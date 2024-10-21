15+ человек, которые на себе почувствовали, что значит неловкая ситуация
Истории
1 час назад
Каждый из нас хотя бы раз в жизни оказывался в неловкой ситуации, от которой хотелось провалиться сквозь землю. Это может быть случайный конфуз во время поездки на такси или неудачная шутка в компании друзей. Но, как ни странно, именно такие истории чаще всего становятся самыми смешными воспоминаниями.
- У меня была максимально неловкая ситуация, когда одноклассница попросила скинуть ей конспект. Согласился, но была одна проблема — я даже понятия не имел, как ее зовут. Все потому, что я целых два года не могу запомнить имена своих одноклассниц. © miha_na_pensii / X
- Стараюсь готовить мужу разнообразные блюда. Поехали как-то к свекрови, которая не заморачивалась и сварила пельмени. Муж их ел, как голодающий. Свекровь спросила, чем же его жена кормит, раз он так уплетает за обе щеки. Так этот болван сказал, что пельмени у нас — большая редкость, и вообще он два дня подряд ел только картошку, вчера вообще из ресторана. «Просто картошка» — это блюдо, запеченный картофель с кучей ингредиентов. А на второй день нас угостил друг-ресторатор. Чуть не умерла от стыда. © Подслушано / VK
- Как же стыдно... Гостила у брата, и нужно было срочно доехать до банка, я вызвала такси. Машина ехала очень долго и тут наконец-то подъезжает. Я уселась и бодро скомандовала: «К банку и побыстрее!» И вот мы у банка, я отдаю ему деньги, и водитель говорит: «Девушка, я ведь не таксист, я впервые вас вижу. Но вы вломились в машину и так резко скомандовали, что испугался, но все-таки поехал». © Подслушано / VK
- Однажды у меня чесалась спина, и я хотел попросить свою девушку почесать мне лопатки. Но я забыл слово «лопатки», поэтому попросил почесать мне «кости крыльев». Она такая: «Что это за кости крыльев?» А я в ответ: «Место, где крылья соединялись бы со спиной, если бы они были». © Unknown author / Reddit
- Сижу на лекции. Достаю зарядку из сумки для ноута и даю другу с просьбой: «Зарядку вставь в розетку, пожалуйста». Он с недоумением: «Что это?» Смотрю, а я достала вместе с зарядкой свои трусы, которые забыла выложить. Я обалдела! Перед целым курсом, блин! А друг мне потом еще долго припоминал: «У тебя кружевная тряпочка для ноута?» © Подслушано / Ideer
- Каждое утро целую парня перед уходом. Традиция. Как-то раз опаздывала, вызвала такси, но всю поездку спала из-за недосыпа. Водитель будит меня со словами: «Приехали!» И тут я машинально целую его и говорю: «Спасибо, дорогой!» — и спокойно выхожу из машины. А водитель мне даже ничего не сказал! Я только спустя пять минут поняла, в чем прикол. Звонила, извинялась и скидывала деньги за поездку. © Карамель / VK
- Есть у меня многолетняя привычка говорить своей собаке: «Да какая ты у меня умная!» Знаете, с такой определенной интонацией. Сказано это иногда бывает к месту, иногда просто как похвала, все равно собака реагирует на интонацию, а не на слова. И был у меня парень. Однажды он что-то сказал такое, какой-то интересный факт, и я на автомате говорю: «Какой ты у меня умный!» Ну, парень смутился, но было видно, что он польщен. Видя такую реакцию, я иногда повторяла сей комплимент. Все было хорошо, пока он не увидел, как я гуляю с собакой. © omores / Pikabu
- Еще в школе я пытался произвести впечатление на девушку, в которую был влюблен. На одной из вечеринок я демонстрировал свои великолепные танцевальные движения, но в итоге споткнулся о собственные ноги и пролил на нее свой напиток. © This_Tomatillo_**6 / Reddit
