16 счастливчиков, которые случайно наткнулись на личное сокровище

2 часа назад

Купить за копейки винтажную лампу или кожаную куртку — для многих это просто приятная мелочь. Но для некоторых такая покупка становится настоящим сокровищем. Герои нашей подборки не искали чего-то прям особенного, но им повезло — и они случайно нашли свою личную жемчужину.

«Купил лампу 60-х годов, потому что она выглядела необычно. Потом я включил ее и произошло нечто»

«Нашел это в куче мусора на улице»

SELENA N
59 минут назад

Curtis Jeré — компания по производству металлоконструкций, известная своими настенными скульптурами и аксессуарами для дома.
На вид ничего примечательного. На ebay - $ 413.10

«Нашла винтажное платье своей мечты — и оно в комплекте!»

«Нашла эту золотую брошь за 7,50 евро среди дешевых украшений»

«Наконец-то нашла лампу своей мечты!»

«Я только что нашел $ 700 в кармане костюма в магазине!»

«В эти выходные я купила великолепную кушетку! Думаю, это будет еще одна мебель для кошек»

«Он создает особое настроение для меня»

O_о
1 час назад

Короче, я пошла за зеркальной мозаикой. Столько всего можно сделать красивым: ножку стола, например, или, что мелочиться, холодильник...

«Купила кресло моей мечты — и оно со стрекозами»

«Нашла идеальную кожаную куртку с изображением Круэллы. И теперь не могу от нее оторваться»

Плодожорка
1 час назад

От Круэллы тут только черно-белая причёска, а так - видится какая-то восточная атаманша

«Не могу поверить, что у меня теперь есть такая лампа»

«Всегда проверяйте бижутерию. Браслеты изготовлены из серебра, а один из них имеет золотое покрытие. Всего за 13 долларов. Ура!»

«Не знаю, настоящий он или нет, но в любом случае этот платок от Chanel просто прекрасен, и я купила его за 3,49 доллара»

O_о
1 час назад

Жалкий закос под Павловопосадские платки

«Моя находка за $ 20!»

SELENA N
30 минут назад

Не нравится мне её морда.
И у пантер, львов, тигров, пум зрачки круглые, в отличие от домашних кошек.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
«Я должна была заглянуть хотя бы в один секонд-хенд, чтобы отпраздновать свой день рождения. И нашла это сокровище — 18-каратное колье за 5 долларов!»

«В этом платье я чувствую себя средневековой принцессой»

  • Вау, ты выглядишь потрясающе! Пора найти себе корону, принцесса! © Mr_Sophokleos / Reddit

А вот еще подборка фото от людей, которые ничего от жизни не ждали, но счастливый случай решил все за них.

Фото на превью Shkmstr / Reddit

