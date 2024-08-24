Тоже не понимаю, зачем ждать. 20-30 минут не несут заказ? Встаешь и уходишь. Жаль потраченного времени, но платить за такой плохой сервис точно не хочется.
19 случаев, когда люди пришли в ресторан поесть, а вляпались в историю, как в плавящийся асфальт
Истории
4 часа назад
Для кого-то поход в ресторан — это целое событие, а кто-то питается там чаще, чем дома. В любом случае, и те и другие часто выходят из заведения не только с приятным чувством сытости, но и с какой-то ресторанной историей — смешной или возмутительной, но точно стоящей того, чтобы поведать ее миру.
- Утром, почти как в кино, нашла у парня в пиджаке подарочную коробочку с золотым обручальным кольцом. Мы встречаемся ровно семь лет и вечером собирались идти в ресторан, чтобы отметить эту дату. Я надела свое самое красивое платье, накрасилась, даже отпросилась с работы и сходила на маникюр (чтобы красиво сфотографировать кольцо). И вот мы сидим в ресторане. Парень очень нервничает, но все-таки произносит эти слова: «Милая Алина, мы встречаемся семь лет, и я думаю, что нам пора... Нам пора расстаться». Этот черт влюбился в коллегу, с которой познакомился два месяца назад. Кольцо для нее. Ненавижу его и ненавижу себя за то, что потратила на этого козла семь лет своей жизни. © Палата № 6 / VK
- Пошел в ресторан со шведским столом. Вместе с друзьями наслаждался едой, когда прямо за мной ребенок с полной тарелкой спагетти с мясным соусом споткнулся и вылил все мне на спину. Ему было, наверное, лет 9 или около того. Он был в полном ужасе, а его мама чувствовала себя еще хуже. Они просто стояли там, не зная, что делать. Я тоже толком не знал, что предпринять. Попытался сказать ему, что все в порядке и чтобы он не расстраивался, но это не очень помогло. В любом случае, он вернулся и взял еще спагетти, только на этот раз не так много. © CakeSmack / Reddit
- Заказала в ресторане салат «Цезарь». Народу было много, но не так чтобы битком. Уж не знаю, в чем была причина, но я, вместо 20 минут, ждала полтора часа. При этом людям за соседний столик, которые пришли гораздо позже нас, этот салат принесли почти сразу, 5 минут не прошло. Я так понимаю, что как раз мою порцию и принесли, а мне дальше ждать. И примерно такая же история с блюдами моих подруг. После кучи напоминаний, что мы как бы ждем, нам все-таки принесли еду, чуть ли не швырнув на стол. Официант потом очень удивился, что мы не захотели оставлять чаевые. © Lala_Luna / ADME
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- Дочке было лет 5 на тот момент, когда мы с ней, шарясь по делам, проголодались и зашли пообедать в находящийся неподалеку ресторан. Я этот ресторан отлично знала, так как часто ходила туда обедать с коллегами. Готовят вкусно, цены приемлемые. И вот сели мы с дочкой, дали нам два меню — детское и обычное. В детском меню дочке приглянулся красивый такой хот-дог — аппетитная сосиска, пышная булочка, разноцветные соусы и свежая зелень. Я же себе взяла обычную котлету с пюрешкой. Заказали, ждем. Вскоре приносят две тарелки. На одной моя котлетка, на другой же — нечто очень странное. В качестве хлеба в этом ресторане подавали такие кирпичики белого и ржаного хлеба, нарезанные ломтиками. Так вот у дочки в тарелке лежал такой цельный кирпичик, разрезанный пополам, и внутри торчала сосиска. Рядом лежал пучок зелени. Я задумалась, хот-дог ли это или что-то из высокой кухни. В итоге дочка, рассмотрев внимательно странное сооружение, вытащила оттуда сосиску, пожевала ее немного, и стала жалобно смотреть на мою тарелку. Ну что. Отдала ей свою котлетку с пюрешкой и заказала себе еще одну. © Naotmash / Pikabu
