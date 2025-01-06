17 историй о поездках в такси, о которых невозможно молчать

Мы так младшую кошь везли из соседнего города. Она всю дорогу плакала в своей переноске. Когда приехали, я извинилась перед водителем за такое «музыкальное сопровождение», а он сказал: «Да эта кошка ведет себя приличнее, чем 90% моих клиентов».