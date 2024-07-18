15 поездок на такси, после которых даже цирк покажется скучным

Такси — это не только способ передвижения, но и целая куча историй. То таксист приедет не туда и потом бегай, ищи его. А то и просто вдруг начнет петь во время поездки. Мы уверены, что у вас тоже случались такие ну очень незабываемые поездки.
Вызвала такси, жду. Приезжает, я потянулась к ручке двери, но водитель ни с того ни с сего едет дальше! Остановился, я снова подхожу, но он вдруг начинает сдавать назад. Что за догонялки, ешкин кот?! Наконец сажусь, а он заявляет: «Дамочка, я отменил заказ. Вы какая-то нервная!» Я даже не нашлась, что ответить. © Любовь / ADME Сажусь в такси около 23.00, таксист молчит и резко начинает движение. А потом вдруг достаёт скотч! Я думаю, ну все. Начинаю орать, мол, выпустите меня! Ноль реакции, только в тишине звук разматывающегося скотча. И вот он оторвал зубами кусок, а потом резко приклеил на заднее сидение табличку, что глухонемой. © Палата 6 / VK Вез человек одного звездного персонажа из Екатеринбурга в Нижний Тагил. Молча. Звезда сыпала бликами юмора по поводу провинциальности территории и вдруг спросила: «Скажите, а что вот там справа?» В ответ от водителя: «Тихий океан справа». И ведь не поспоришь. Он действительно к востоку от маршрута движения. © sportgorizont / ADME Садится парень и с ходу просит телефон поставить на зарядку. А у меня музыка как раз с него играет. Говорю ему, что тогда поедем без музыки. Вытаскиваю шнур и отдаю ему. Едем. Просит подключить. Думаю, сейчас включит свою безвкусную музыку. Даю, начинаю грустить. Краем уха слышу: что-то глючит, вроде тихонько музыка моя играет. Соображаю... Соображаю... Оказывается, клиент, чтобы я не грустил, нашел у себя в телефоне песню, которая у меня играла, и запустил ее у себя на телефоне для меня. Говорит, чтобы я не разочаровывался сильно и не грустил. © Slavemaster2 / Pikabu Ехали с парнем с вокзала в общежитие. Оба на нервах: скоро придется сдавать тяжелейший экзамен у несговорчивого препода. Мы вполголоса обсуждаем это предстоящее приключение с тихой паникой. И тут нас услышал таксист. «Что, экзамен сдаете? И препод злой, да? О-о-о, а у меня тоже такое было!» — и дальше последовала история о том, как в свое время сам сдавал экзамены. Успокаивал нас, желал удачи и даже поделился знаниями по предмету (а они у него хорошие! Не знаю, чего он таксистом работает). Выходили с огромным облегчением: такси-психотерапия помогла лучше любой медитации. А экзамен сдали на отлично! Заказывал такси, проехали несколько мест, вернулся домой. На счетчике 666 рублей. Таксист: «Я не хочу тебя так отпускать, постоим на рубль?» И мы еще постояли за мой счет. © bash Подрабатывала я как-то в такси. И вот приезжаю на вызов. Выходит клиентка с взрослой дочкой. Девочка окончила школу, и они едут в отпуск, о чем она тут же оповещает на радостях. А еще она тарахтит обо всем на свете — практически не закрывая рот, посвящая меня в детали событий. И тащит женщина огромный чемодан размером километр на километр. А дочь на шпильках, модная вся, с парой легких сумок. Открываю багажник. Жду, когда они загрузят вещи. А женщина так вопросительно смотрит и удивленно спрашивает: «А чемодан вы разве не поможете мне положить?» «Таксист вам не грузчик, тем более что у тебя есть помощница», — думаю я, а сама говорю: «Нет, мне тяжелое поднимать нельзя». После чего они свой огромный чемоданище и сумки кладут в багажник самостоятельно. Всю дорогу пассажиры молчали. © Milamanik / Pikabu
Так они молчали всю дорогу или "она тарахтит обо всем на свете — практически не закрывая рот, посвящая меня в детали событий"?
Я возвращалась домой после очень сильного пилинга лица. Моя кожа горела и шелушилась. Чувствовала себя не в своей тарелке и, садясь в такси, мысленно причитала: «Пожалуйста, пусть за рулем будет не молодой симпатичный парень». И это был пухлый зеленоглазый мужчина в максимально дружелюбном настроении. Он просто подмигнул и улыбнулся мне. «Вы доктор?» — спросил он. «Нет, почему?» — ответила я. «Тогда зачем вам белые брюки?» — спросил он с самым серьезным выражением лица. Я рассмеялась, он рассмеялся в ответ. Таксист не взял с меня ни цента, но я настояла на том, чтобы заплатить, и дала ему щедрые чаевые. Он сделал мой день! © Lena Aurelius / Quora Один мой приятель как-то подвозил одного мужчину, он попросил у приятеля телефон, мол, я много езжу на такси, буду твоим постоянным клиентом. Несколько раз его возил, а потом он пропал где-то на несколько месяцев. И тут в один из дней раздается звонок. Далее диалог: — Привет. — Привет. — Это Вася, помнишь, ты меня несколько раз возил? — Да, помню. — Отлично. Мне нужна твоя помощь. Я сейчас стою на мосту через Оку в Калужской области. Можешь приехать меня забрать? — Я посмотрел по навигатору, это 140 км, и ехать мне из города до тебя около 3 часов. А не проще тебе погрузить машину на эвакуатор и доехать на нем сюда? — Я на велосипеде. — А что ты там делаешь на велосипеде? — У меня мать в Воронеже живет, вот решил в гости к ней съездить, сел на велик и поехал. — А че не доехал? Велик сломался? — Велик в порядке, ноги болят, не могу крутить педали. © Superintendent /Pikabu Друг работает таксистом. Недавно к нему подсела девушка. По пути набирает номер телефона какого-то парня и говорит ему: «Дорогой, я беременна от тебя». Тот не ведется и бросает трубку. Тогда она набирает телефон следующего и говорит то же самое: «Я от тебя беременна». Следующий тоже бросает. И так она звонила раз пять. Где-то на пятом звонке какой-то парень ей поверил... © Подслушано / VK Мой дядя подвозил Криса Эванса и не догадался, что это он, пока не увидел на большом экране. Все домашние, которым меньше 30, удивились и разозлились, что дядя не сфотографировал его. © TheLonelySyed27 / Reddit Дождь. Толкаюсь в пробке в правом ряду и около остановки на Савеловской опускаю пассажирское стекло, взял тряпочку и протираю зеркало. Тут внаглую на переднее сиденье садится девушка с остановки и говорит, что ей до метро. Я что-то подумал, ну ладно, мне все равно по пути. Довез до метро «Пушкинская», ее устраивало. Поболтали немного. Под конец выяснилось, что она подумала, будто я рукой ее зову сесть в машину. А я всего лишь протирал зеркало. © V2M8Ch / Pikabu Однажды ехала с таксистом ночью, разговорились про домашних животинок, потом про котиков в частности. Обсудили корма, ветеринарные истории. А потом он предложил: «Хотите, я вам спою?» Отказаться не посмела, и он запел «мяу-мяу» на разные тона. © Мама Говарда / ADME
А вот еще несколько незабываемых поездок на такси:
Внимание: в июле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.