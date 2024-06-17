20+ кафе и ресторанов, где точно знают, как довести гостей до белого каления

Ещё музыка орёт в магазинах, в транспорте, в тренажёрке. Я удивляюсь работникам, как они с утра до вечера в таком диком шуме? Мне через пять минут хочется бежать оттуда.
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Когда мы выбираемся в кафе или ресторан, то искренне надеемся приятно провести время и вкусно поесть. Но, увы, наши ожидания не всегда сбываются. То повара выдадут недоготовленное или перемороженное блюдо, то официант потребует чаевые за плохое обслуживание. Судя по приведенным ниже историям, такие случаи вовсе не редкость.
Ещё музыка орёт в магазинах, в транспорте, в тренажёрке. Я удивляюсь работникам, как они с утра до вечера в таком диком шуме? Мне через пять минут хочется бежать оттуда.
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Ещё ни разу не столкнулась с таким, чтобы официанты намёками или прямо требовали чаевые.