- Отец позвал на выставку. Фуршет, красивые наряды. Я как в кино, расхаживаю в красивом маленьком черном платье. Замечаю папу в толпе симпатичных молодых людей. Подхожу к ним, улыбаюсь, слушаю. Тут меня замечает папа, обнимает за плечи и выдает: «Знакомьтесь, это моя дочь. Ей тридцать лет и она одна». Да ну вас, с этим вашим искусством. © Lilianna86 / Pikabu
- Ехала на машине забирать загранпаспорт, очень спешила. Поворачиваю на перекрестке, а парень из машины сигналит мне и машет. Мне так приятно стало, что даже на дороге хотят познакомиться. Через 100 метров, когда все машины стали меня объезжать, поняла, что он хотел сказать: «Куда ты на встречку-то едешь!» © Подслушано / Ideer
- В школе я лгал о себе, чтобы казаться более крутым и интересным для других детей. Это был отчаянный шаг. Я просто хотел, чтобы у меня были друзья и люди со мной общались. К сожалению, я был очень плохим лжецом, и в итоге это ничем хорошим не закончилось. © mymiddlenameswyatt / Reddit
- Тележки стоят возле входа. Я шел за одной, когда увидел женщину, которая везла пустую тележку ко входу. Подумав, что она хочет оставить ее, я решил сэкономить нам обоим время и подошел к ней со словами: «Я ее забираю». Она на меня испуганно посмотрела, а я, увозя тележку, отправился по своим делам. Когда обернулся — увидел, что она взяла другую тележку. © DennyMan / Pikabu
- После 3-х лет работы в аптеке, думаешь, что тебя уже ничем не удивить. Но наступает такой день, когда тебя просят дать прокладки. Цитирую: «На ваш вкус». Я, кстати, мужик. © Castro95 / Pikabu
- В первый раз в жизни испытала на себе чувство вины. Попала в неприятную ситуацию. Устроилась на работу поваром. По знакомству, через друга, который там работал. Проработала там месяц, и друга уволили из-за того, что я работала лучше его. Ужасно стыдно перед ним, я ведь не хотела, чтобы все так сложилось. Я просто качественно выполняла свою работу, а теперь совсем запуталась: вроде ничего плохого не сделала, но и хорошего тоже. © Подслушано / Ideer
- На встрече я неудачно пошутил, а потом слишком долго смеялся над своей шуткой. Затем я сделал глоток чая, но не смог остановиться смеяться и закашлялся на глазах у девушки, в которую был влюблен. © Demon***** / Reddit
- Сегодня ехал на маршрутке домой после ночной смены, на одной из остановок в салон зашла бабуля и села напротив меня. По дороге я уснул и свалился с сиденья на эту бабульку! От испуга просыпаюсь и пытаюсь встать, а она и говорит: «Ладно тебе, внучек, отдыхай, ты, видимо, устал сильно!» Ну я извинился, покраснел, но такая реакция бабульки подняла мне настроение. © Палата № 6 / VK
- В школьные времена мне очень нравились вампиры. До такой степени, что я притворялся одним из них. В школе мне казалось, что я такой крутой и эпатажный, когда я спрашивал у людей, какая у них группа крови. До сих пор стыдно. © glitter_jolly00 / Reddit
- Произошло вчера в Испании, во время отдыха с семьей. Ужин в ресторане отеля, все включено. Шведский стол. Стою в очереди, чтобы набрать ананасов. Впереди меня мужик лет 40, набирает себе в тарелку. С другой стороны стола, на котором разложены сладости, моя дочка набирает себе разных конфет. Вижу, что у нее уже полная тарелка конфет, говорю: «Хватит уже накладывать, будешь нести — пересыпется через край». А мужик стоял ко мне спиной и подумал, что это я ему. Поворачивается ко мне и, с глазами как у кота из «Шрека»: «Извини, друг, ну просто ананасы очень вкусные». Объяснил, что не к нему призыв был, а к дочке. Поржали вместе. © kleverwork / Pikabu
В конце концов, неловкие моменты случаются с каждым, но они делают нашу жизнь ярче. Главное — уметь посмеяться над собой.
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