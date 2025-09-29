18+ случаев, когда подкат оказался ярче, чем лампа в примерочной
Знакомство — это странная наука без четких правил. Но есть одна закономерность: чем изобретательнее подкат, тем выше шансы на успех. Тем не менее, собранные нами истории показывают, как остроумные подкаты могут как сломать лед, так и поставить в тупик.
- У меня только что случился лучший подкат в моей жизни. Иду по парку, навстречу бежит сладкий малыш. Останавливается прямо около меня и начинает смущаться, как могут только дети: улыбается и лопочет что-то. Слышу закадровый голос: «Давай как учили — „как тебя зовут, ты красивая“». А на газоне сидят два парня, помогают. © tomichanka
- Как-то шла я по набережной у нас в городе. Лето, у меня в руках газировка. Со мной пытается познакомиться парень. Но его компания мне показалась не совсем адекватной, и я пытаюсь линять. Линяю я по прямой, бодрым шагом и не оглядываясь. Парень идет за мной, окликает, я иду еще быстрее. Парень уже почти бежит, умоляет хоть остановиться. Я давай еще быстрее. Парень сзади начинает задыхаться и как выдаст: «Ну, хоть водички дайте попить!» Я даю ему газировку. Он, мило улыбнувшись, говорит: «А вы добрая. Только ходите быстро». © Ililalloya / Pikabu
- Читала я книжку на набережной. Мимо проходил молодой человек. Мы пересеклись взглядами, и он ко мне подсел.
— Вы улыбнулись мне?..
— Нет, извините...
— А давайте сделаем вид, что вы улыбнулись мне? © Ililalloya / Pikabu
- Мы с подругой как-то сидели в заведении. И молодой человек, который сидел рядом, взял стикер с ручкой и написал моей подруге «привет» и подсунул без палева, будто шпаргалку на уроке. Она была заинтригована и в ответ ему тоже написала «привет». Так завязалась переписка. Главное, вовремя остановиться, а то мы в какой-то момент решили, что он немой. © ArenBillions / Pikabu
- Я уже третий день не появляюсь на работе. А все потому, что максимально глупо подкатила к коллеге. После работы мы договорились пойти на пробежку. Он не очень хотел, но согласился. И вот бежим мы — берег речки, зелень, живописно так, и я его в шутку толкнула. А он реально потерял равновесие и упал в эту речку, испугался, испачкался. И так очумело на меня смотрел, как на умалишенную, что я просто пробурчала извинение и сбежала... Вот дура, что делать-то? © Подслушано / Ideer
- Однажды к нам с подружкой решили пафосно подъехать познакомиться. Ребята немножко не рассчитали и я очень близко «познакомилась» с бампером и боковым зеркалом машины. Считается за оригинальный подкат? © Mimrik / Pikabu
- Пару лет назад встречалась с парнем. Понравилась его соседу-гитаристу (стоит отметить тот факт, что мой благоверный живет на 1, а сосед — на 8 этаже). Однажды, завидев, как я направляюсь в гости к своему, он поднялся к себе домой и начал играть на гитаре. Звук был такой, что, несмотря на закрытое окно, он заглушал фильм, который мы смотрели на первом этаже. Когда я возвращалась домой, сосед нагнал меня и спросил: «Слышала музыку? Это тебе». © Jaguar1932 / Pikabu
- Заходит в маршрутку девушка — красивая, слов нет. Собираю всю наглость в кулак и говорю: «Ты случайно не Wi-Fi?» Она такая с улыбкой: «Почему?» А я: «Ну, я чувствую с тобой какую-то связь». Она смеется, пассажиры вокруг тоже. А тут водитель поворачивается и такой: «Связь — это хорошо, но оплату не забудь, Ромео». © borodinn.den
- 15 лет назад, будучи студенткой, устраивалась на работу. Денег нет, но нужно было выглядеть солидно. В итоге купила дешевые розовые туфли на шпильке, которые ужасно натерли ноги. После неудачного собеседования я ехала домой босиком, спрятав ноги под сиденьем в автобусе. Вдруг парень схватил мои туфли и выбежал из автобуса. Я побежала за ним, и он сказал, что не отдаст их, пока не познакомимся. Я отказалась, потому что была в отношениях, но идти босиком не хотела. По итогу отдал мне он туфли. Туфли я забрала, но обувать не стала, так и несла в руке до дома. А почему? А потому что молодость, а потому что весело, а потому что если кто-то может схватить мои туфли и убежать, то почему я не могу сделать что-то экстраординарное? В том году только выкинула, хотя больше ни разу их и не носила. © PollyStorry / Pikabu
- Сегодня случился самый жесткий фейл во всей моей жизни. В общем, на улице дождь, я стою на остановке, жду автобус. В этот раз даже зонт взял. Вдруг подходит девушка, безумно красивая, но без зонта, и поэтому насквозь мокрая. У меня прямо дыхание перехватило! Но, собрав в кучку все свое мужское естество, я решительно подхожу к ней и закрываю своим зонтом. Вопросительный, но в то же время благодарный взгляд. Между нами мелькает искра. И в этот момент я все порчу одной единственной фразой: «Девушка, вашей маме зять не нужен?» Вы бы видели этот презрительный взгляд, это разочарованное «нет». Она даже отошла от меня на пару шагов, под проливной дождь! Никогда не чувствовал себя таким дураком. © Plagiat0r / Pikabu
