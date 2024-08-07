20 человек сели в такси и настало время обалденнейших историй

Истории
5 часов назад

Нельзя просто взять и спокойно проехать на такси. То водитель попадется такой говорливый, что хоть вой, то пассажиры забывают в машине крайне интригующие вещи. Уж что-то, а скучно точно не будет.

  • Работаю таксистом. Ждал заказ, как вдруг, очень внезапно, ко мне сел мужчина. Солидный такой, в костюме, с чемоданом. Сел и кричит: «Давай! За той машиной черной!» Я испугался, но поехал. Через 5 минут преследования все же рискнул спросить, зачем мы едем за ним. А мужик заржал и выдал: «Да это мой начальник. Так взбесил меня! А я с детства хотел так в такси запрыгнуть, повеселиться. Вот и решил после тяжелого рабочего дня немного остудить пыл». Мужик попался хороший, разговорились с ним, поболтали, я довез его домой, а он мне еще и на чай достаточно оставил. Поблагодарил за исполнение мечты детства. © Палата 6 / VK
  • На 8 месяце беременности вызвала такси. Водитель гонит как ненормальный. Я пытаюсь шутить: «Не торопитесь, я еще не рожаю». Он странно на меня покосился и продолжил гнать. И тут мы на скорости влетаем в кочку, я аж подлетаю. Уже без шуток рявкаю, чтобы вел нормально, а он в ответ вдруг огрызается, что надо же какая молодежь нежная пошла, на кочечке подбросило и столько воплей. Я в шоке молчу, мысленно составляю претензию, чтобы в приложении писать, но лишь бы доехать уже! Доехали, начинаю выползать с машины, с большим животом неудобно, водитель поворачивается ко мне, и тут до него доходит! С воплями извинений оббегает машину, подает мне руку, помогает выйти и умоляет простить, говорит не заметил, что я беременная. © CatKate / ADME
  • Как-то раз вез одного 50-летнего мужика. И он признался мне, что тайком по ночам ездит на такси из дома к маме, а все потому что вообще не умеет готовить. Берет еду у нее. © foodpoisonings**** / Reddit
  • Купил первую машину. Еду на работу. Смотрю, стоит кто-то и голосует. Решил подвезти. Оказалось, что в мою сторону, но чуть дальше. В итоге довез его до поворота к себе домой и сказал: «Дальше сам». А он мне деньги протягивает и говорит: «Вы же меня до конца не довезли» Я объяснил, что я просто бесплатно подвез, так как ехал с работы. Ох, видели бы вы его лицо. Ведь он подумал, что таксиста поймал, который денег не взял, но и до конца не довез. © di**ream / Pikabu
  • Вызвала такси, стою во дворе дома и жду. Во дворе тяжело машинам разъезжаться, поэтому просто вышла до въезда во двор. Подъезжает таксист. Я только хотела сесть, а он вдруг взял и поехал во двор. Остановился. Я снова подошла и опять попыталась открыть дверь, а он снова начинает сдавать назад. Я уже в недоумении. Отошла в сторону и жду, когда он закончит свои маневры. А он снова поехал вглубь двора, с трудом там развернулся и подъехал ко мне. Сажусь. А он мне: «Девушка, а я отменил заказ!» Я обалдела, мол, почему. И слышу: «А вы какая-то нервная!» © Любовь / ADME
  • Отдыхала на Бали, понадобилось вызвать такси. Таксист попался уж больно болтливый. Рассказывал про все, что он видел на дороге. А когда узнал, откуда я, то сказал, что ни разу в жизни снег не видел. Говорит: «Как вы вообще ездите на машинах зимой?» Я начала рассказывать о незамерзайке, сменной резине, печке в машине. У водилы челюсть периодически падала, а у меня было стойкое ощущение, что я ему что-то нереальное рассказала. © Подслушано / Ideer
