Заметили? Раньше в 90% житейских историй финал был: "сижу, реву."
А теперь "устала"...
15 человек, чьи отношения с деньгами настолько странные, что этому не научат ни в одной бизнес-школе
Финансовая грамотность может прийти к нам неожиданными путями: через ошибки, случайные открытия или осознанные решения. Каждый человек находит свои уроки — от первых сбережений до крупных вложений. В этой статье собраны истории, которые показывают, насколько разными бывают дороги к умению обращаться с деньгами.
- Купил я как-то в переходе дешевые перчатки. Зима была лютая: мороз, метель, ветер ужасный. Нужно было согреть руки, но тратить много денег не хотелось. Вот я и взял самые дешевые, что первое под руку попалось. Развалились они уже спустя неделю активного использования. Да, я сам офигел. Тогда я понял, что мне нельзя экономить и гоняться за дешевизной. А теща поехала однажды за какой-то рыбой, которая продавалась по чрезвычайно низкой цене. Метро с тремя пересадками, автобус, идти пешком. В какие-то склады, сараи. Потратила полдня. Рыба оказалась плохая, к тому же на обратном пути украли кошелек. А вот теще нужно гоняться за дешевизной. © Палата № 6 / VK
- Я и чтец, и жнец, и на дуде игрец. Наклеить пленочку на телефон — могу, сделать себе гель-лак — могу, связать свитер или шапку — могу, фоткать хорошо — могу, приготовить из ничего шикарное блюдо — могу, починить комп — могу. У меня маленькая зарплата, и на всем этом я экономлю, делая самостоятельно. Как мне надоели мои подруженьки, которые тратят на эти услуги кучу денег и говорят: «Тебе хорошо, ты все сама делаешь». Да мне надоело это, я тоже хочу сдать телефон или комп в ремонт, прийти к маникюрщице и расслабиться! Устала. © Подслушано / Ideer
- В отпуске решили с сестрами заглянуть на рынок — за атмосферой и поторговаться с местными. Но тут вмешался папа, грозно заявив: «Да вас там в два счета облапошат! Без меня ни шагу!» Ладно, пошли все вместе. И что в итоге? Реально облапошили, да вот только не нас. Пока мы хитро узнавали цены перед покупкой, папа действовал иначе — сначала выбирал, а потом расплачивался. Итог? Нас, «наивных девчонок», никто не провел, а вот наш умудренный опытом папуля ушел со специями в пять раз дороже наших!
Заметили? Раньше в 90% житейских историй финал был: "сижу, реву."
- Подрабатываю на сделке. Собираю елочные игрушки в упаковки, а потом по коробкам раскладываю. Чем быстрее делаешь, тем больше коробок и денег, на одну коробку может уйти час. Целый день сидишь не вставая, не обедая, стараешься больше сделать. Теперь если что-то покупаю, то все измеряю в коробках или времени, которое было потрачено на эту вещь. На многом экономлю, жалко этих денег и времени. © Подслушано / Ideer
- Годами откладывал, экономил на всем, никуда не ездил, жил скромно. Все ради одной мечты — машины. Когда наконец собрал нужную сумму, уже представлял, как сяду за руль, куда поеду первым делом, как будет пахнуть салон. Но в этот момент узнал, что у моей коллеги, хорошей подруги, случилась беда — ее дочь попала в больницу, нужна была срочная операция, а сумма неподъемная. Жизнь ребенка висела на волоске. Я даже не думал, просто взял и отдал деньги. Машина подождет, а жизнь — нет. Операция прошла успешно, девочка выздоровела, выросла, стала прекрасной женщиной. Мы с ее мамой за эти годы стали семьей. И вот на день рождения меня ждал подарок. Открываю глаза — передо мной стоит машина. Та самая, на которую копил, только даже лучше, новее. Дело не в машине, конечно. А в том, что добро возвращается. Иногда оно спасает не только чужую жизнь, но и меняет твою собственную. © Палата № 6 / VK
- Давно мечтала о кофемашине и недавно купила. Посчитала, что моя чудо-машинка стоит, если за год, как две чашки капуччино в неделю, а выпивала его я значительно больше. Вот так тратишь кучу денег на маленькие вещи и не можешь себе позволить большего. Решила пересмотреть бюджет. Теперь деньги экономлю и трачу их на существенные покупки. © Подслушано / Ideer
