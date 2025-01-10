10 нюансов макияжа и причесок, которые помогут выглядеть презентабельно

Удачный макияж и правильно подобранная прическа сделают практически любой образ стильным и современным. В статье мы решили рассказать о том, какие нюансы стоит учитывать в прическах и макияже, чтобы всегда выглядеть стильно и ярко

Несколько трендов в одном макияже

Martin Harris / Capital Pictures / East News , Kristin Callahan / Everett Collection / East News Соседка Клоунов 4 дня назад Так это ж фото из разных лет...))

Смоки с мертвыми губами - тренд из нулевых и сияющая кожа сейчас. - - Ответить

Используйте в макияже один тренд. Чернющие «смоки», интенсивное контурирование и нюдовые губы по отдельности смотрятся очень эффектно, но стоит сочетать их в одном образе, и лицо гарантированно приобретет изможденный вид, а все внимание будет направлено на самые незначительные недостатки кожи. Подобный образ может визуально накинуть вам годков. Поэтому, если вы увлекаетесь скульптурированием, делайте более спокойный макияж глаз и откажитесь от слишком бледных оттенков помады. На втором фото Виктория накрасилась согласно всем рекомендациям и выглядит моложе своего возраста.



Слишком много бронзатора

MCMULLAN CO / East News , Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News Киви Пирожок 16 часов назад Ихихи, смешная принцесса-замарашка) но это же такая мода была, все модницы такие ходили - - Ответить

Для легкого здорового сияния достаточно небольшого количества бронзатора. Одно неверное движение, и макияж будет бесповоротно испорчен. Наносить средство следует при естественном дневном свете, чтобы как можно лучше контролировать процесс, и конечно же, необходимо тщательно растушевать его — только так можно избежать резких линий и темных пятен.

Окрашивание в холодных и темных оттенках

Такие окрашивания на первый взгляд выглядят стильно и экстравагантно, но могут сыграть злую шутку. Дело в том, что темные и холодные тона волос подчеркнут все нюансы кожи. Например, обладательницы оливкового тона кожи с таким цветом волос выглядят бледнее и превращаются в серых мышек. Стилисты рекомендуют делать окрашивания в теплых тонах. Например, можно присмотреться к карамельным оттенкам. Если хочется чего-то яркого, то подойдут обрамляющие блики на прядях. Да, холодные цвета подходят обладательницам холодного тона кожи, но все равно стоит учитывать указанные рекомендации.

Толстые темные стрелки и обводка глаз черным карандашом

0000106 / Reporter / East News , Vianney Le Caer / Invision / AP / East News Олена 8 часов назад Так и тут черная обводка, но ещё и с килограмм теней - - Ответить

Подобный макияж не только придает образу драматичности, но и зрительно уменьшает глаза. Отличный вариант вечернего макияжа для обладательниц небольших глаз — хорошо растушеванные «смоки» с использованием светлых оттенков и мерцающих текстур, которые, отражая свет, сделают глаза больше, а взгляд распахнутым. Посмотрите на второй образ Дженнифер Лоуренс, где актриса учла все прошлые ошибки в макияже и накрасилась, как советуют эксперты. И хочется сказать: «Ну сразу королева!»

Пудра в большом количестве

Richard Shotwell / Invision / AP / East News , Carlos Piaggio / The Grosby Group / Grosby Group / East News Соседка Клоунов 4 дня назад Дело в конкретной пудре одного известного проф.бренда (не буду называть марку), которая выдавала пoд вспышкой вот такое.



Многие селебрети "засветились" с этими белыми пятнами от неё. - - Ответить

Меньше всегда лучше. И даже, казалось бы, безобидная фиксирующая пудра может сыграть злую шутку, если использовать ее в большом количестве — средство непременно выдаст себя при ярком свете. Чтобы избежать казусов, удалите с лица излишки пудры с помощью пушистой кисти и не забудьте проверить макияж при хорошем освещении, а лучше сделайте селфи с включенной вспышкой — так вы точно заметите недостатки.

Слишком темные губы

Экспериментировать с разными оттенками помады — прекрасная идея для тех, кто хочет внести в свой имидж что-то новенькое. В этом деле главное — не впадать в крайности, ведь очень велик риск из модной красотки превратиться в «тетеньку». Помады слишком темных оттенков могут испортить внешность, а не подчеркнуть ее достоинства. Если вы хотите визуально увеличить объем, то лучше всего выбирать помады светлых оттенков. А тона, приближенные к натуральному цвету губ, сделают образ элегантным и стильным.

Румяна-яблочки

ВВС 6 часов назад Сейчас просто эти «яблочки» дотягивают до висков и лба, скоро до затылка доползут😆😆😆 - - Ответить

Такие румяна еще недавно были трендом, о них трубили из каждого утюга. Но с данным приемом в макияже нужно быть очень осторожными. В некоторых случаях неправильная растушевка румян может сделать образ нелепым. Модные эксперты советуют выбирать румяна более близкие к натуральному тону кожи и тщательно растушевывать их. Кстати, продукты кремовой текстуры будут более выгодно смотреться на зрелой коже.

Тонкие брови

© Pxhere Tired of all 6 часов назад Чтобы тонкие брови смотрелись хорошо, к ним просто надо добавить пирсинг и черные смоки...

Суть не в том, как оно заставляет выглядеть лицо, а в том, какой вообще итоговый образ хочет получить человек - - Ответить

Тонкие и очень темные брови делают черты лица более грубыми. И могут даже девчушку превратить в слишком серьезную и грозную даму. Визажисты советуют не злоупотреблять пинцетом, а также не игнорировать брови при нанесении макияжа. Их тоже нужно красить, ведь иначе образ не будет выглядеть полноценным. Лучше всего использовать карандаши и другие декоративные средства светлее естественного цвета бровей.

Хайлайтер с крупными и ярко выраженными блестками

Не зря говорят: «Не все то золото, что блестит». Вот и с блестками на лице лучше не злоупотреблять, если вы, конечно, не собираетесь пойти на новогоднюю вечеринку. Обилие мерцающего хайлатера на лице может подчеркнуть морщины и неровности кожи. Лучше использовать этот продукт в небольшом количестве либо наносить его под тональную основу.

Слишком прямые волосы и тупые кончики

При выборе стрижек и укладок трудно не попасть впросак. По мнению бьюти-экспертов, педантично прямые пряди с тупыми кончиками могут отяжелить черты лица. А кожа будет выглядеть обвислой. Чтобы не накидывать себе лишних годков, лучше выбирать прически с мягким объемом и многослойностью. Волосы «в движении» смягчат резкие линии лица и подчеркнут его достоинства.