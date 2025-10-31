15+ рассказов о парах, чьи отношения могли бы стать сценарием для ситкома
Есть пары, на которых смотришь и думаешь: «Вот это любовь». А есть те, за которыми хочется наблюдать с попкорном. Их жизнь напоминает сериал с бесконечными сезонами, непредсказуемыми сюжетными поворотами и диалогами, достойными сценаристов лучших ситкомов. Люди поделились самыми нереальными историями, которые с ними случились в отношениях.
- Подруга недавно съехала от мужа к родителям — что-то там у них случилось, дело шло к разводу, и она решила отдохнуть от него и подумать. Он с этим мириться не хотел: приезжал чуть ли не каждый день, извинялся, звал назад. Она сдалась и вернулась. И вот приехали они обратно в квартиру, а там неимоверных масштабов срач. В ванной куча нестираной одежды, раковина забита грязной посудой, никто ни разу за все время не подметал и не мыл полы. И тут муж говорит: «Без тебя было так плохо, что я ничего делать не мог. Хорошо, что ты вернулась». Хорошо, что она даже раздеться не успела, сразу поехала обратно. © Карамель / VK
- Мой муж убежден, что у меня любовник. А все потому что я несколько раз не смогла с первого раза захлопнуть дверь в машине. Из чего он сделал вывод, что у меня любовник с машиной, на дверях которой стоят доводчики. © len4ik.sf / Pikabu
- Каждый год я езжу отдохнуть с одними и теми же своими друганами — вот уже 23 года. Мы все живем в разных городах, и каждый год мы встречаемся на длинные выходные. И я до сих пор не знаю всех деталей их жизни. Я не могу сказать, чем именно Пол зарабатывает на жизнь. Знаю, что у Рори вроде двое детей, и точно есть сын. А вот моя жена в шоке, как так можно. Но мы с друзьями просто не поднимаем эти темы в разговорах! Мы говорим о видеоиграх, о соусе для пасты, который Джон делает каждый год и все такое. О реально важных вещах, понимаете? © pudding7 / Reddit
- Подвозил после работы девушку-коллегу, которая, как оказалось, живет в паре кварталов от меня. Жалко мне, что ли? Работать заканчиваем в одно время, от маршрута стандартного отклоняться не надо, а дорогу можно скрасить беседой. Так и ездила она со мной практически каждый день месяцев 5. Однажды зашел к ней в кабинет, где так же сидел мой приятель, поболтать. Моя пассажирка похвалилась, что вчера испекла пирог. Я в шутку спросил, почему она мне один кусочек не принесла в знак благодарности. Ответа не последовало. На следующий день она со мной уже не поздоровалась, а приятель сказал, что она назвала меня ужасно алчным. © Ryl0n.0b0ev / Pikabu
- Недавно муж в общем семейном чате после моего комментария написал: «Да эта как всегда». Я на него наехала, мол, какого фига ты про меня так сказал? Если ты написал «эта», значит, это про меня, блин! А он сделал большие глаза и сказал, что это вообще не про меня, мол, при чем тут я. Он написал как раз «Это как всегда», а телефон взял и исправил «это» на «эта». И он сразу не заметил. Судя по его удивлению, не врет. © Zita1979 / Pikabu
- Надоело, что парень ест мою еду. Испекла торт, но вместо крема намазала майонез с чесноком. Утром торта не было. Я весь день хихикала, а вечером он пришел домой необычно серьезный. Я напряглась. А он достал из кармана коробочку, встал на одно колено и сказал: «Насчет торта. Я понял, что это была месть. И знаешь, я хочу жениться на женщине, у которой такое потрясающее чувство юмора. Выходи за меня!»
