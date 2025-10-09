17 человек, которые решили обойтись без профессионалов, и вот что из этого вышло

Иногда хочется поэкспериментировать и сделать самим то, что обычно доверяем профессионалам. Наши герои не стали сопротивляться этому порыву и представили на суд публики его плоды.

«Недавно сделал такое зеркало»

«Моя первая попытка накрасить ногти лаком. Жду ваших советов...»

«Всего лишь 5 месяцев — и самодельный стул готов!»

«Сделала себе сама мейк а-ля Ренессанс на мероприятие»

«100% хэндмейд и расписано вручную!»

Вы, конечно, меня извините, но... это безумие какое это! © NiceHat5934 / Reddit

«Сегодня я впервые сама привела в порядок своего малыша»

Честно говоря просто ужас! На груди у собаки что?! Как можно было так обкромсать? Вы бы хотя бы фотографии посмотрели какие стрижки у собак бывают что-ли...

Эта стрижка на мордочке просто прелесть. Как будто совершенно другая собака! © duketheunicorn / Reddit

«Я покрасила волосы в синий цвет. Красиво смотрится?»

«Вот что сделал мой батя своими руками»

Уверен, вам нужно выставляться с этим в каком-нибудь музее. Это же очевидно! © blondebuilder / Reddit

Ух ты! Да я бы и дышать рядом с этим побоялся, не то что использовать! © RajAttackowski / Reddit

«Я делаю себе макияж к свадьбе в сентябре — вот мой последний пробный вариант»

«Платье на выпускной»

«Впервые делаю полки сам. Не идеально, но я очень доволен результатом»

«Я сделал раму для зеркала, вдохновленную „Властелином колец“»

«Моя первая кукла! Достаточно ли хороша для подарка?»

Ух ты! Какая милота! Я бы сказала, это отличный подарок — если, конечно, вы сами не мечтаете оставить это себе. © Limp-Taste2253 / Reddit

«У меня это кресло уже больше 30 лет. Розовый цвет выцвел и перестал радовать как минимум последние 20 лет»

«В последнее время оно стояло в гараже, и вот наконец настал момент попробовать его покрасить. Я просто в восторге от результата! Возможно, нанесу еще один слой, чтобы получился более глубокий винный оттенок».

«Моя идея приготовить классный торт-привидение провалилась»

Ну, этот торт действительно выглядит устрашающе, с задачей вы справились (думаю, в этом и есть его изюминка — оставьте все как есть)! © mmasusername / Reddit

«Мой маникюр, который я сделала спонжем для макияжа»