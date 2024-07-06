Мужик с женой в командировке - безрукий, безногий инвалид?
До магазина c колбасой или до грядки с огурцами сам не доползет?
15 человек, из-за которых супергерои вот-вот лишатся работы
Самое крутое, что есть в нашей жизни — это люди. Ну серьезно! Таксист, не взявший с вас денег, водитель автобуса, подождавший, пока вы добежите до остановки, или незнакомка, предупредившая, что вас хотят обчистить... Так что супергерои существуют не только в фильмах Marvel. На самом деле они среди нас. А может, и вы один из них.
- У нас в доме есть общий открытый балкон, предназначенный для пяти квартир. Туда часто выходим подышать я и мой сосед. В углу на балконе стоит банка для мусора, и пару месяцев назад я стала замечать, что если я ее не вытряхну вовремя, так и останется бардак. В общем, написала записку: «Уважаемый сосед! Пожалуйста, относитесь уважительно к чистоте общего балкона. Я регулярно убираю за вами, и мне это категорически не нравится. Спасибо за понимание». Оставила записку в ручке балконной двери. Через некоторое время выхожу на балкон — нет записки. Хорошо, думаю, прочитал и принял к сведению. Но сегодня меня ждало это. © kove0 / Pikabu
- Рассказал сосед, он работает отделочником. Приезжаю, говорит, вечером с тяжелого заказа, сил нет никаких. Запарковался во дворе. Не помню, как добрался до дома, сразу вырубился. А к вечеру похолодало. Не сильно, минус 12 всего, но для нашего юга это холод собачий. Утром на телефоне обнаружил 15 пропущенных звонков с разных номеров и около 10 смс. Одна особенно порадовала: «Дурачина ты! Выруби габариты!». Машина всю ночь стояла с включенными габаритами, благо аккумулятор новый, с утра завелся без проблем. © Lucky111 / Pikabu
- Я шел на одно из своих первых собеседований, одетый в пиджак и галстук, которые на мне, длинноволосом ботанике, скорее всего, выглядели странно. Встретился с одной женщиной в вестибюле здания. Она посмотрела на меня и сказала: «Ты отлично выглядишь!» Удивленный, я ответил: «Спасибо! Я иду на собеседование». Она кивнула и сказала: «Ты обязательно получишь эту работу». Больше никогда ее не видел. А сам я поднялся наверх, прошел собеседование и действительно получил это место. © ratbastid / Reddit
- Спускалась в метро вечером. Около эскалатора заметила грустную леди, которая выкинула в мусорку слетевший с пятки пластырь и медленно поковыляла дальше по маршруту. Ждать поезда пришлось долго, с грустной леди мы оказались в одном вагоне.
Откопала в запасах пластырь и вручила страдалице. Возможно, ничем он и не поможет. Но она хотя бы улыбнулась.© Aichka / Pikabu
- Последние пару дней мимо нас постоянно мотается экскаватор. И каждый раз, когда он едет, он набирает старый асфальт, который лежит у дороги в городе, в ковш и засыпает у нас большие ямы. Мы и сами их засыпали где могли, но в багажнике пару ведер всего помещается, а он за пару дней засыпал уже кучу больших ям. © Zampo / Pikabu
- Случилась со мной неприятность — дочку пришлось везти в больницу. Пока такси вызывала, пока машину ждали, ребенок раскапризничался. На улицу ее вынесла уже в слезах, кое-как устроились в машине. Таксист очень аккуратно вез, дочь по дороге задремала, хотя обычно ее укачивает. И вот когда мы уже выгружались из машины, таксист смотрит на меня серьезно и спрашивает: «Деньги не последние? Не возьму, если последние». А я не сразу поняла, в чем дело, думала, с карты оплата списаться не может. Даже за наличкой полезла, а потом поняла. Он меня пожалел. Я растрепанная, ни кольца на мне обручального, ни сережек, одежда домашняя. Вот такая внезапная чужая доброта. © MrsMiddle / Pikabu
- Ездили с дочкой (3 года) по ее делам и стали свидетелями цепочки добра. Сначала к пешеходному переходу мужчина привез парня на инвалидном кресле и тут же ушел в противоположном направлении: он помог парню побыстрее проехать какой-то промежуток снеговой каши. Следующая картина: парень на кресле переезжает пешеходный переход, и к нему подбегает уже другой парнишка и тоже помогает преодолеть промежуток снежной каши. Мир не без добрых людей. © opanana / Pikabu
