20+ кафе и ресторанов, где точно знают, как довести гостей до белого каления

Истории
1 час назад

Когда мы выбираемся в кафе или ресторан, то искренне надеемся приятно провести время и вкусно поесть. Но, увы, наши ожидания не всегда сбываются. То повара выдадут недоготовленное или перемороженное блюдо, то официант потребует чаевые за плохое обслуживание. Судя по приведенным ниже историям, такие случаи вовсе не редкость.

  • Я однажды в кафе заказала мороженое с клубникой и шоколадной крошкой. Клубнику они положили не свежую, а замороженную, а вместо шоколадной крошки сверху посыпали гранулированным растворимым кофе. © user8731943 / Pikabu
  • А мы один раз встретились с мужем сестры — он с двумя дочерьми и я с сыном. Зашли в пиццерию перекусить, там система как в столовке с подносами. Он со своим, я за ним со своим. Он оплатил, ушел за столик, моя очередь. Пододвигаю поднос к кассе, достаю карту, а милый мальчик-кассир говорит: «Ой, а я ваш поднос тому мужчине посчитал, мне показалось вы вместе». Подхожу к столику, спрашиваю: «Ты хоть заметил, что с тебя денег в два раза больше взяли?» Не заметил. © GiantMara / Pikabu
  • Вчера были с подругой на новой местной базе отдыха. А там вот эта депозитно-карточная система, когда по всей территории ты можешь заплатить только картой парка. Ладно. Пляж, шезлонги и вход мы оплатили, сделали заказ в кафе. Пришли забирать, а там технические проблемы и оплатить заказ я не могу. Вот он, лежит на барной стойке, прекрасный и недоступный. Сервер чинили минут 20, за это время все, ясен пень, остыло. Ну, такое... Я в целом не против этих карточных систем, но при малейшем сбое вся работа заведения оказывается парализована. Нужен хотя бы один запасной вариант оплаты. © Многокотная мать / ADME
  • Раздражает громкая живая музыка, когда приходится повышать голос, чтобы перекричать ее. А музыканты в ответ играют еще громче, и это какой-то замкнутый круг. Помогите! © Rad_Ben_Danklin / Reddit
Светлана БМВ
3 дня назад

Ещё музыка орёт в магазинах, в транспорте, в тренажёрке. Я удивляюсь работникам, как они с утра до вечера в таком диком шуме? Мне через пять минут хочется бежать оттуда.