- На работе, где смена начинается в 7:30, обсуждаем, кто во сколько встает. Девушка, что живет ближе всех к работе, говорит: «Я встаю в 5 утра». Все заинтересованы, зачем, и она начинает рассказывать: «Ну, во-первых, я каждое утро мою голову. Во-вторых, всякие косметические процедуры: жидкие патчи под глаза от темных кругов, маска, увлажнение». Коллеги-мужчины пытаются расшифровать слово «патчи», утренние сборы. Заботливо интересуются, мол, может, гемоглобин проверить, из-за чего темные круги вокруг глаз? На что девушка отвечает с надрывом: «Да потому что я не высыпаюсь! Я же встаю в пять утра!» © Toje4elovek / Pikabu
- Вот я прихожу с работы домой. Я 8 часов подряд говорил с людьми, мне нужно время, чтобы дать мозгу перерыв. А моя жена весь день наоборот сидела дома одна и ей не терпится со мной поболтать. Это реально вызывает проблемы. © Douglas______ / Reddit
- На первом свидании парень пригласил меня в шикарный ресторан. Думаю, ну ничего себе, повезло! Заказываем напитки, еду, все супер. И тут под конец ужина он вдруг достает телефон и спрашивает: «А тебе несложно будет заплатить за себя?» Я аж рот открыла. Он вроде как нормально сказал, но я все равно офигела. В итоге заплатила, но домой ехала в полном шоке. До сих пор не понимаю, зачем звать в дорогой ресторан, а потом такие сюрпризы устраивать. И интересно, это была разовая акция или мне теперь постоянно платить придется? © Карамель / VK
- Год в отношениях с парнем, все идеально. Но недавно он резко изменился, прошу что-нибудь купить — игнорирует. Перестал дарить букеты. Я-то чувствую, что что-то не так. Не выдержала, спросила: «Да что случилось?» А этот нежный цветочек выдает: «Да потому что ты недавно съела мое мороженое. Ты на работе была, а я целый день думал о нем, открываю морозилку, а его там нету. А ты покушала, не подумав обо мне». Прошлось купить несколько штучек с тем же вкусом, чтобы он успокоился.
- Встречаюсь с парнем полгода, и вот что он недавно выдал: «Кать, ты слишком странная! Денег на маникюр не просишь, цветы не любишь, когда я с пацанами пропадаю, ты даже не нервничаешь и не ревнуешь. Готовишь мне, милая такая со мной. Короче, я тебя бросаю». Я в шоке. Обычные вещи, такие как доверие, любовь и понимание — это для него странно. © Карамель / VK
- Мы с мужем постоянно спорим из-за того, что он очень закрытый и тихий человек, он ничего о себе не рассказывает, а я наоборот выбалтываю ему все подробности своей жизни. И меня это бесит! У него произойдет что-то важное, а он мне об этом расскажет через пару дней, как бы между дел. Вот, например, он два месяца сидел без работы, общался с менеджерами по найму, и вдруг его пригласили на собеседование. Так он мне только на следующий день сказал. Говорит такой: «Ой, кстати, у меня тут собеседование в четверг». Как будто это ерунда какая-то! Мне не понять. Я бы первым делом все мужу рассказала и все с ним обсудила. Но живем как живем, и так уже четыре года. © mootiechazam / Reddit
- Пригласила к себе любимого — фильм посмотреть и чего-то вкусненького поесть. Мы заказали пиццу, валялись в кровати. Так тепло и уютно было, я чувствовала максимальный комфорт рядом с ним. Смотрим фильм, я прижимаюсь к нему сильнее, смотрю в глаза и спрашиваю: «Жень, мы же с тобой поженимся когда-то?» А он тяжело вздыхает и говорит: «Да нет... Кому мы вообще нужны» © Карамель / VK
- Мужу в последнее время постоянно снится, что я ему изменяю. Каждое утро картина маслом: я просыпаюсь, а на меня укоризненно и надуто смотрит благоверный, потом поворачивается ко мне спиной и бормочет: «Ну ты ваще, ну как там можно-то, я же тебя люблю, а ты...» Потом еще полдня ходит обиженный и почти со мной не разговаривает. Под вечер отходит, а утром все по новой. Уже не знаю, что и думать. Мужу верна и никаких поводов для ревности и сомнений не давала. © Подслушано / Ideer
