Мне эта собачка напоминает мужа, который будет с такими всегда испуганными и агуевшим глазами с ней жить.
16 фото, которые вызывают улыбку и желание пересмотреть их еще раз
Фотоподборки
06.05.2026
Иногда камера ловит момент, который невозможно повторить. В этих фото — жизнь в ее простых и теплых проявлениях. Кадры, которые хочется пересматривать, замечая все новые детали.
«Мама, кажется, рассердилась, но я не упустила момент»
«Работа, которую я сделала в своем стиле»
«То самое чувство, когда тебя ловят с поличным»
«Это, пожалуй, лучший снимок, который я когда-либо сделал»
«Я встретил двух уток, у одной из них была такая прическа»
"Сначала я подумал, что это у кошки просто разовая поза. Но через пару месяцев снова увидел ее за тем же — уже на другом заборе. Похоже, у нее это фирменный трюк.
Тоже встречала котов в такой позе, в середине ограды.
Кажется, они любят зависать между одной реальностью и другой)
«Сфотографировал такую стильную утку в зоопарке»
«Фото с процесса сборки кошачьего домика»
«Мама сегодня прислала фото моего кота»
«Моему песику доставили заказ с едой»
«На выходных сходили в детский игровой центр. Попросил дочку сходить за соусом к картошке. Вот с чем она вернулась»
Не знаю, сколько человек из Вашей семьи было в игровом центре, но девочка, или принесла разные соусы на выбор, хотя, по моему, они одинаковые,или ей надо таблеток от жадности и побольше!
«Моя сестра купила папе и его собаке одинаковые футболки»
«Удалось сделать папе сюрприз на День отца после 8 месяцев разлуки»
«Мой сын обожает смотреть на видео с рыбками. Вот его реакция, когда он увидел их вживую»
«Моя жена убегает, лишь бы не попасть в кадр с малышом»
«Моя девушка пообещала перестать смеяться над моей обувью, если я найду пару еще страннее»
Бонус: фото, в которых спрятаны самые дорогие воспоминания
- Самой большой ценностью для дедушки всегда было их первое с бабушкой фото. В детстве я так любил слушать историю их знакомства, а потом дедушка показывал эту фотографию. Для меня это самое первое воспоминание — дедушкины рассказы. Фотография куда-то пропала, а дедушка мне завещал любимую книгу. Позже, среди страниц этой книги, я и нашла фотографию. Теперь берегу ее как зеницу ока, ведь это самое ценное, что у меня есть от дедушки с бабушкой.
- В детстве у меня накопилась целая коллекция фотографий с животными. Там есть кадры с дикобразом, со змеей, с попугаем и даже с настоящим медведем в цирке. Но больше всего я люблю совсем другую фотографию — с декоративной свинкой на пляже. Мы тогда отдыхали с родителями у моря, а эту свинку выгуливали прямо по берегу. Я, естественно, попросил сделать фото. Сначала сняли кадр, где я якобы сижу на ней, а потом — второй, где уже она «устроилась» на мне. Сейчас каждый раз хохочу, когда натыкаюсь на эти снимки в альбоме.
Фото на превью cheistina / Reddit
