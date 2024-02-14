15+ нелепых промашек от людей, которые на секундочку забыли включить голову

Иногда что-нибудь сделаешь на автомате, а после думаешь: «Что это было?» И хорошо, если это произошло без свидетелей, а если наоборот — приходиться краснеть и извиняться. Наша статья — подборка именно таких историй от пользователей, которые либо сами что-нибудь выкинули, либо столкнулись с подобной ситуацией. Думаем, и с вами такое бывало.