17 историй о поездках в такси, о которых невозможно молчать
Казалось бы, ну что может произойти во время поездки в такси? А историй так много, что интернет словно по швам трещит. И часть из них, мы готовы продемонстрировать в нашей сегодняшней подборке.
- Разговаривал с таксистом в Таиланде. Я рассказал ему, что медведи у нас впадают в спячку и спят всю зиму. Он был так удивлен, что выключил счетчик и несколько раз проехал вокруг квартала, чтобы дать мне время объяснить, как работает спячка и какие животные ей подвергаются. Это был забавный разговор, потому что поначалу он мне не верил. © Electronic-Pool-7458 / Reddit
- Час ночи. Общественный транспорт не ходит. Встал на остановке. Не успел загрузить приложение, подъезжает такси: «Куда нужно?» Называю адрес. Таксист спрашивает: «Сколько заплатишь?» Знаю, что в приложении цена будет 190–210, но домой хочется быстрее. Называю 300. Таксист: «Нет, за 300 не поеду, давай 400». А я за 400 не поеду. Он проехал чуть дальше и ждет. Приложение показало 2 минуты ожидания и 200. Недавний собеседник включает заднюю, снова подъезжает: «Согласен за 300». Я говорю: «Извини, уже едет машина за 200». Сотню на чай оставил — все равно готов был отдать 300. © DenimDef / Pikabu
- Погода дрянь, ливень, нулевая температура. Вызываю такси. Приезжает вовремя, позвонив заранее: «Я вас наберу, как подъеду, бегите в машину, не мокните». Едем. Таксисту звонят: «Да, Паша, бери всю партию. Переведу 200 тысяч. Ты не мог бы перезвонить? Я таксую, ты в курсе про ипотеку. Клиент уже лыбится». Мне: «Извините». © Dr.******53 / Pikabu
- В Риме мы с друзьями поймали такси до отеля. Водителем оказалась симпатичная женщина лет 40. Вскоре стало ясно, что она не знает, куда ехать. Мы остановились, она помахала таксисту из соседнего переулка. Потом высунулась из окна, быстро обсудила с этим водителем местонахождение отеля. После закрыла окно и с сияющим лицом сказала нам: «Это был мой папа!» © ******** / Reddit
- Мы с друзьями сели в такси, и водитель сразу же спросил одну из моих подруг, сомалийка ли она. Так и есть. Они разговорились, и оказывается, что этот парень был на свадьбе ее родителей еще в Сомали. Он был так рад встрече с дочерью своего давно потерянного друга. Потом он достал телефон, чтобы позвонить другому сомалийцу, который тоже наш общий друг, и передал его моей подруге. У всех была улыбка до ушей от ситуации. И, как вишенка на торте, брать с нас деньги за поездку водитель не стал. © defkatatak / Reddit
- Часто наблюдала такую картину: мое такси доезжает до моего подъезда, водитель ставит метку «на месте», а потом разворачивается и уезжает. Трубки не берет, видимо, ждет, пока я отменю. Раза с пятого до меня дошло, как можно проучить их: я просто заказывала вторую машину и ехала по своим делам, а «бедные» водители катались часа три с моим заказом, не имея возможности принять другой. © EshePoOdnoy / Pikabu
- Есть знакомый таксист на межгород. Каждый раз, когда еду с ним, сажусь на переднее место, и он протягивает мне aux-кабель со словами: «Ну давай, включай свою лабуду». Хороший таксист. © lampardinho / Pikabu
- Я поехал на Гавайи по работе. Такси из аэропорта вела кореянка. Мы прекрасно поладили. Пару месяцев спустя я опять приехал на Гавайи, взял такси в аэропорту. И знакомый голос говорит мне: «Эй, я тебя знаю!» Третья поездка на Гавайи, уже с группой японских клиентов. Когда мы шли к стоянке такси, услышали громкий крик. Та самая кореянка выбежала из такси, прыгнула на меня и начала обнимать. Она до чертиков напугала моих японских клиентов: они не знали, бежать им или присоединиться. Но в конечном итоге эта ситуация произвела на них хорошее впечатление. © wheelytall / Reddit
Мне нужна пояснительная бригада к истории про бедных таксистов, которые три часа катаются с чужим заказом
- Мой водитель подобрал меня примерно в 5 километрах от моего дома. В середине холодной осени он говорит: «Парень, ты мог бы прогуляться или немного потренироваться». Все равно поставил ему 5 звезд. © wonkapoo / Reddit
- Везу кошку в ветеринарку в такси, в переноске. Кошка орет, мне очень неловко. На выходе прошу прощения у водителя:
— Извините, пожалуйста, что кошка всю дорогу кричала, она очень боится.