- Еду я себе вся из себя девушка в автобусе летом. Тут вижу, как парень смотрит на меня. Сверху-вниз, снизу-вверх. И глаза отводит, пересекаясь со мной взглядом пересекаясь. Вдруг он перехватывает мой весьма скептический взгляд и выдает восхитительную фразу: «Девушка, какие у вас пальцы на ногах артистичные!» © Ililalloya / Pikabu
- Я была в спортзале и мне вдруг стало очень дурно, и в глазах побелело. Поняв, что вот-вот отключусь, я медленно опустилась на пол. Парень, который тренировался рядом, подхватил меня, чтобы я не ударилась головой. Он уложил меня и пытался не дать мне потерять сознание, задавая вопросы, требующие концентрации: какой сегодня день, какой год. Увидев, что я прихожу в себя, он перешел к флирту. Спросил, как меня зовут, какой у меня номер, и наконец, когда он стал моим рыцарем в сияющих доспехах, можно ли пригласить меня на свидание. Его такой непринужденный подход действительно заставил меня смеяться и помог почувствовать себя лучше. В итоге он получил мой номер. © super-ro / Reddit
- Да что вы знаете о подкатах к девушкам. Я вот настоящий профессионал этого дела! Без каких-либо фраз, без всяких подарков или цветов, взял и подкатил! Это было одним декабрьским вечером, я тогда возвращался с работы, на улице холодно, снег идет. Иду себе и внезапно поскальзываюсь, падаю и делаю чуть ли не футбольный подкат девушке. Так неловко получилось, быстро поднялся, помог ей встать, извинился. Затем мы познакомились, вместе поржали и пошли пить какао. Сейчас встречаемся, а она в шутку называет меня мастером подкатов. © Палата № 6 / VK
- Подошел ко мне на улице парень познакомиться. Я вежливо попросила не трогать меня и найти себе другую даму, более расположенную к знакомству. На что он с томным лицом заявил: «Я могу, но за такое поведение штраф — твой телефончик». Я в шутку протянула ему смартфон, типа на, бери. А он реально взял телефон и сбежал. То ли реально решил своровать его, раз познакомиться не удалось, то ли это был подкат, чтобы я начала названивать, а там и встреча бы состоялась. В любом случае, он явно потом разочаровался — это был старый, поломанный смартфон, который я несла другу, чтоб он его на запчасти пустил. Надеюсь, тот парень сильно расстроился, когда обнаружил этот маленький «нюанс». © Палата № 6 / VK
- Как-то стояла на остановке, ждала автобус. Подходит парень и спрашивает: «Какой автобус до твоего сердца?» Подумала, что дурачок, да еще и с подкатами из прошлого века, но настроение было хорошее, решила пообщаться ради прикола. На удивление, оказался интересным собеседником, только со своеобразным чувством юмора. Обменялись номерами, и как-то закрутилось, завертелось, что в том году сыграли свадьбу. Вот так мое хорошее игривое настроение подарило мне замечательного мужа. © Мамдаринка / VK
- Гуляю с дочкой, ей год и три. Вокруг куча детей. Подходит мальчик лет 7–8, присаживается на корточки перед ней, берет за руки, смотрит ей прямо в глаза и говорит: «Ну что, давай знакомиться, у тебя глаза цвета как у моей мамы». Боже, был бы он постарше, я б влюбилась! © Подслушано Telegram / Telegram
- Отдыхали с подружками в кафешке, я беременная. Так как сидела за столом, живота не было видно. К нам целый вечер подкатывала компания ребят, и самый смелых среди них подошел к столику, ткнул на меня пальцем и сказал: «Ты классная, хочу, чтобы ты родила мне сына». Я не растерялась, встала, поглаживая животик, и закричала: «О да, я готова это сделать прямо сейчас!» И изобразила, мол, роды начались. Лицо парня надо было видеть, наверное, он такой метод подката больше не будет применять. © Не все поймут / VK
- Сегодня в маршрутке наблюдал чудную картину. После дождя на улице духота, а в маршрутке в пробке и подавно. Кто-то терпит, кто-то обмахивает себя всем, чем может. А одна девушка в качестве опахала выбрала паспорт. Дабы увеличить площадь веера, решила паспорт открыть. Несколько секунд выбирала страницу и остановилась на записях о регистрации брака, которые были пусты. Более тонкого подката я в жизни не видел. © Подслушано / VK
Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Ниже подборка других историй, которые легко пополнят собой сборник самых неожиданных подкатов:
Комментарии
Оказывается, когда становится плохо, в глазах не темнеет, а белеет (как парус одинокий?). Но если сделать номальный перевод с Reddit, то там - перед глазами все поплыло.