19 случаев, когда люди пришли в ресторан поесть, а вляпались в историю, как в плавящийся асфальт

Для кого-то поход в ресторан — это целое событие, а кто-то питается там чаще, чем дома. В любом случае, и те и другие часто выходят из заведения не только с приятным чувством сытости, но и с какой-то ресторанной историей — смешной или возмутительной, но точно стоящей того, чтобы поведать ее миру.