Мужчину с нормальной самооценкой не ущемит подобная ситуация. За маскулинность цепляются только неуверенные в себе персонажи
12 путешествий, в которых стыд и хохот шли рука об руку
Истории
2 часа назад
Путешествия — это отличный способ увидеть новые страны, познакомиться с разными людьми. Мы любим поездки за новые эмоции и впечатления, но иногда все идет совсем не по плану. В этих историях люди делятся своими неловкими моментами, которые превратились в веселые воспоминания.
- Мы впятером решили рвануть на побережье поездом. Мне с местом не повезло: оказалась в другом купе, без друзей, да еще и на верхней полке. В первый же день мы отпраздновали отъезд, а ночью, проснувшись с жуткой жаждой, я полезла за водой. Спускаюсь — и вдруг дикий вопль! От испуга шлепнулась и ушибла руку. Оказалось, я наступила прямо на лицо мирно спящей соседке снизу! Блин, до сих пор стыдно вспоминать. © Подслушано / Ideer
- Ехала на автобусе по английской глубинке. Знала, что пора выходить, но не была уверена, близко ли моя остановка. Вместо того, чтобы спросить водителя, уточнила у местных рядом: «Это моя следующая?» Они пожали плечами: «Наверное». Вышла, нацепила наушники, пошла, будто знаю, куда (хотя понятия не имела — кругом глушь). Через минуту заметила, что автобус едет за мной, а водитель орет. Сняла наушники — слышу: «Это не твоя остановка, ещё 45 минут ехать!» Надо было сразу водителя слушать, а не устраивать цирк. © prettyprincess93 / Reddit
- Мой самый неловкий момент случился в Стокгольме! Мне тогда было 21, я приехала из США. В первый же день, около 8 вечера, возвращалась в свой хостел в пригороде. Было темно, я устала, а ключ (в Европе они странные, не как в Штатах) не лез в замок. Стою, вожусь, и тут девушка открывает дверь. Я обрадовалась, сказала: «Спасибо!», думая, что видела ее утром. Она посмотрела на меня как на чокнутую и явно не понимала английского. Потом вышел мужчина и спросил: «Чем помочь?» Я объяснила, что живу тут, но не смогла открыть дверь. Он удивился: «Вы ошиблись, это не ваш дом!» Проверила адрес — и правда, не тот дом! Они были одинаковые, даже внутри, вот я и не сразу поняла. Стыдно было жутко — чуть не вломилась к чужой семье! © little_baby_ / Reddit
- Я летела за границу с помощником, чтобы установить скульптуру в галерее. В последний момент закинула в чемодан платье, чулки, каблуки и косметику для открытия — поверх инструментов, дрели, клея и веревок. На регистрации мы с помощником случайно перепутали чемоданы. Перед посадкой громкоговоритель вызвал его в службу безопасности. Времени было в обрез, и я шепнула ему: «Говори, что все твое, звони, если что». Он невозмутимо подтвердил: «Да, все вещи мои». Оказалось, проблема не в платье или чулках, а в дрели — надо было вынуть аккумулятор. Лучший помощник в жизни: ни один мускул не дрогнул, и мы успели на рейс! © pnut / Reddit
- Ехал на автобусе из Дублина в Белфаст и вдруг почувствовал себя плохо — первый раз на таком междугороднем маршруте. Терпеть не мог. Попросил водителя остановиться на обочине. Он согласился, я выскочил, спрятался за кусты, кое-как справился, и пулей вернулся в автобус, красный от стыда. Через пару минут заметил, что в автобусе есть туалет. Чувствовал себя полным идиотом, зато теперь смешно вспоминать! © billythekid**6 / Reddit
- Досмотр в аэропорту. Женщину просят открыть сумку. Она достает машинку и невинно так: «Это игрушка». Сотрудник ей: «А внутри что?» Женщина краснеет: «Ой, наверное, такое нельзя». Все вокруг напряглись, и тут из кузова машинки достают пакет с сырыми купатами. Работник аэропорта растерялся: «Вы знаете, что сырое мясо нельзя в ручной клади провозить? Ну ладно, проходите». Дело было в Болгарии.
- В Узбекистане купила самсу с картошкой, уточнила у продавца: «Точно без мяса?» Он кивает: «Сто процентов!» Съела, восхищаюсь: «Как обычная картошка может быть такой вкусной?» А он в ответ: «Да какая ж она обычная — ведь там бараньего жира полно!»
- В Штатах можно оторвать пару бананов от грозди и купить, а в Японии — нет, я это на своей шкуре понял. Хотел один банан, но все одиночные были переспелые, а я к бананам придираюсь. Решил взять один из грозди, но на кассе меня тормознули. Кассирша уставилась на банан, позвала другую сотрудницу, и они долго обсуждали сломанный стебель, тыча в него пальцами. Потом одна сходила к банановой куче, нашла гроздь, откуда я его оторвал, притащила ее и на японском, показывая жестами «нет», объяснила, что так нельзя. Пришлось купить всю гроздь — 12 бананов! Стыдно было ужасно. © uuuumno / Reddit
Почему стыдно-то про бананы? Почему не продают по одному? 12 бананов! Мартышек кормить?
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- Летела в Афины, забронировала номер в отеле с видом на Акрополь. Прилетаю позже, мне говорят: «Вы опоздали, номер сдан». Прошу найти похожий за любые деньги, дают ключ, захожу, а там лежит незнакомый парень. Выяснилось, что срочное бронирование — это общие номера с несколькими кроватями. Но в итоге мы с ним сдружились и пару дней гуляли вместе по Афинам.
- Как-то перед утренним рейсом я наелся от души и прихватил с собой кофе на борт. В самолете включил фильм на новеньком ноуте. Все шло гладко, пока сосед не толкнул меня в плечо — я заснул и опрокинул кофе прямо на клавиатуру, залив ноут. Ну и дурак же я был! © Unknown author / Reddit
- Мадрид, Испания. Я заказал ветчину с сыром в знаменитом ресторане, начитавшись отзывов о грубом персонале (спойлер: так и есть). Ресторан был забит, 10 минут меня игнорировали, пока парень наконец не принял заказ. Я сразу ему заплатил, чтобы не ждать потом. Доел, встаю уходить, а он орет на испанском, что я сматываюсь, не заплатив. Все замерли, уставились на меня. Вспомнил свои три года испанского в старшей школе и рявкнул, что уже дал ему 10 евро. Он пару секунд пялился, потом махнул: «Иди». Стыдно было, конечно! © Unknown author / Reddit
- Я сплю как убитая и люблю заворачиваться в одеяло, особенно когда одна. На медовом месяце муж ушел завтракать, пока я дрыхла. Проснулась в отеле от того, что горничная пыталась сорвать с меня одеяло. Думала, это муж так шутит, поэтому рывком села и скинула одеяло. А там — пожилая латиноамериканка, которая решила, что номер пуст! Она заорала, я заорала, и она пулей вылетела из комнаты. Стыднее момента в жизни не было! © OneMoose9 / Reddit
А вот еще одна статья про путешествия, которые обернулись настоящим сюрпризом.
Комментарии
Уведомления
Вот мне непонятно - если читаешь отзывы, и там написано про грубость персонала, что ж тогда мальчик ожидал? Неужели подрбное блюдо - ветчина с сыром - подавалось только в этом одном ресторане? Тебя предупредили, так чего ж теперь обижаться, смущаться и возмущаться?
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