- Я никогда не ношу белье другого цвета, кроме черного. Ну вот обожаю его, выглядит всегда отпадно, плюс еще стройнит. Но тут на прошлой неделе что-то влетело мне в голову, и я решила купить белый набор нижнего белья. Так муж вечером увидел его на мне и как давай скандалить, мол, «У тебя есть любовник! Белые трусы только для любовников надевают!» Какой же дурачелло, я просто не могу. © Мамдаринка / VK
- Год встречались с парнем, все прекрасно, все чудесно. И тут в один день я вижу его в сети, пишу «Доброе утро», он сообщение читает и тишина. Через часов 5 пишу «Эй, все в порядке?» Аналогично, прочитал и тишина. Ну, наверное занят, подумала я. И решила просто подождать, пока освободится. Прошло две недели. Я совру, если скажу, что я не сидела как на иголках, но и сама не писала, сначала потому, что не хотела надоедать, если он действительно занят, потом уже из принципа. И спустя эти две недели он все же написал — выдал слезливую тираду о том, что мне на него наплевать, и что нормальная девушка уже бы приехала, лишь бы узнать, что происходит, а я веду себя, словно ничего и не произошло. На вопрос, а хрен ли он этот игнор устроил, он многозначительно ответил «Проверял тебя». Ну, проверку я не прошла, досвидули, предпочитаю адекватных парней. © Карамель / VK
- Собрались с женой в город. Я оделся раньше и вышел погреть машину. Завел, и, чтобы зря не терять время, решил поколоть дрова. Прошло довольно много времени, а супруга все не выходит. Захожу, а она в телефоне. В полном облачении. Спрашиваю: «Ты чего?» А драгоценнейшая отвечает: «Выхожу на улицу, а ты дрова рубишь. Думаю, чего на улице мерзнуть, дома подожду». © NurLand / Pikabu
- Переписываемся с парнем, он остался посидеть с друзьями, задерживается. Я говорю, что тогда уже не буду дожидаться его и ложусь спать. На что он написал мне штук 10 сообщений: мол, я, как всегда, опять обиделась и все такое. Хотя я не обиделась, а просто хотела спать! В итоге написал мне: «Ну и ладно, если ты просто ляжешь спать без меня — так и скажи». Ответила: «Да, я уже легла». Позвонил и сказал, что уже в такси домой едет. Истеричка. © Карамель / VK
- Спустя год в отношениях поднабрала веса. А парень не то, что не замечает — наоборот, постоянно радуется, говорит, что ему это нравится. Недавно не выдержала, говорю: «Да блин, чему ты радуешься?» А он с умным видом выдает: «Ну смотри, раз ты со мной в отношениях набрала вес — значит, ты рассматриваешь меня как потенциального партнера для жизни, ведь если мы расстанемся, тебе придется худеть, а это сложно. Вот я и радуюсь, что моя любимая девушка так серьезно относится к нашим отношениям». Даже не знаю, худеть ли мне теперь или это будет расценено как несерьезность в отношениях? © Карамель / VK
- Никогда не смотрим с мужем вместе фильмы и сериалы, потому что он ненормальный. В самом начале отношений он еще скрывал эту свою особенность, но вскоре выяснилось, что он смотрит все фильмы на скорости 1,5 или 2 раза. Ему все равно, что это рушит всю задумку режиссера, ему главное побыстрее узнать, что там происходит и чем кончилось, чтобы можно было пойти заниматься своими делами. И если это я еще хоть как-то могу понять, то он пошел дальше и вообще перестал что-либо смотреть. Нашел канал с пересказами и вместо фильма или сериала смотрит, как какой-то мужик просто пересказывает весь сюжет за 10 минут. Я в ужасе. © Мамдаринка / VK
А здесь больше историй про отношения и странности наших любимых мужчин:
