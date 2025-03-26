12 путешествий, в которых стыд и хохот шли рука об руку

Вот мне непонятно - если читаешь отзывы, и там написано про грубость персонала, что ж тогда мальчик ожидал? Неужели подрбное блюдо - ветчина с сыром - подавалось только в этом одном ресторане? Тебя предупредили, так чего ж теперь обижаться, смущаться и возмущаться?