- Мне 21 год. Раньше у меня было ужасное отношение к финансам. Я говорила своим друзьям: «Деньги приходят и уходят, а ваше время — нет», — и продолжала предаваться дорогим удовольствиям, которые я едва могла себе позволить. Я жила от зарплаты до зарплаты. Большая часть моего дохода зависела от чаевых. Я работала в ночном клубе, поэтому у меня была постоянная «потребность» хорошо выглядеть. Я могла потратить 300 долларов на дизайнерскую рубашку. Я тратила деньги на глупые вещи по глупым ценам, чтобы произвести впечатление на людей, которые мне даже не нравились, просто чтобы выглядеть так, будто я лучше их. Я работаю с 15 лет и вплоть до недавнего времени у меня было не более 1000 долларов сбережений. А потом я поняла, что деньги не приходят и не уходят, и сейчас, возможно, самое важное время в моей жизни, чтобы добиться успеха к 30 годам. Я скопила все свои чеки и начала инвестировать в фондовый рынок. Жалею, что не вложила деньги раньше. За последние несколько месяцев я научилась финансовой грамотности. Перестала тратить деньги на одежду и пытаться хорошо выглядеть. Скоро получу степень бакалавра. Сейчас понимаю, что была по-настоящему глупа в отношении своих финансов. Раньше я хотела жить быстро, с хорошими машинами и отпусками, но совершенно не представляла, как я собираюсь этого достичь. Сейчас я чувствую себя немного увереннее в своих финансах. © SnooDoggos6404 / Reddit
- Парень все время пока мы встречались копил деньги на авто. Его батя взял и потратил на себя. Я не смогла остаться в стороне — помогла ему своими вложениями. Он был безумно счастлив и пообещал вернуть все до копейки. А потом оказалось, что работая в такси, он познакомился с девушкой. Увидев их общение, я была в шоке. Я говорю, ты изменил после всего, что у нас было?! Он молчал и слово не сказал. Я в таком стрессе была, в таком мрачном состоянии была, он мне так больно сделал. Почему мужчины не цените то, что для вас делают девушки?! У меня единственный вопрос: почему?! За что?! © Палата № 6 / VK
- Встречаюсь с девушкой почти 4 месяца. Недавно ей нужно было ехать по делам в другой город. Предложила поехать вместе с ней, составить компанию. У меня как раз было свободное время и я согласился. Мы поехали, замечательно провели время, она все организовала. Вернулись и вчера она мне выдала, что у нее с финансами сейчас не очень и не мог бы я оплатить часть поездки. Она все посчитала. Блин. Я не ханжа, нормально отношусь к раздельному бюджету. Но когда человек и так ехал туда, и так же жил бы и все прочее, это очень неприятно. И вообще я считаю, что она должна была предупредить меня перед поездкой, зная, что я тоже не самый обеспеченный человек. Очень неприятно. Как реагировать? Я перевел ей деньги. И теперь не знаю, как продолжать эти отношения. © Палата № 6 / VK
В историях про девушку с оплатой поездки и про парня с деньгами на машину "вторых половинок" явно пора вычëркивать из жизни
- Решила накопить на поездку мечты. Взялась экономить. Кофе и чай только дома или на работе — там бесплатно. Такси исключила. Обеды ношу с собой в контейнерах, никакой доставки и ресторанов. Такой результат вообще не ожидала: через месяц я не только сократила расходы в разы и добилась того, чтобы накопления начали расти, но и почувствовала себя лучше! Из-за постоянной ходьбы тело подтянулось, с домашней едой ушли сантиметры, живот стал плоским, кожа чище, сон крепче. Я реально стала чувствовать себя лучше! Теперь понимаю, что в свою долгожданную поездку отправлюсь не просто с деньгами, а обновленной версией себя. И вот это точно лучший бонус! © Карамель / VK
- Копила на отпуск. Каждый месяц стабильно откладывала деньги. Не влезала в загашник, даже если перед зарплатой уже по нулям на счету было. В итоге к лету скопилась неплохая сумма, которой хватило бы на мини-поездку. Не на курорт, конечно, но мне он и не был нужен. И тут у меня заболел зуб. В итоге абсолютно все накопления ушли на его ремонт. Так обидно было. Нет, я не особо жалею, что скопила деньги. Ведь если бы их не было, мне пришлось бы либо в бесплатной клинике лечиться, где непонятно как мне еще сделали бы зуб, либо влезать в кредиты. Но с тех пор я чуть проще отношусь к вопросу накоплений и на себе не экономлю. Например, если гуляю с подругой и проголодалась, я схожу в кафе и поем, а не буду мучить себя и свой желудок.