- Приехала как-то в Чехию к подруге. Она была в отъезде, поэтому я оказалась одна в абсолютно новой для меня стране. Много гуляла, много ходила по разным заведениям. В одном из ресторанов, который находился в подвальном помещении, пару раз ударилась головой о низкие арочные дверные проемы. И мне чехи в один момент говорят: «Позор на главу». Я из-за этого весь вечер думала, что у меня позор какой-то на голове, может, штукатурка в волосах или кусок кирпича, ибо я раза три точно головой зацепилась. А оказалось, как мне потом подруга рассказала, что это значит «береги голову». © Не все поймут / VK
- Однажды в Греции зашли в ресторанчик. Очень морепродуктов хотелось. Правда, английский в то время был более чем в зачаточном состоянии. Что-то бекали-мекали, бедный официант что-то спрашивал. В результате заказали два блюда. Принесли одно где-то через полчаса. Для мужа. Он стал есть, ну и я у него немного попробовала. Второе ждем-ждем, а его все не несут. Прождали еще час, уже и официанты стали странно поглядывать. Пошел муж разбираться. В результате оказалось, что мы заказали только одно блюдо и все это время тупо просидели за пустым столом. © Deklarant / ADME
- Познакомился как-то с девушкой в интернете, и мы договорились встретиться в ресторане за ужином, часиков в 9, чтобы узнать друг друга поближе. Я в тот день замотался, не успел пообедать. И в восемь уже практически умирал от голода. Мне нравится приходить на свидание пораньше, чтобы успеть оценить обстановку, выбрать лучшие места и просто подготовиться в целом, поэтому в этот раз я приехал примерно на 45 минут раньше. И решил перекусить. Когда моя спутница пришла, я уже наелся и заказал попить. Мы мгновенно нашли общий язык, она улыбалась, и мы отлично болтали. Все шло хорошо. И вот она спрашивает, не хочу ли я сделать заказ, а я говорю: «Нет, спасибо, я не голоден». Она настаивает, мол, не хочет есть одна. Ну я ответил, чтобы она не беспокоилась, — у меня есть мой напиток. Итак, мы подзываем официанта, она спрашивает, что бы он ей порекомендовал, и он тут такой: «Возьмите тако, вашему спутнику они понравились». Пришлось сказать ей, что я поел до того, как она пришла. Она тут же пришла в ярость. Сказала, что я невежа, никто, мол, не ест до того, как свидание не наступило. Попробовал ей объяснить, что вообще-то пришел с ней пообщаться, узнать ее поближе, а не покушать. Короче, она сделала заказ, поела, а потом смылась под благовидным предлогом и больше со мной не общалась. © Potential-Trash-7890 / Reddit
- Согласилась пойти на свидание с соседом. Он давно подкатывал, но я почему-то не решалась дать ему шанс. Встретились, повез меня в ресторан. Я офигевала от цен, но он пообещал заплатить за все. Поэтому я заказала себе какую-то рыбу, которая покорила меня картинкой в меню. Ею и подавилась. Губы синие, слезы текут, сопли текут, дышать не могу. А он не растерялся, встал и давай спасать меня. Двенадцать лет уже вместе, воспитываем прекрасного сына и сильно-сильно любим друг друга. © Не все поймут / VK
- Пошли с мамой в ресторан, а я тогда была вегетарианкой. Мама заказала рыбу, я взяла тушеные овощи. Принесли, мы принялись за еду. Смотрю в тарелку, а там среди соцветий брокколи — червячок. Позвала официанта и сказала: «Я не могу это есть, я вегетарианка», — и приподнимаю капустку, из-под которой тут же выползает червяк. Официант буквально завопил и умчался с моей тарелкой на кухню. Мы с мамой смеялись до упаду. А потом к нам подошел извиниться менеджер ресторана и сказал, что ужин за счет заведения. © Debra A. Brown / Quora
- Была в Испании, в крошечном городке. Пошли как-то вечером отдохнуть, и нам подали к напиткам хамон, сыр и восхитительные булочки — мягкие, с хрустящей корочкой. Слопали моментально и попросили еще. Стоим, ждем, болтаем, времени немало прошло, а булочек все нет. Наконец приносят, горяченькие, с пылу-жару, и извиняются, что долго ждать заставили, оказывается, они тесто ставили, чтобы специально для нас их напечь. Вот это сервис! © TataSandra / Pikabu