- Бежал на маршрутку и по ходу выронил телефон, заметил это только внутри такси. Вышел на следующей остановке, но когда добежал, телефон не нашел. Дома позвонил на свой номер с телефона супруги. Ответила женщина и пообещала вернуть. Так вот, она не просто вернула, а приехала к супруге на работу и отдала телефон. © romzes.fire / Pikabu
- Когда оканчивала школу, мою маму вызвали к директору. В панике думала, что же я натворила. А он дал ей 3 тыс. рублей на мое выпускное платье и сказал: «Мне жаль, что я не могу дать больше!» А позже я узнала, что директор помог всем девочкам из малообеспеченных семей. © Подслушано / Ideer
- А меня сегодня автобус одного подождал! Я увидел, что подъезжает, начал бежать, но оценил свои силы и понял, что не успеваю. Перешел на шаг, думаю, не судьба. Смотрю, вроде двери еще открыты — может, все-таки успею! Начинаю снова бежать и понимаю, что сейчас двери перед лицом закроют, как всегда, смысл-то какой. И снова перехожу на шаг и иду. И тут понимаю, что он ведь на пустой уже остановке именно меня ждет. Делаю финальный рывок, параллельно кивая водителю в зеркало, мол, спасибо, и забегаю в автобус. Почти всю жизнь захлопывали двери перед лицом. Спасибо тебе, мил человек! © BandicutCamamber / Pikabu
- Ребенок открыл дверь машины. Подул ветер, сын не удержал дверь и задел соседний Porsche. Не помял — там остался небольшой след, похожий на потертость. Ну, я думаю, все, попал на деньги. Попробовал постучать по колесам — не сработала сигнализация, оставил записку. Человек перезвонил и сказал: «Не парься, у меня пленка, все окей». Но ему тоже было приятно, что я не просто сбежал. © Unknown author / Pikabu
- Жена уехала на два месяца в командировку. Соседи, узнав, что живу на даче один, начали подкармливать меня огурчиками, помидорчиками, пирожками, пирогами. Вчера заехал к другу на работу, а он говорит: «Пойдем, колбаски тебе отрежу. Пока жена в отъезде, сам себе все равно не купишь». © papazov1 / Pikabu
Мужик с женой в командировке - безрукий, безногий инвалид?
- Ехала сегодня в трамвае на максимальной скорости. Вдруг он резко тормозит — люди чуть не высыпались вперед. Водитель вышла из трамвая и через несколько секунд зашла. Все начали расспрашивать, мол, что случилось. А она отвечает: «Котенок сидел на рельсах, убрала». Ни у кого возражений не было. © Подслушано / Ideer
- Была в отпуске во Франции. Поднимались на лифте. Зашел маленький мальчик с мамой, в руке у него был маленький цветок. Он очень стеснялся и прятался за мамой, шепча ей что-то. Прямо перед тем, как я вышла, он остановил меня, протянул цветок, сказал:
«Ты самая красивая девушка, которую я когда-либо видел!» — и слегка обнял меня. Наверное, это самое милое и приятное, что когда-либо со мной случалось. © Unknown author / Reddit
- Стояла на остановке, автобус ждала. Куча людей, среди них два парня разговаривают на незнакомом мне языке. Ну, думаю, грязь всякую обсуждают. И тут подходит ко мне женщина и говорит: «Девушка, я понимаю их язык. Они хотят у вас телефон украсть, закройте сумку». Спасибо, женщина! © Подслушано / Ideer
Незнакомцы вообще порой оказываются к нам добрее, чем близкие. Вот эта статья тому доказательство. Впрочем, они же могут и ответочку дать, если на них ни за что ни про что наехать, как герой этой истории.
Но самые эксцентричные выходки, конечно, мы порой терпим от соседей. Вот странно — они вроде нам и чужие, а в нашей жизни им отведено немало места.
Комментарии
Шла как-то на концерт, и парень тоже... ехал в коляске
Чтобы на территорию попасть, надо было либо по лестнице, либо по очень сильно наклонному автомобильном съезду подняться.
Он поднимался, конечно, но на середине выдохся уже.
Затолкала его наверх, пошла дальше
Знаете, что было бы супергеройством для Вас, автop Юлия? Прекратить копипaстить свой и так кoпипаст. Некоторые персонажи подборки уже как родные. Например, девочка из малообеспеченной семьи с платьем на выпускной. Она уже раз 5 точно была.