- Я не вижу смысла питаться дома. Посчитала пару месяцев назад, что закупки мяса, овощей и круп обходятся мне в сто раз дороже, чем еда в заведениях. Так и перестала готовить. Дома у меня максимум молоко и хлеб с колбасой, если приспичит поесть среди ночи. А так хожу в кафехи, там тоже есть домашняя еда. Над которой не надо стоять три часа у плиты. Стала экономить время, деньги и прямо ожила. © Палата № 6 / VK
- Все мои 30 лет родители мне твердили, что важно иметь собственное жилье. Они всю жизнь трудились, чтобы купить нашу трехкомнатную квартиру, и я брала пример с них. Всегда много работала, экономила и собирала. И вот я достигла своей цели: деньги на квартиру есть. Но только покупать ее я уже не очень хочу. Из-за своей профессии часто могу менять место жительства, плюс очень люблю путешествовать. В квартире я особо и жить не буду, а обустраивать ее, чтобы потом сдавать, тоже не хочу. Родители настаивают до сих пор, что вклад в недвижимость — это лучшее решение. Возможно, раньше так и было, но точно не в наше время. Теперь постоянно в раздумьях: стоит ли покупать собственное жилье, или лучше вложить куда-то эти деньги. © Палата № 6 / VK
- Сестра при маленькой учительской зарплате отгрохала ремонт, купила машину и часто ездит на море. Стильно одевается, вкусно ест. А мне при сильно большей зарплате ни на что не хватает. Пожаловалась, а сестра поржала и поведала, что надо уметь покупать, откладывать и вообще распоряжаться деньгами. Для примера показала и рассказала: на ней очень дешевая одежда, и выглядит она офигенно! В холодильнике капуста, морковка, курица, свекла, кефир, раз в неделю позволяет себе роллы или выйти куда-то. Или даже реже, чем раз в неделю. Каре ровняет раз в два месяца в парикмахерской в соседнем доме, красит волосы сама, маникюр делает сама, научилась покрывать ногти гель-лаком, выглядит прекрасно. И у меня шкафы набиты одеждой, которую не ношу, косметика просроченная, хожу в салон, а волосы все равно секутся, и цвет тускнеет быстро. Трачу на ногти у топ-мастера дофига, покупаю дорогие продукты и не всегда успеваю их съесть. Вот буквально вчера выбросила два авокадо гнилых, нектарины, роллы заветренные. Все-таки финансовая грамотность — страшная сила. Хочу взять мастер-класс у сестры. © Подслушано / Ideer
- Встретился с другом холостяком, и он начал хвастаться, что взял трешку в ипотеку и в ус не дует, на работе сильно не задерживается, денег хватает. Дома всегда порядок, холодильник забит вкусной едой, коммуналка оплачена. Оказалось, что он нашел двух девчонок-студенток и сдает им две комнаты, а сам живет в одной комнате. Причем, они еще и платят за аренду! Я был в шоке — никаких забот, одни плюсы! Всё в шоколаде, и еще и деньги от аренды капают. Вот это я понимаю — финансовая грамотность на максималках!
Вот еще несколько историй, которые вам могут понравиться:
Комментарии
Семейкa, любящая рыночную амосферу и поторговаться - как в 90-х до сих пор живут)
Tе же специи в супере у них в городе насыпаны из того же мешка на оптовом складе и стоят еще дешевле 😁
Ну да, ну да, жильё сейчас неважно, ага. А потеряешь работу или вообще работоспособность, элементарно состаришься? На что снимать будешь? Своё жильё - это только коммуналка. У родственников хитропопые соседи, которые не платят вообще. Вечером свет из окна от фонаря. С отоплением не знаю, отключали, или нет, но там соседи могут греть. Воду холодную, вроде, отключать незаконно, но в любом случае во дворе колонка. В нашем доме иногда вывешивают списки должников, так у некоторых долгов на сотни тысяч. То есть, как минимум какое-то время прожить можно в долг, хотя долги потом отдавать, но если проблемы с деньгами временные...