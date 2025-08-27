19 историй в стиле «В гостях хорошо, но можно я уже домой пойду?»
1 час назад
Гости — это бесценные встречи, истории, смех и новые впечатления. Но иногда приходит момент, когда начинаешь бороться с желанием поскорее сбежать домой. Ведь чужие правила, привычки и даже маленькие странности порой превращают визит в настоящий квест. Мы собрали 20 историй о том, какие курьезные ситуации могут произойти в гостях.
- Во время каждого приема пищи родители моего бывшего ставили на стол тарелку для собаки. Собака садилась на стул и ела за столом вместе с остальными. © WildRonin24 / Reddit
- Однажды родители пригласили друзей с детьми. У них их было двое — мальчик и девочка, младше нас с братьями. Так как я единственная девочка в семье, меня отправили играть с гостьей. Когда я показывала ей комнату, то похвасталась своим тайным запасом нутеллы. Через пару часов игры в майнкрафт она сказала, что пойдет в ванную. Но прошло слишком много времени... Я пошла проверить и застала ее выходящей из моей комнаты — с лицом, измазанным нутеллой. Я ничего не сказала, не хотела грубить гостям. Но с тех пор в мою комнату она больше не заходила. © gotthemilk_/ Reddit
AI-generated image
- Наверно, это не особо странно, но в первый раз, когда я попала в дом родителей моего будущего мужа (тогда он был просто другом), то увидела, как выглядит жилище настоящих барахольщиков. Я реально обалдела от гор хлама повсюду и от того, что приходилось буквально пробираться через все это. У него комната была чистой, а вот весь остальной дом — совсем нет. © ArtsySAHM / Reddit
- Однажды были в гостях у брата и его невесты. Мы сидели в гостиной и смотрели какой-то фильм. В перерыве по ТВ пустили рекламу о супер-пупер-кредите, который вы получите вообще не напрягаясь. Брат с девушкой решили взять его и тут же начали обсуждать, какую машину они купят на эти деньги. Мирный разговор перешел в спор, а спор — в довольно-таки крупную ссору. Кредит им так и не дали. А по итогу они вообще разошлись. © Подслушано / Ideer
AI-generated image
- Несколько лет назад мой тогдашний муж и его деловой партнер купили дом для отдыха. И тут начался настоящий цирк: три разные мамы (моя свекровь, мама партнера и его теща) после каждой своей поездки в этот дом переставляли все на кухне. Мы ездили туда хотя бы раз в месяц на выходные, и со временем это стало шуткой: «Ну что, где теперь стоят стаканы для воды?» © wintercast / Reddit
- Один взрослый мужчина, который в первый и последний раз оказался у нас дома (это была встреча университетской команды, он не был другом семьи), взял и отметил свой рост на нашей детской деревянной ростомерной линейке... маркером, который не смывается. © ClutterKitty / Reddit
AI-generated image
- Это было дома у друга, нас пригласили на вечеринку с ночевкой. Мы сидели в саду, разговаривали и отдыхали, а потом один из наших друзей извинился и сказал, что идет в ванную. Его не было около двадцати минут, пока другой друг не сказал, что пойдет его проверить. Через пять минут он вернулся, сгибаясь от смеха. Оказалось, тот поднялся наверх, налил себе ванну с пеной, зажег несколько свечей и даже пустил уточку. Хозяин был нормальным парнем и не рассердился, так как мы все были друзья. © Mousey_Belle_1996 / Reddit
- Когда я был ребенком, один из моих друзей пришел к нам на ужин. Мы передавали кастрюлю с макаронами по столу, накладывая их на тарелки деревянной ложкой. Не знаю, то ли друг не следил за процессом, то ли что, но когда кастрюля дошла до него, он просто поставил ее себе на тарелку и начал есть макароны прямо из кастрюли... той же деревянной ложкой! Я посмотрел на маму, а она такая: «Чтооо?» © FurGurBur / Reddit
- Не то чтобы это было странно, но моего лучшего друга детства и его братьев и сестер обманным путем заставили думать, что пылесосить — это привилегия. Они буквально дрались за то, кто будет пылесосить, пока я играл в гонки у них в гостях. © drdoubleyou / Reddit
- В детстве я тащилась от Аллегровой. Недавно была в гостях у родителей, и мама достала старый ящик, в котором лежали кассеты. На них можно было глянуть разные моменты с моего детства. На одной из кассет был записан мой «концерт». Нарядилась я в бабушкин халат, напялила на голову верхушку швабры, чтобы хоть как-то изобразить шевелюру, на ногах — каблуки мамы, на которых еле-еле стою. И ору на всю квартиру: «Гуляй, шальная!» Мама сильно смеялась, когда мы смотрели это видео, а мне было неловко и как-то стыдно. Оказалось, что я в тот день так орала эти песни, что под вечер пришли соседи с просьбой хотя бы песню сменить. Я просто другой песни не знала, вот и пела целый день одно и то же © Карамель / VK
AI-generated image
- Дело было в 2000-х, тогда в нашем городе только начали устанавливать домофоны в каждый подъезд. Помню, как пошел к другу в гости, он заранее предупредил, что там будет домофон, нужно лишь набрать его номер квартиры и слушать. Я так и сделал. Сначала мужской голос приказал мне представиться, указать свои данные, повертеться, поднести глаз ближе к красному огоньку и подпрыгнуть. Последнее требования меня смутило, не понимал для чего это, а в гостях у друга целый вечер восхищался новыми технологиями. Только через неделю он признался мне, что прикалывался надо мной. Если бы не соседка с первого этажа, которая думала, что я с ума сошел и устраиваю цирк перед домофоном каждый раз, то я бы еще месяц вот так вот унижался бы © Палата № 6 / VK