  • Впервые в жизни побывала на первом звонке не как школьница, а как зритель. Мне уже 21. Младший брат прошлой осенью пошел первый раз в первый класс. Подъехали мы к школе на такси, уже выходим из машины, как вдруг брат вспоминает: «Блин, мы цветы забыли купить!» Шок, паника. Но нас вдруг зовет водитель. Он открывает двери, поворачивается с непроницаемым лицом и выдает: «Не переживайте, у меня букетик один есть, возьмите». Мама поблагодарила его, деньги начала давать, а водитель засмеялся и сказал: «Думал, теще подарю, но вы меня вовремя остановили!». © Не все поймут / VK
  • Я девушка, некоторое время работала таксистом. Дело было летом. Везла я бабулю лет 60-70. Довезла, все хорошо. Спустя время мне по рации диспетчер сообщает: «Ты бабушку везла?» Говорю, что я. И тут слышу: «Она у тебя свою челюсть забыла!» Меня после еще месяц подкалывали. © Подслушано / Ideer
  • Опаздываю на работу. Вызвал такси. Приехал мужичок в возрасте. Лицо какое-то знакомое. Спрашивает: «Вы там работаете, куда мы едем?» Говорю, что да. И тут слышу: «Тогда передайте вашему хлюпику привет». Я обалдел, ведь мы так своего менеджера называем — фамилия Хлюпов. А водитель резко поворачивается ко мне и выдает: «Будем знакомы! Хлюпик старший. Отец я его». Сразу стало понятно, почему лицо у него знакомое.
  • Ехала на такси домой вечером. Таксист внезапно начал рассказывать о своей дочери. Говорит, что она сейчас учится в Лондоне, а он хоть и очень ею гордится, но грустит сильно, что они больше не рядом живут. Меня это так тронуло. У меня просто с папой вообще не такие замечательные отношения, и я на секунду задумалась, как бы было приятно, если бы мой папа так кому-то обо мне рассказывал. © Не все поймут / VK
  • Давно было. Вызвали такси. Диспетчер звонит и говорит, что дорога перекрыта, и просит пройти до перекрестка. Идем. Машины нет. Диспетчер говорит, что подъедет черная машина такой-то марки. Мы две девочки, в марках машин вообще полный ноль. Через минуту прямо перед нами останавливается черный джип. Без тени сомнения садимся на заднее сиденье, здороваемся. Мужик говорит: «Здравствуйте!» Отъезжаем. Через несколько минут звонок из такси: «Машинка приехала, вы где?» Удивленно переглядываемся. Уточняем у водителя, а он говорит: «Так я не таксист. А вам куда надо?» В итоге довез нас и даже денег не взял. Но до сих пор не могу понять, почему к нему залезли какие-то девушки, а он даже не стал задавать никаких вопросов. © gayarsenic / Pikabu
  • Недавно вызвала такси. Приходит сообщение, что приедет водитель Игорь, но низкий рейтинг — 3,9. Немного напряглась, но поездку не отменила. Приехал. Он вышел из машины, взял у меня вещи, аккуратно положил в багажник. Поехали. Начали болтать. Интересный собеседник оказался. Я спросила, мол, почему такой рейтинг. Была в шоке! Сказал, что недавно сделал замечание одной даме — попросил не есть жутко сыпучее пирожное, крошки от которого летели по всей машине. Она поставила ему 1 балл. А ее подруга работает оператором в этом такси, поэтому портит ему жизнь: не дает нормальные заказы, отменяет по надуманным причинам. Я ему посоветовала обратиться в службу поддержки, ведь у него видеорегистратор все записывает, есть доказательства, что он был прав. В итоге довез до дома и уехал. А позавчера он позвонил и сказал: «Сделал все так, как вы сказали, и рейтинг мне восстановили. А подругу той дамочки уволили. © Хищный ЗаИц / ADME
  • Дождь. Толкаюсь в пробке в правом ряду. Около остановки опускаю пассажирское стекло и тряпочкой протираю зеркало. Тут открывается дверь, на переднее сиденье нагло садится девушка с остановки и говорит: «Мне до метро!» Я подумал немного и решил, что подвезу, ведь по пути как раз. По дороге поболтали немного, и только под конец поездки выяснилось, что на той остановке она подумала, будто я рукой ее зову сесть в машину. А я всего лишь протирал зеркало. © V2M8Ch / Pikabu
