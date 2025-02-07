Про соседа и кота. Соседу надо повесить уведомление из псих.больницы, что он создаёт дискомфорт соседям, своим неадекватным поведением и, если он не прекратит, то будет подвергнут принудительному лечению.
15 соседей, жизнь с которыми без сюрпризов не обходится
Живем мы в своем доме или многоквартирном, так или иначе все равно сталкиваемся с соседями. И есть особые кадры, которые своими выходками не оставили ни шанса на скуку.
- Живу в селе. Дом на трех хозяев. Воняет весь день дома. Я два раза помылся, проветрил дом, на пса наорал, думал, он воздух портит. Но все оказалось проще — соседи просто варили требуху. На претензию ответили, мол, ничего ты не понимаешь, это с лучком вкусно. Так и живем. Но соседи хорошие, если что. © Unknown author / Pikabu
- Мы с женой были в гостях, приехали домой. Подошли к двери и увидели, что на ней висит какое-то уведомление. Присмотрелись — и оказалось, что наш странный сосед спустил ветеринарный контроль на нашего кота. В уведомлении говорится, что наш кот доставляет соседям хлопоты и будет «конфискован», если мы не будем держать его под контролем. За исключением дня, когда мы его привезли, и поездок к ветеринару наш кот никогда не покидал пределов дома. У нас нет специальной дверцы для него, и мы не оставляем окна открытыми, так как он боится выходить на улицу. © Ganglere / Reddit
- Меня один раз на съемной квартире соседка снизу попрекала тем, что я якобы громко хожу. Просто хожу по полу. Не бегаю, не прыгаю, не двигаю мебель, не делаю ремонт, а просто хожу. У меня нет детей, нет домашних животных, я не слушаю музыку и не смотрю телевизор. Я просто хожу. Из расчета, что я тогда работал по 12 часов в день без выходных и в квартиру приходил только спать. © ***COSMOS / Pikabu
- Мой сосед постоянно оставляет своих собак дома. А они лают весь день, потому что он с ними никогда не гуляет, и они сидят одни. Но самое сумасбродное в этой истории то, что он отказывается признавать, что его собаки лают, потому что, цитирую: «Я никогда этого не слышал!» Дурачок, они же лают именно тогда, когда ты выходишь! © Unknown author / Reddit
- Бабуля-соседка положила у нашей двери записку с просьбой: «Пожалуйста, не распыляйте освежители воздуха на нашем крыльце», потому что у нее была аллергия на них. Я никогда не использовал никаких освежителей ни снаружи, ни где-либо еще. Это была наша первая неделя на новом месте. Дальше она еще больше чудила. © norm_bun / Reddit
- Напротив по площадке жила у нас бабуля. И поселился у нее какой-то дед. Как-то в 2 ночи ему понадобилось перфоратором стену просверлить. Жители 19 квартир пришли на 2 этаж спросить, как у него дела. И самое удивительное, что он на серьезных щах пытался понять, что не так... © marinovanayajaba / Pikabu
- Живем в жилом комплексе. Моя соседка снизу говорит нашим другим соседям и жалуется управляющему на то, что мы постоянно бросаем подгузники на ее балкон. У нас даже нет ребенка. © ohheysabby / Reddit
- Каждый раз, как встречаю соседа, он начинает жаловаться, что ему предъявляют за то, что он якобы не убирает за своей собакой. Хотя он исправно это делает. Сегодня стою около окна, смотрю: выгуливает своего хаски. Песель присел, оставил сюрприз на тротуаре, сосед пошел дальше. И правда, за что ему предъявляют-то? © Unknown author / Pikabu
- Мой муж был в командировке в другом городе. Посреди ночи наш сосед позвонил мне и спросил, может ли он прийти и поспать в нашем доме, потому что он услышал звуки на улице и испугался. © Glum_Reason308 / Reddit
- Как-то поздно возвращалась домой, а навстречу мне бежит соседка в ночной рубашке. Паникует, тянет меня к себе в дом, хотя мы с ней не особо общались. Оказалось, что ее муж работал по ночам, а она поймала миской большого паука и не понимала, что с ним дальше делать. © Chasbrad / Reddit
- Один из наших соседей стянул топор с нашего заднего двора. Мы купили другой. Его тоже утащили. Мы купили еще один и спрятали. Угадайте, что? Его нашли и стащили опять. Теперь мы держим топор в доме, но… все еще опасаемся. И да, ни у кого из наших соседей, кроме нас, нет каминов. © sadderskeleton / Reddit
У женщины просто сильная арахнофобия. Это не странность, люди реально настолько сильно паникуют. Встречала таких.
- Утро у меня сегодня очень странное. Проснулся я на балконе в обнимку с теплым пледом. Все бы ничего, ведь я еще тот лунатик, но плед не мой! Потом услышал голос соседки сверху — та еще красавица. Оказалось, что я мешал ей читать детектив своими стонами и жалобами о том, как мне холодно. Вот она и скинула на меня свой плед. © Палата №6 / VK
- У меня открытый балкон с креслом и столиком. Часто люблю сидеть на свежем воздухе и читать что-то, не отказываюсь себе в этом даже зимой. Вот и сегодня, взяв чашку чая, надев куртку, сижу себе спокойно на балконе, читаю ленту, как тут на меня прыгает енот. Живой енот! На четвертом этаже, в центре города и середине декабря. Через секунду я слышу крик мужчины: “Половник, блин, опять?!” Как позже выяснилось, у новоиспеченного соседа сверху есть енот, который решил прогуляться к соседям. Не знаю, что страннее — держать в квартире енота или назвать его Половник, но завтра я иду с тортиком знакомиться к соседу. У него енот, и парень-то симпатичный. Не буду же я упускать такой шанс. © Палата №6 / VK
- Соседи у меня странные. Воруют все, что оказывается на лестничной клетке. Так, вынесли холодильник, чтобы отнести его на мусорник — украли. Вынесли доски, чтобы не мешали при ремонте — украли, причем дверь была открыта, но они сделали это максимально незаметно и тихо. Несколько раз воспользовался их непорядочностью и оставлял мусор под дверью в красивом пакете. Три раза подряд украли, на четвертый осознали ошибку. © Палата №6 / VK
- Стою я на кухне. Беру кофе, смотрю в окно и... вижу пятку! Большую мужскую пятку. После пятки показалось обернутое в полотенечко тело, потом спускающийся волосатый мужик полностью. Он кивнул мне со словом: “Здрасте” — и полез ниже. Походу, у соседки сверху муж раньше с командировки вернулся. © Палата №6 / VK
А история про соседей мало не бывает, поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
Тот еще лунатик и та еще красавица нашли друг друга.
Но порадовала история про воровство мусора). Так этих воровак!
После пятки показалось обернутое в полотенечко тело, потом спускающийся волосатый мужик полностью." - ой, а мужик полностью волосатый или он спустился полностью. 😂
Прикольные истории :) про Половника особенно:)
Мои соседи летом na своей лужайке любили друг друга. Прям с раннего вечера и до... не знаю. Долго. Мне nа террасу стыдно выходить было. 😇
Про подгузники напомнило: к моей знакомой однажды пришли соседи с претензией, что она забила канализацию средствами женской гигиены. Но. Это были соседи сверху (а дом двухэтажный), и знакомая была очень сильно беременна.
"Не отказываю себе даже зимой" - так будет правильно. Вернуться можно только из командировки, а никак не с - когда же люди научатся правильно говорить и писать. Про "походу" уже и не говорю, почему нельзя сказать - похоже, не иначе.