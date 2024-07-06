15 человек, из-за которых супергерои вот-вот лишатся работы

Самое крутое, что есть в нашей жизни — это люди. Ну серьезно! Таксист, не взявший с вас денег, водитель автобуса, подождавший, пока вы добежите до остановки, или незнакомка, предупредившая, что вас хотят обчистить... Так что супергерои существуют не только в фильмах Marvel. На самом деле они среди нас. А может, и вы один из них.

Мужик с женой в командировке - безрукий, безногий инвалид? До магазина c колбасой или до грядки с огурцами сам не доползет?

Незнакомцы вообще порой оказываются к нам добрее, чем близкие. Вот эта статья тому доказательство. Впрочем, они же могут и ответочку дать, если на них ни за что ни про что наехать, как герой этой истории.

Но самые эксцентричные выходки, конечно, мы порой терпим от соседей. Вот странно — они вроде нам и чужие, а в нашей жизни им отведено немало места.