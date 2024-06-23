18 человек, которые своими руками делают такие шедевры, что все соседи в окна заглядывают

Энергии людей, которые в свободное от работы время еще и занимаются ремонтом, можно только позавидовать. И если мы возвращаемся домой и мечтаем о том, чтобы поскорее закончить домашние дела и растянуться на диване под вентилятором, эти смельчаки берутся за малярный валик. Зато мы всегда готовы полюбоваться результатом работы этих мастеров своего дела.

«Наш дом никто не хотел покупать. Но когда мы отремонтировали кухню, он „улетел“ на следующий же день, причем по более высокой стоимости»

© SleepyBearStella / Reddit Криптозоолог мамкин 19 минут назад Мне нравится цветовая гамма в доме на фото слева), только фурнитура на шкафах раздражает. Фото новой с неудачного ракурса, кухня выглядит меньше и загроможденнее - - Ответить

«Превратил эту комнату в библиотеку. На все про все у меня ушло полгода»

Браво! Я буквально ахнула, когда увидела результат! © khol1308 / Reddit

"Жена купила 2 занавески для душа и превратила одну из них в портьеры для окна. Считаю, она гений"

"Предыдущий владелец был настоящим грязнулей! Я все вычистил и переделал на свой вкус"

"Мне нужен был невысокий забор по периметру"

«Проект новой ванной я разработала самостоятельно»

«Мне сказочно повезло с этим зеркалом! Я стараюсь создать что-то, что понравилось бы предыдущей владелице дома — милой даме 90 лет. Прежде чем приступить к проекту, я спрашиваю себя: „Одобрит ли Леона?“»

«Год назад я получил сотрясение мозга и ничего не мог запомнить. В итоге моя собака начала стремительно толстеть. Я хотел сделать что-то, что помогло бы мне запомнить, покормил ли я ее»

Тумблеры зажигают светодиоды. Надпись: "Завтрак", "Обед", "Ужин".

«Превратил чердак в книжный уголок для жены — неидеально, но в целом получилось неплохо»

«Переехал со своей девушкой в новый дом. Это ванная до и после»

«Веранда своими руками. Она стала любимым местом кошек»

«Переоборудовали с мужем школьный автобус»

«Мне надоело постоянно менять рулон туалетной бумаги. Жена теперь в ярости, потому что я повесил тройной держатель»

«Несколько месяцев назад сделали ремонт в прачечной»

«Превратили свободную комнату в темную и уютную читальню»

«Кухня стала еще красочнее!»

«Ремонт ванной комнаты в доме 1950-х годов»

«До/после моей крошечной студии»

«Ремонт кухни. Я сделал всю работу сам»