- Была в гостях у лучшей подруги, делали ей маникюр, как вдруг вернулся ее парень с работы. Они отошли в коридор поговорить, но я мельком могла слышать их разговор. Он с претензией в голосе спросил у подруги: «Снова деньги на маникюр давать? Сколько? Мда... Ты правда тратишь так много на то, чтобы ноготки разноцветные сделать?» Я уже заволновалась, думала, скандал будет, но подруга смогла поставить на место своего парня одной фразой: «Ты не забывай, на что ты деньги тратишь — каждый день покупаешь штуки, чтобы в компьютерной игре бегать и хвастаться сменой текстурок у виртуальной игрушки!» Сильная женщина, беру с нее пример! © Карамель / VK
- Скрываю от мамы татуировки всю свою сознательную жизнь. При детях тоже тату свои не афиширую, хотя ничего зазорного в этом сама не вижу. Маме уже просто неловко об этом говорить, а детям не хочется показывать дурной пример. Как-то в гости приехала мама. И так совпало, что в этот день дочь решила признаться, что сделала тату. Бабушка молчит. И я решила, что это подходящее время раскрыть мой секрет. Встаю и показываю маме свою татуировку. Бабушка все молчит. Дочка тоже молчит и в шоке с моей татуировки. Но потом бабуля встала, сняла кофту и показала свою татуировку на половину спины. И закончила она наш коллективный шок фразой: «Ну что, девочки, когда следующую бьем?» © Не все поймут / VK
- У моей бабушки очень много подруг, но она никогда не приводила их домой. Всегда стеснялась показывать нашу квартиру, ведь ремонт в ней дедушка «доделывает» уже лет шесть. Поэтому бабуля дальше порога не запускала никого, вечно сама в гости ходила или на улице в беседке общалась. Недавно у дедушки что-то перемкнуло, он взял заначку, купил необходимые материалы, позвал друзей и закончил ремонт. Довольный сидит на кухне, любуется потолком и говорит бабушке: «Ну все, теперь можешь Тамару звать на чаепитие, уже не стыдно показать!» Бабушка посмотрела на него с ревностью и ответила: «Ага! А тебе лишь бы Тамара у нас на кухне посидела! Проказник старый! Мои подруги ни ногой сюда не ступят!» Оказывается, что бабушка не водила подруг не из-за ремонта, а из-за ревности к дедушке. Вот это любовь! © Палата № 6 / VK
- Моя сестра обожала собирать игрушки из киндер-сюрприза, у нее была целая коллекция пингвинчиков. Они были миленькие и красивые, но в один день приехал к нам наш дедушка в гости, нашел эти игрушки и отдал детям во дворе. Слезы текли рекой, сестра в тот же день перестала собирать их, но эту историю вспоминает часто. Недавно мы сидели у меня, я со своим молодым человеком, а она со своим парнем. Болтали, обсуждали последние события, вспоминали в очередной раз эту историю с коллекцией. И тут парень сестры отошел на пару минут, вернулся с подарочной коробкой и вручил ей. Она открыла и всплакнула от неожиданности и счастья. Там была полная коллекция этих пингвинчиков из шоколадных яиц! В очередной раз убедилась, что моя сестра в надежных руках настоящего романтика © Карамель / VK
- В нашей семье прямо в гостиной рядом с диваном стояли пенопластовые кирпичики — специально для того, чтобы швырять их в телевизор, если кто-то не понравился в шоу или персонаж сказал что-то глупое. © Garlicholywater / Reddit
- Поссорилась я со своим парнем, долго жаловалась и плакала своей подруге, она поддерживала, как могла, в общем ничего необычного, но подружка запомнила это надолго. Как-то, мы с парнем были у нее в гостях, и она решила отомстить за меня, ничего мне не сказав. Мой парень очень не любит помидоры, не переносит даже их запах, не то чтобы есть. Угадайте, сколько блюд было без помидоров? Ровно 1 салат, который был пересолен и его невозможно было есть. Хоть мне и хотелось убить подругу, но на ее месте я сделала бы так же © Карамель / VK
AI-generated image
- Хозяйка всегда была из меня такой себе, а после этого случая так вообще. Впервые была в гостях у парня, у него дача свободная была, мы вместе провели замечательный вечер. Утром проснулась раньше, захотелось приготовить любимому романтический завтрак. Нашла в холодильнике яйца, сыр, но не хватало зелени. Пошарилась по кухне, нашла какую-то зеленуху в воде. Покрошила ее мелко, любимый проснулся, я подала ему завтрак. Он высоко оценил, спросил, что я положила в яичницу, ответила, объяснила, что нашла зеленушку возле холодильника. Оказалось, что это была трава для кролика... Я накормила своего парня яичницей с клевером и одуванчиками. Мне показалось, что это щавель. © Не все поймут / VK
- Было это еще тогда, когда у нас были отношения на расстоянии. В очередной раз, будучи у парня в гостях, обнаружила выпавший из постельного белья тест... с двумя полосками. Руки дрожат, сердце вылетает, я вся похолодела... Не знаю, как заставила себя не психануть и не уйти, а дождаться его объяснений. Какой же дурочкой я себя почувствовала, когда выяснилось, что это тест на уровень глюкозы крови моего любимого диабетика © Подслушано / Ideer
AI-Generated image
Гости могут удивлять, шокировать и даже слегка раздражать, но именно из этих моментов рождаются лучшие байки для вечеринок. А у вас были забавные случаи с гостями? Поделитесь с нами в комментариях.