- Познакомился с классной девушкой, с которой быстро нашли общий язык. Пригласил ее в ресторан. Приехал чуть раньше, сижу и жду. Полчаса ее нет, час, полтора... Уже и домой думал ехать, как тут она заходит. Извиняется, говорит, что маршрутка сломалась. Я сказал, мол, зря не позвонила, я бы такси вызвал, а она говорит, что в такую деревню оно не поехало бы. А потом рассказала, что показала мои фотки своей маме, а та передала мне кое-что. И начала доставать: два литра молока, творог и яблочное варенье. © Палата № 6 / VK
- Обедал с подругой в хорошем ресторане. Не шикарном, но дорогом. Прежде чем сесть, мы постояли немного у стойки, пока она там подписывалась на какую-то рассылку от заведения. Сели за столик, и тут девушка получает сообщение о том, как она прекрасна. Она игнорирует его, а потом приходит еще одно, в котором ее спрашивают, что она делает позже. Она понятия не имеет, кто это, и снова игнорирует. Заканчиваем ужин, и тут приходит третье сообщение, в котором говорится, что ей не следует быть с таким парнем, как я, и спрашивается, не хочет ли она десерт с «настоящим мужчиной». Стало ясно, что это кто-то, кто сейчас находится в том же ресторане. Пошли к менеджеру и выяснили, что один из официантов подсмотрел на бланке телефон и весь вечер не только писал, но и тайком фотографировал мою подругу. © unknown author / Reddit
- Был на отдыхе. В ресторане шведский стол, много семей с детьми. Кругом сплошные капризы. Одна семья особенно запомнилась. Мама, папа, один сын — подросток, второй — мелкий, ему года три. Каждый раз, как они заходили в ресторан, младший начинал громко верещать: «Мама, хлеб! Мама, хлеб!» Мама тут же краснела, а все вокруг только улыбались. Но старшему брату показалось, что это недостаточно весело, и он решил добавить остроты, научив мелкого новым словам. И вот представьте себе: ресторан в хорошем отеле, полно народу, шведский стол. Заходит эта семья, и малыш на весь зал выдает: «Мама, дай хотя бы хлеба!» © Real Story / VK
- С женой и детьми — четырехлеткой и трехмесячным — поехали в другой город и зашли пообедать, как оказалось, в веганский ресторан. Наш старший — большой любитель покушать и метет все, так что — никаких проблем. Тем более, он говорит, что не голоден, так мы ему ничего и не заказали. И вот весь обед жена пристает к нему с вопросом, не хочет ли он чего, он от всего отказывается. В конце концов она лезет в сумочку и достает сосиску в тесте. Говорю ей, чтобы она убрала: мало того, что мы принесли еду с собой, так она еще хочет кормить ребенка мясом в веганском ресторане. А она такая: «Ой, да всем плевать». В конце концов она все же убрала свой пирожок, а ребенок поклевал с наших тарелок. Но жена еще долго на меня дулась. © El_Rompido / Reddit
- Как-то в ресторане пошла в туалет. Закрыла дверь, а когда собралась выходить, толкнула, а ее как будто кто-то снаружи подпер. Слышу, идет какой-то мужик, кашляет. Думаю, надо не терять время — неизвестно, когда еще кто-то сюда придет. Давай стучать и кричать, что меня заперли. А он подходит и откатывает дверь в сторону — я забыла, что она так закрывалась. © ispanka_partizanka
- Пошли с женой перед походом в кино в недавно открывшийся ресторан недалеко от кинотеатра. Я заказал картофель в мундире с какой-то начинкой. Снизу он был твердым как камень. Очевидно, его приготовили заранее и просто поставили в микроволновку разогреть, но передержали. Я был готов уйти, но жена захотела десерт. Ну, а я попросил сырную нарезку с крекерами. После долгого ожидания официантка приносит жене заказ, а затем говорит мне фразу, которую я запомнил на всю жизнь: «Шеф-повар просил передать, что у нас осталось мало сыра. И он хочет сохранить его на случай, если кто-то другой захочет заказать его позже». Я на мгновение буквально лишился дара речи, и этого времени хватило официантке, чтобы убежать. Не мог поверить, что у них есть сыр, но они не хотят продавать его мне. Почему? Ждут более достойного клиента? Кого-то с толстым кошельком? Визита королевской особы? © Mark Jackson / Quora
Я не думаю, что повар адресовал эти слова про сыр клиенту. Тут, скорее, официантка простушка - передала разговор с поваром.
