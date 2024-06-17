20+ кафе и ресторанов, где точно знают, как довести гостей до белого каления

Когда мы выбираемся в кафе или ресторан, то искренне надеемся приятно провести время и вкусно поесть. Но, увы, наши ожидания не всегда сбываются. То повара выдадут недоготовленное или перемороженное блюдо, то официант потребует чаевые за плохое обслуживание. Судя по приведенным ниже историям, такие случаи вовсе не редкость.