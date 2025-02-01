13 человек рассказали, как решили отказаться от лишних покупок

Новый год, новый я - в начале января это мантра для многих. И одна из тенденций по улучшению жизни, которая захватила социальные сети - год без покупок. В основном это означает сокращение расходов, особенно когда речь идет о ненужных вещах или импульсивных приобретениях. Вот истории людей, которые уже встали или планируют встать на путь экономии и осознанного потребления.

Я постараюсь не покупать ничего кроме продуктов в течение следующих 12 месяцев. Никаких походов в ресторан. Никакого кофе навынос. Никакой одежды. Я думала, что мне нужна новая пижама для холодного времени года, но нашла у себя 2 пары спортивных штанов, к ним подобрала 2 рубашки на флисе, и это отлично выглядит! Моя цель - накопить $ 18 тыс. к следующему году. © Unknown author / Reddit

Потребовалось 4 месяца, чтобы привыкнуть. Зато теперь я перестала покупать новую одежду вообще! Делюсь секретом: каждый раз, когда мне хотелось что-то прикупить, я перечитывала свой список утверждений, чтобы понять, что меня побуждает именно сейчас.

- Мне скучно, одиноко, я расстроена.

- Я голодна, устала или встревожена.

- Мне нравится внешность модели, и я хочу выглядеть как она, хотя я не похожа на нее.

- Мне нравится радость от отслеживания моей посылки, и я хочу этого прямо сейчас.

Этого списка было достаточно, чтобы желание шопиться просто ушло. Теперь я знаю, какие трюки проворачивает со мной мой мозг и как индустрия одежды заставляет нас покупать. У меня произошел сдвиг в мышлении с "я хочу носить новую вещь" на "я хочу носить любимую вещь". © janoco / Reddit

- Мне скучно, одиноко, я расстроена. - Я голодна, устала или встревожена. - Мне нравится внешность модели, и я хочу выглядеть как она, хотя я не похожа на нее. - Мне нравится радость от отслеживания моей посылки, и я хочу этого прямо сейчас. Этого списка было достаточно, чтобы желание шопиться просто ушло. Теперь я знаю, какие трюки проворачивает со мной мой мозг и как индустрия одежды заставляет нас покупать. У меня произошел сдвиг в мышлении с "я хочу носить новую вещь" на "я хочу носить любимую вещь". © janoco / Reddit Я поступила просто: больше не хожу в продуктовый магазин сама, а отправляю туда мужа со списком. Это экономит нам деньги, потому что он просто покупает все, что нужно, и не ищет скидки на товары, которых в списке нет. © ContentMeasurement93 / Reddit

«Вот причина, по которой я перестала тратиться на косметику»

"Большинство косметических средств в этом пакете новые, ни разу не использованные. Они достались моей невестке и свекрови, а все, чем они не воспользуются, будет передано в школу, в которой обе преподают сценический грим".

Не покупайте вещи только потому, что они на распродаже. Раньше мне казалось, что приобретая товары со скидкой я совершаю хорошую сделку. Но потом я поняла, что во время шоппинга на распродажах я ценила выгоду больше, чем саму покупку. Если вы не готовы заплатить за какую-то вещь полную стоимость, то значит, что не так уж она вам и нужна. © According_Loss_5650 / Reddit

Я сосредоточилась на секондах и винтажных вещах. Нашла замечательную даму, которая занимается переделкой одежды. В итоге я купила винтажный деловой костюм 80-х годов примерно за $ 15 и перешила его, чтобы он стал более современным и идеально сидел, потратив еще $ 60. Я считаю, выгодная сделка. © Economy_Rain8349 / Reddit

15 и перешила его, чтобы он стал более современным и идеально сидел, потратив еще $ 60. Я считаю, выгодная сделка. © Economy_Rain8349 / Reddit Я перестала тратиться на игрушки для животных: моей собаке все равно, как выглядит игрушка, ее волнует только то, что та пищит. У песеля есть контейнер, полный игрушек, но если у них что-то отваливается или шов расходится, я просто чиню прочной нитью. А из игрушек, которые не подлежат ремонту, я достаю пищалку, обшиваю ее куском своей футболки или носка. Бум - новая игрушка!!! Питомец любит их, потому что на них мой запах. © funkitin / Reddit

«Я только что начала отслеживать, сколько трачу каждый день, и обнаружила, что было только 7 дней в этом месяце, когда я потратила $ 0»

© situationtypedill / Reddit Катерина Лисичкина 2 дня назад Когда выплачивала ипотеку, и правда старалась не тратить деньги na новые вещи, благо их много, а что-то новенькое хотелось. Я решила перешивать!Например из рукавов старой куртки среднего сына сшила двустороннюю сумку, а сама куртка превратилась в жилет, ношу обе вещи)) - - Ответить

"Я вообще не делала импульсивных покупок и не приобретала новую одежду, потому что знаю, что это две мои самые большие слабости. Я покупала только бензин, еду и товары для животных".

Недавно узнала, что у моего мужа более 10 лет был роман на стороне. Я не в том финансовом положении, чтобы уйти от него. Поэтому я неосознанно начала постоянно ходить по магазинам. Полагаю, я просто пытаюсь купить себе счастье. Мне чуть за 60 и здоровье не позволяет работать, поэтому чувствую себя в тупике. А шопинг делает меня счастливой. Мы в долгах, и мой муж злится, потому что я не могу остановиться. © After-Hearing-6887 / Reddit

Я не думаю, что смогу совсем уж отказаться от покупок, так как у меня есть несколько вещей, на которые я давно копила. Но я хочу свести к минимуму приобретение новой одежды. Поэтому я наложила на себя ограничения, такие как правило трех недель (если я хочу новую одежду, это должна быть вещь, которую я думала купить как минимум три недели, и которую не смогла бы сшить сама), правило рукоделия (сделай то, что можешь, сама, купи то, что не можешь сшить), правило экономии (если мне все-таки нужна новая вещь, сначала буду искать ее в секонде), а также правило подгонки и ремонта (по возможности сшить вещи так, чтобы они лучше сидели, сходить к сапожнику, отремонтировать и т. д.) © PrincessPhrogi / Reddit

У меня до сих пор есть стринги, которые мне прикупила бабуля в далеком 1999 году! Они все такие же эластичные и ни один кристаллик не отлетел! Моя бабуля была просто огонь: на стрингах стразами написано "2000". © FantasticCatch939 / Reddit

«Я думаю, это началось, когда я пришла работать в Lush. Бесплатная косметика и скидки просто переключили тумблер у меня в голове, и я начала скупать вещи как сумасшедшая»

«Эта то, что у меня осталось даже после того, как я раздала и подарила большое количество вещей. Я собрала всю косметику и разложила ее по категориям. Честность — это хорошее начало».