— Кричала? Я даже не заметил, у меня дома 8-месячный ребенок. © Unknown author / Pikabu
- Ехала в такси, и водитель задал мне вопросы о моем возрасте, работе и парне. Затем, когда мы приехали под дом, он, как и я, вышел из такси. Сказал мне обойти машину. Он открыл багажник, и я была уверена, что меня собираются похитить. Но увидела там букет роз. Он вынул одну из связки, дал мне и пожелал спокойной ночи. Потом снова сел в такси и исчез. © PrincessHay / Reddit
- Возвращался домой в такси. Сказал водителю, что очень проголодался. Оказалось, что он тоже был голоден, поэтому я решил пригласить его пообедать со мной. Мы катались и ели в машине. Он был так рад этому, что отвез меня домой, не взяв с меня денег. © yalladavai / Reddit
Мы так младшую кошь везли из соседнего города. Она всю дорогу плакала в своей переноске. Когда приехали, я извинилась перед водителем за такое «музыкальное сопровождение», а он сказал: «Да эта кошка ведет себя приличнее, чем 90% моих клиентов».
- Вызываю такси, сажусь, едем. И тут таксист начинает меня учить жизни, мол, почему ты, девушка, не замужем? Я сперва молчала, но он не остановился! Начал советы давать: «Надо быть послушнее, мужика искать пораньше». Тут я не выдержала и говорю: «А вы-то женаты, что такой умный?». Он такой: «Нет, трижды разведен, но я понимаю, как надо!». И тут я уже не сдержалась: «Ну так и езжай жениться, а не людей в такси жизни учи!». В итоге доехала молча, но мужик, видимо, еще долго думал о своей «мудрости». © Палата № 6 / VK
- Заказала однажды такси, водитель мне позвонил, и из-за того, что мое имя в приложении записано на английском языке, он старался разговаривать со мной на нем, но это я не сразу поняла. Всю дорогу он таааак старался по-английски рассказать мне о моем родном городе и вообще не обращал внимания, что я от шока молчу. В конце поездки водитель попросил быть его репетитором, потому что он хотел бы позаниматься именно с носителем языка. Пришлось раскрыть ему все карты, а потом еще и паспорт показывать, что я своя. Все равно не поверил... © Палата № 6 / VK
- Я ехал в такси, и вдруг таксист начинает орать: «Ты кто такой?! Что ты делаешь в моей машине?» Он выгнал меня из машины, а потом, видимо, вспомнив, кто я и что делал в его машине, вернулся за мной. © Подслушано / Ideer
- Вчера после работы вызвала такси. Стою у автобусной остановки, жду свою машину, приезжает классный белый мерседес. Приветствую милого водителя, сажусь к нему на переднее сидение и аккуратно отряхиваю ножки от земли, чтобы не загрязнить ему салон. Он смотрел на меня, как на какой-то бриллиант, а потом еще сказал: «Девушка, вы что делаете? Ноги отряхиваете? Офигеть. Если что, то я не женат». © Палата № 6 / VK
- Отмечали мой день рождения, сидели в кафе до утра, обратно вызвали такси. Таксистом был молодой общительный парень, всю дорогу шутили, болтали. Когда расплачивались, в шутку спросила, не сделает ли скидку в честь дня рождения, а он неожиданно вернул мне деньги за поездку и с улыбкой говорит: «С Днем рождения!». Это было безумно мило. Мы попросили его немного подождать, сбегали домой и вынесли горячий кусок пиццы и торт. Парень был приятно удивлен, поблагодарил, а мне до сих пор тепло на душе. © Подслушано / Ideer
Не выходим из салона, мы едем дальше. Вот вам еще несколько подборок из мира такси:
Комментарии
интересно, где эта женщина работает, что ей, уходя с работы, надо ноги отряхивать?
А я вчера ехала в такси, а водитель тихо слушал балет "Кармен". И молчал. Идеальная поездка.
Это ж сколько предложений замуж мимо меня прошло!!! Я всегда в плохую погоду ноги отряхиваю)