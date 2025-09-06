16 счастливчиков, которые случайно наткнулись на личное сокровище

Купить за копейки винтажную лампу или кожаную куртку — для многих это просто приятная мелочь. Но для некоторых такая покупка становится настоящим сокровищем. Герои нашей подборки не искали чего-то прям особенного, но им повезло — и они случайно нашли свою личную жемчужину.

«Купил лампу 60-х годов, потому что она выглядела необычно. Потом я включил ее и произошло нечто»

«Нашел это в куче мусора на улице»

«Нашла винтажное платье своей мечты — и оно в комплекте!»

«Нашла эту золотую брошь за 7,50 евро среди дешевых украшений»

«Наконец-то нашла лампу своей мечты!»

«Я только что нашел $ 700 в кармане костюма в магазине!»

«В эти выходные я купила великолепную кушетку! Думаю, это будет еще одна мебель для кошек»

«Он создает особое настроение для меня»

«Купила кресло моей мечты — и оно со стрекозами»

«Нашла идеальную кожаную куртку с изображением Круэллы. И теперь не могу от нее оторваться»

«Не могу поверить, что у меня теперь есть такая лампа»

«Всегда проверяйте бижутерию. Браслеты изготовлены из серебра, а один из них имеет золотое покрытие. Всего за 13 долларов. Ура!»

«Не знаю, настоящий он или нет, но в любом случае этот платок от Chanel просто прекрасен, и я купила его за 3,49 доллара»

«Моя находка за $ 20!»

«Я должна была заглянуть хотя бы в один секонд-хенд, чтобы отпраздновать свой день рождения. И нашла это сокровище — 18-каратное колье за 5 долларов!»

«В этом платье я чувствую себя средневековой принцессой»

Вау, ты выглядишь потрясающе! Пора найти себе корону, принцесса! © Mr_Sophokleos / Reddit