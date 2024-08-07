20 человек сели в такси и настало время обалденнейших историй

Мне бы такую уверенность и бесстрашие, как у той девушки, что села к парню в машину подумав, что он ее зовет
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Нельзя просто взять и спокойно проехать на такси. То водитель попадется такой говорливый, что хоть вой, то пассажиры забывают в машине крайне интригующие вещи. Уж что-то, а скучно точно не будет.
А вот еще несколько доказательств того, что поездка на такси — это просто какое-то время приключений:
Мне бы такую уверенность и бесстрашие, как у той девушки, что села к парню в машину подумав, что он ее зовет