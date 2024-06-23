Мне нравится цветовая гамма в доме на фото слева), только фурнитура на шкафах раздражает. Фото новой с неудачного ракурса, кухня выглядит меньше и загроможденнее
18 человек, которые своими руками делают такие шедевры, что все соседи в окна заглядывают
Энергии людей, которые в свободное от работы время еще и занимаются ремонтом, можно только позавидовать. И если мы возвращаемся домой и мечтаем о том, чтобы поскорее закончить домашние дела и растянуться на диване под вентилятором, эти смельчаки берутся за малярный валик. Зато мы всегда готовы полюбоваться результатом работы этих мастеров своего дела.
«Наш дом никто не хотел покупать. Но когда мы отремонтировали кухню, он „улетел“ на следующий же день, причем по более высокой стоимости»
«Превратил эту комнату в библиотеку. На все про все у меня ушло полгода»
Браво), так и хочется сидеть там с любимыми Книгами. Фанат уютных библиотек
- Браво! Я буквально ахнула, когда увидела результат! © khol1308 / Reddit
"Жена купила 2 занавески для душа и превратила одну из них в портьеры для окна. Считаю, она гений"
"Предыдущий владелец был настоящим грязнулей! Я все вычистил и переделал на свой вкус"
На фото "после" передняя панель холодильника кажется "прислоненной" к кухонным фасадам)
"Мне нужен был невысокий забор по периметру"
Так все солидно и красиво сделано, но что за унылая сетка в середине пролетов ограды ? Фантазии не хватило ?
«Проект новой ванной я разработала самостоятельно»
«Мне сказочно повезло с этим зеркалом! Я стараюсь создать что-то, что понравилось бы предыдущей владелице дома — милой даме 90 лет. Прежде чем приступить к проекту, я спрашиваю себя: „Одобрит ли Леона?“»
«Год назад я получил сотрясение мозга и ничего не мог запомнить. В итоге моя собака начала стремительно толстеть. Я хотел сделать что-то, что помогло бы мне запомнить, покормил ли я ее»
Предыстория грустная, но я восхищена ответственностью перед песелем автора, и его работой
Тумблеры зажигают светодиоды. Надпись: "Завтрак", "Обед", "Ужин".
«Превратил чердак в книжный уголок для жены — неидеально, но в целом получилось неплохо»
Слишком много острых углов. Нужно или окно круглое или округлые углы у шкафов.
«Переехал со своей девушкой в новый дом. Это ванная до и после»
Люблю графитный серый в интерьере, стильно. Но как акцентный цвет, а не как основной
«Веранда своими руками. Она стала любимым местом кошек»
«Переоборудовали с мужем школьный автобус»
Семья Бременских музыкантов), нормано. Теперь в путешествие
«Мне надоело постоянно менять рулон туалетной бумаги. Жена теперь в ярости, потому что я повесил тройной держатель»
«Несколько месяцев назад сделали ремонт в прачечной»
«Превратили свободную комнату в темную и уютную читальню»
Браво! Можно выпить благородный сктотч, беседуя с Эркюлем Пуаро
«Кухня стала еще красочнее!»
- Мы собрали всю не комплектную посуду на гаражных распродажах.
Кухня стала ещё аляповатее...
«Ремонт ванной комнаты в доме 1950-х годов»
«До/после моей крошечной студии»
«Ремонт кухни. Я сделал всю работу сам»
Столько шкафов - и при этом еще гроздь кастрюлек свисает? Берлога Плюшкина?
Однако не все из нас владеют собственной квартирой. Съем жилья — дело непростое. Часто, когда люди уже въехали и отдали деньги, обнаруживаются проблемы. Читаешь такие истории и понимаешь, как же сложно найти нормальное жилье.
Комментарии
Почти всё не понравилось. Многие варианты "после" - нечто алятоватое, склад всего на свете, коллекция пылесборников, отсутствие стиля. Особо впечатлила та, что считает классными местом для плюшевого или какой он там пуфика ванную комнату. Предлагаю ей пуфик сразу в душ поставить как сидение.
P.S. А каждой женщине пожелаю, чтобы у нее муж считал ее гением за такие таланты как способность разрезать шторку для ванной на 2 и лепить обрезки ее на окно. Вот это я понимаю пиар своих талантов!