьяна, — говорю, — номера перепутали. Вы меня сегодня на такси возили.
— Ой, — смутился таксист Антон, — простите, ошибочка вышла. © Убойные Истории / VK
- Вчера вечером звонок на мобильный, беру трубку и слышу:
— Здравствуйте, я уже понял, что ошибся номером, но решил, что культурней будет не сбрасывать, чтобы вам все объяснить, и чтобы вы не беспокоились о том, кто звонил.
Я немного ошарашенно отвечаю:
— Спа...
И он повесил трубку. «Ах ты, некультурный! Сбросил, не дослушав меня», — подумал я. © Убойные Истории / VK
- Вeчером к племяннице и ее мужу домой пришли гости. Сeли чай пить и обнаружили, что сахарница пустая. Гости от сахара отказываются, но долг хозяйки — сахарницу наполнить. Насыпала, присмaтривается — ошибочка вышла, манка это. Ну и фиг с ней, думает, все рaвно отказались. Оставила. Гости ушли, забыла пересыпать.
Утрoм муж чай пьет:
— Стрaнный сахар какой-то, не растворяется.
Минуту спустя, изумлeнно:
— Еще и больше стaновится! © Убойные Истории / VK
А какой ваш самый неловкий «упс-момент»? Поделитесь в комментариях!
Комментарии
В нашем супере мясо и куриные запчасти пакуют в красные коробки с плотной крышкой.
Сегодня утром достаю такую коробку из морозилки, ставлю на нижнюю полку (вечером приготовлю).
Сонный муж спрашивает: - что там?
Невыспавшаяся я (начиталась на ночь исторического детектива), мрачно отвечаю: "чемодан с ногами"...😐
Сегодня муж попросил замешать ему творог. Я замешала: творог, сметана... И соль. Вместо сахара. Он так плевался. Мне стыдно и ржачно до слёз 🤣🤣🤣🤣😅
Таксист из Парижа разблокировал воспоминания из давней юности. Тогда ещё телефоны-автоматы были) И вот стою я, жду очереди позвонить, а в автомате мужичишка разговаривает. Слышу, он по объявлению насчет знакомства звонит, договаривается о встрече. Видимо там просят описать себя, потому что он говорит я среднего роста, атлетического телосложения, шатен, глаза карие и всё в том же духе.
А он маленький, плюгавенький, лысый, беззубый, одет черти как и очки изолентой замотаны. Я прям хотела подойти и крикнуть в трубку, чтобы женщина не верила ему))
Вчера еду в электричке. Выходить пора, прохожу в тамбур, а там женщина стоит, в темно-синей куртке, с узкой сумкой на груди, и белой бляхой. Ну, думаю, контролер, достаю карточку из кармана, и показываю ей. По изумленному взгляду поняла, как глупо ошиблась, это была обычная пассажирка, только с белым кармашком на синей куртке.