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  • Не люблю, когда подметают под моим столом в то время, когда я ем. Я сам вырос в семье рестораторов и понимаю, что это не очень хорошая идея: поднимается пыль, появляются странные запахи. А ведь куски упавшей пищи можно быстро убрать... К сожалению, в моем любимом ресторане хостес подметает, как только у нее находится свободная минутка, так что по моим ногам регулярно проходятся веником. © SwatchQuatch / Reddit
  • Бесит, когда в ресторане что-то заканчивается, особенно если это базовые соусы или приправы. Например, в одном заведении, которое я часто посещаю, постоянно заканчивается сметана. А я люблю сметану с печеным картофелем! Я была в местах, где заканчивались кетчуп, горчица и даже масло. Как?! Это явный признак плохого менеджмента. © Karen Marie Shelton / Quora
  • Были в блинной. Довольно приличное заведение, обслуживание там производится официантами. Все чинно-блинно-магазинно. Ждем заказ. Мужчина за соседним столиком подзывает официанта.
    Далее диалог:
    - Можете подогреть блины?
    - Конечно. До какого вам состояния подогреть?
    - Да чтобы у меня перестал лед на зубах хрустеть. © CaffeCat / Pikabu
  • В моем городе есть ресторан, в котором всегда многолюдно. Обычно приходится ждать, чтобы сесть за столик, но, судя по всему, владелец решил все испортить. Люди стояли вокруг, ожидая, когда их рассадят, и он начал кричать на клиентов, чтобы те ушли с дороги и ждали в своих машинах. Если вы кричите на меня и говорите мне сесть в машину, то я, наверное, лучше уеду в другое место. © jellybeannc / Reddit
  • Не люблю слишком подробное меню, где много прилагательных и наречий, описывающих, насколько вкусно то или иное блюдо, - это немного самонадеянно. Лучше просто перечислите ингредиенты и способ приготовления. © Tom Wilson / Quora
  • Однажды я специально пошла в ресторан днем, чтобы побыть в одиночестве. У меня была с собой книжка, я заказала кофе и немного еды. И в следующие 30 минут меня постоянно отвлекали, пока я пыталась почитать! Мне кажется, этот официант подумал, что девушке без спутника просто необходима компания. Перестань, парень, у меня все в порядке! Дай мне почитать! © Linoray / Reddit
  • Раздражает, когда приносят плохие ножи. Я был в гриль-баре, заказал стейк, и он был великолепен, но вот ножи для стейка, которые у них были, подходили разве что для масла. Когда нож не режет мясо, а рвет, я не понимаю, за что плачу в 3 раза больше, чем дома. Я честно подумывал о том, чтобы приносить нож с собой, но решил, что не хочу быть настолько снобом. © MEatRHIT / Reddit
  • Недавно ходил в ресторан с диванчиками, и столы стояли очень далеко. Я почти не помню качества и вкуса еды, потому что запомнилось только раздражение от того, насколько неудобно было есть. © Unknown author / Reddit
  • Если вы хотите получить чаевые, просто следите за тем, чтобы мой стакан с водой был полным. Если еда плохая, я все равно оставляю на чай, потому что это не вина официанта. А наполнить стаканы очень просто. Я работал официантом, и, по сути, после принятия заказа моя задача сводилась к тому, чтобы убедиться, что у гостя есть чем запить еду. Однажды я буквально давился едой, потому что официант полчаса не подходил, чтобы долить воды в мой стакан. © Peter Wade / Quora
  • Я в кафе селедку с лучком заказывал. Селедку нарезали, лучок покрошили, но забыли нормально разморозить — лед на зубах скрипел. Я позвал официанта, он ее унес. Приносит через пару минут, а она горячая. Есть мы ее не стали. Когда принесли счет, именно за селедку платить отказались. © Savelii53 / Pikabu
  • Однажды официант высказал мне свое неодобрение, когда я заказал бургер средней прожарки. По его словам, есть красное мясо не очень полезно для здоровья. Чувак, я пришел в бургерную, где ты работаешь, не за едой, которая продлит мою жизнь на 10 лет, а чтобы получить удовольствие. Кстати, этот парень намекал, что ожидает хороших чаевых. © godbois / Reddit
  • Удручает, что руководство заставляет официантов получать от гостей обратную связь, чтобы потом просто игнорировать эту информацию. Несколько лет назад я был на юге Ирландии и проехал 60 км до одного разрекламированного заведения. Еда была ниже среднего, и официантка спросила о наших впечатлениях. Я сказал, что, учитывая их репутацию, мы разочарованы. Через 10 минут я спросил, что она сделала с этой информацией, и она ответила, что в ресторане нет никакой системы для фиксации отзывов. Бессмыслица! © John James Mitchell / Quora
  • Раздражает, когда на столе так много всего, что нет места для тарелки. Десертное меню, меню напитков, обычное меню, меню специальных предложений, корзина с хлебом, соль и перец, приправы, приборы, свечи - и все это на столике для двоих. © Unknown author / Reddit
  • Я заказала в кафе вареную картошку и рыбу. Картошку принесли полусырую. Сказала официанту, он выпендрился, но унес тарелку. Через 10 минут приносит ее явно из микроволновки — края рыбы невозможно прожевать. Позвали опять. А он выдал: «Тут нас не ресторан, чтобы все из-под ножа было, рыба не только что приготовлена. И вообще, что вы от меня хотите?» Говорю: «Чтобы хотя бы вы извинились». На это он развернулся спиной и исчез. Поскольку мужа его еда устроила, мы расплатились и ушли. Но при следующем посещении милого городка мы не пойдем больше в это кафе. © Выхухоль / ADME
  • Сидела в кафешке с подружками. И тут в зал зашла официантка со счетом в руках и аж в лице поменялась. Оказалось, что девушки за другим столиком ушли, не рассчитавшись за напитки. Я сразу же поняла, что нас ждет. И точно! Нам тихонько попытались включить в счет чужие напитки. Конечно же, мы не стали их оплачивать. © PiBiPiBi / Pikabu
  • У меня непереносимость лактозы и глютена, не употребляю мясо, чеснок, лук и много других «обычных» продуктов из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. Но как же меня бесят умники, которые воспринимают такую пожизненную диету как веяние моды! Даже официантам поголовно нужно проявить негативную реакцию. Пресекаю и стыжу за непосредственность, но желающих высказаться меньше не становится. © Подслушано / Ideer
  • Сидим минут 10, а официанта нет. Пришел, сделали заказ, пропал на полчаса. Потом притащил одно блюдо. Попить не принес. Зато в чеке оказалась куча того, что мы не заказывали. Пересчитали, оплатили, а парень с честными глазами выдает: «Мне удобнее, чтобы вы чаевые оставили наличкой, а не по коду». На этой ноте моя спутница начала смеяться, мол, дружочек, ты в пустом зале так накосячил, что от тебя гости уходят голодными. © al3easy / Pikabu

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Внимание: в апреле 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.

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