17 человек, которые решили обойтись без профессионалов, и вот что из этого вышло
Иногда хочется поэкспериментировать и сделать самим то, что обычно доверяем профессионалам. Наши герои не стали сопротивляться этому порыву и представили на суд публики его плоды.
«Недавно сделал такое зеркало»
- А как чистить-то его, не думали? © dis3as3d_sfw / Reddit
«Моя первая попытка накрасить ногти лаком. Жду ваших советов...»
Моя племяшка года в 4 так красила ))) я ей на 8 марта детскую косметику покупала
«Всего лишь 5 месяцев — и самодельный стул готов!»
- Да это не кресло, а целый трон! © Pure_Effective4398 / Reddit
«Сделала себе сама мейк а-ля Ренессанс на мероприятие»
- Можно я украду твою идею макияжа? Не могу, выглядит умопомрачительно! © NebulaRat / Reddit
- Ну царица же! © upandatom016 / Reddit
«100% хэндмейд и расписано вручную!»
- Вы, конечно, меня извините, но... это безумие какое это! © NiceHat5934 / Reddit
«Сегодня я впервые сама привела в порядок своего малыша»
Честно говоря просто ужас! На груди у собаки что?! Как можно было так обкромсать? Вы бы хотя бы фотографии посмотрели какие стрижки у собак бывают что-ли...
- Эта стрижка на мордочке просто прелесть. Как будто совершенно другая собака! © duketheunicorn / Reddit
«Я покрасила волосы в синий цвет. Красиво смотрится?»
«Вот что сделал мой батя своими руками»
Не знаю, удобно ли сидеть за таким столом, но смотрится здорово 👍
- Уверен, вам нужно выставляться с этим в каком-нибудь музее. Это же очевидно! © blondebuilder / Reddit
- Ух ты! Да я бы и дышать рядом с этим побоялся, не то что использовать! © RajAttackowski / Reddit
«Я делаю себе макияж к свадьбе в сентябре — вот мой последний пробный вариант»
«Платье на выпускной»
«Впервые делаю полки сам. Не идеально, но я очень доволен результатом»
«Я сделал раму для зеркала, вдохновленную „Властелином колец“»
«Моя первая кукла! Достаточно ли хороша для подарка?»
- Ух ты! Какая милота! Я бы сказала, это отличный подарок — если, конечно, вы сами не мечтаете оставить это себе. © Limp-Taste2253 / Reddit
«У меня это кресло уже больше 30 лет. Розовый цвет выцвел и перестал радовать как минимум последние 20 лет»
«В последнее время оно стояло в гараже, и вот наконец настал момент попробовать его покрасить. Я просто в восторге от результата! Возможно, нанесу еще один слой, чтобы получился более глубокий винный оттенок».
«Моя идея приготовить классный торт-привидение провалилась»
- Ну, этот торт действительно выглядит устрашающе, с задачей вы справились (думаю, в этом и есть его изюминка — оставьте все как есть)! © mmasusername / Reddit
«Мой маникюр, который я сделала спонжем для макияжа»
«Сшил тут себе куртку из старых чехлов от досок для серфинга»
Главный секрет мастеров — в бесконечных пробах и ошибках. Они хорошо усвоили, что результат, не оправдавший ожиданий, — все равно результат.