  • Вызвала себе такси, пришло СМС с маркой машины, а я в них совсем не разбираюсь. Вышла на улицу, а перед подъездом как раз стояла машина такого же цвета, как было указано в сообщении. Недолго думая, села на заднее сиденье. Смотрю, а там уже сидит пассажир, а за рулем женщина-водитель разговаривает по телефону. Я возмутилась, мол, не собираюсь ехать с попутчиком. Женщина на меня не обращала внимания из-за разговора, а я начала еще сильнее возмущаться! Но тут вижу, что подъезжает такая же машина. И тут до меня доходит, что я залезла в машину к чужим людям и там возмущаюсь, почему же они меня не везут. © Подслушано / Ideer
  • Таксовал как-то. Почти ночь, уставший еду с пассажиром. Поворачиваю налево, а там пешеходный переход, и идет девушка. Я остановился, чтобы пропустить. А она идет и вдруг голову поворачивает, смотрит на меня, улыбается и машет мне рукой. Мне это показалось милым, поэтому я улыбнулся и помахал в ответ. И она прямо обрадовалась, появилась улыбка на лице. А сама вся такая милая, и улыбка красивая. После этого я до самого дома ехал с хорошим настроением и улыбкой до ушей. © GlupuiOslik / Pikabu
  • Как-то раз один пассажир потребовал ехать за какой-то машиной. Мы поехали. В итоге та машина, за которой мы ехали, остановилась где-то в пригороде, а мой пассажир вышел и зашел в этот дом. Оказалось, что это был его дом. Просто ему не хватило места поехать в одной машине с семьей. © Unknown author / Reddit
  • Ехала от подруги, которой помогала делать огромный торт в 4 часа ночи. Я уставшая, потная, с непонятным пучком на голове, без макияжа. Села в такси и уткнулась в свой телефон. А таксист так тихо и тепло сказал: «Девушка, вы такая красивая». И у меня в душе зацвели пионы! Я замужем, есть прекрасный и любящий муж. Была и буду ему верна, но как же хочется иногда простого флирта, первых свиданий и разговоров до 7 утра. Грустно немного. © Подслушано / Ideer
  • Я чиню обувь в мастерской. Как-то ко мне пришла девушка и попросила починить каблук, но бесплатно, так как денег с собой не было. Я не знаю, почему тогда пошел ей навстречу и помог просто так. А недавно у меня была ситуация, когда я спешил к дочери в садик на концерт, а маршрутки нужной не было. Начал ловить такси, остановилась машина. Внутри сидела девушка, которой я чинил каблук когда-то, и ее муж или парень. Ну и говорит мне: «Я вас запомнила тогда, хочу отблагодарить!» Они довезли меня до самого садика. На концерт я успел. А все-таки добро возвращается. © Не все поймут / VK
  • 1998 год. Нам с подругой по 18 лет, вызываем такси. Сначала завезли ее, а потом начинаю объяснять, как до моего дома добраться. И тут таксист меня прервал и говорит: «Я знаю!Сейчас направо, во двор, второй подъезд, четвертый этаж». Вглядываюсь в него — дядька абсолютно незнакомый. Спрашиваю: «Как?» А он отвечает: «Не скажу. А ты живи и мучайся вопросом». Спасибо! До сих пор мучаюсь. © Подслушано / Ideer
  • Как-то раз таксовал. Подъехал к автобусной остановке. Подошел какой-то парень и предложил деньги за то, что он просто посидит у меня в машине и погреется, пока ждет автобус. В итоге он просидел минут 40, а потом говорит: «Что-то надоело мне ждать. Можете меня отвезти сами?» В итоге я возвращался домой жутко уставший, но с хорошим настроением в тот день. © HaefenZebra / Reddit

А вот еще несколько доказательств того, что поездка на такси — это просто какое-то время приключений:

Комментарии

Уведомления
Пандакота
1 час назад

Мне бы такую уверенность и бесстрашие, как у той девушки, что села к парню в машину подумав, что он ее зовет

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