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- С мужем в отпуске как-то прокололись. Увидели омара в рыбном ресторане, очень захотелось себя на отдыхе побаловать. Цена не указана. Общаюсь на английском, муж языков не знает совсем. Официант говорит, мол, цена на омары нестабильная, каждый улов стоит по-разному, сегодня — и он так невнятно произносит, что-то типа семнадцати евро. В восторге от такой низкой цены, делаем заказ, приходит сам хозяин, обслуживает нас, как самых высоких гостей. Приносит «от себя» тарелочку с кольцами кальмара во фритюре — вкуснотища. Официант подвязывает нам большие белые «слюнявчики». Приносят воду в мисочках для омовения рук. Потом хозяин торжественно подносит огромное блюдо, где кроме вкуснющего омара есть все остальные дары моря — креветки, устрицы и т.п. Наслаждаемся чуть ли не целый час. А потом я вижу счет на €120 и медленно округляю глаза до размера, как у камбалы. Для нас это тогда была очень большая сумма. Заплатили, вышли на ватных ногах из ресторана, потом стали смеяться и решили, что такая замечательная трапеза, полная удовольствий, стоит своих денег, и не надо ни о чем жалеть. Ус от омара нам был поднесен хозяином ресторана в подарок и много лет висел на кухне. © C est La Vie Lily / ADME
- Праздновали с родителями день рождения отца и заодно День матери. Пошли в стейк-хаус подороже. В такой, где стейк стоит $ 110, где есть дресс-код и нужно бронировать столик как минимум за две недели. Там еще такое правило, что после восьми вечера в заведении не должно быть детей младше 16 лет. Мы пришли в шесть, а через полчаса заходит пара с ребенком. Мы с родителями закатываем глаза, но не придаем этому значения, пока ребенок не начинает вопить, а родители и в ус не дуют. Я позвал официанта и попросил посадить нас подальше от них. Нас пересадили, но эта парочка долго бросала на нас косые взгляды, а моя родная мама еще и порывалась меня отчитать. © unknown author / Reddit
- Как-то за мной заехал парень, с которым мы были давно знакомы, но тут наконец-то решили сходить на свидание. Поехали в ресторан, сделали заказ, и тут он схватился за живот и ушел со словами: «Что-то мне нехорошо, я пойду в машине подожду!». Я поела, вернулась ко входу, а его уже там не было. Чуть позже общий знакомый рассказал, что парень сбежал, потому что увидел цены в меню и побоялся, что я попрошу заплатить за меня. © Палата № 6 / VK
А вот еще подборка историй от тех, у кого после посещения заведений общепита теперь подгорает не только яичница:
- 15 историй из кафе и ресторанов, которые тянут на сюжет для фильма
- 20+ кафе и ресторанов, где точно знают, как довести гостей до белого каления
- 19 человек такого насмотрелись в ресторанах, что решили: «К черту все изыски! Поедим дома»
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