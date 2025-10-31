15+ рассказов о парах, чьи отношения могли бы стать сценарием для ситкома

Есть пары, на которых смотришь и думаешь: «Вот это любовь». А есть те, за которыми хочется наблюдать с попкорном. Их жизнь напоминает сериал с бесконечными сезонами, непредсказуемыми сюжетными поворотами и диалогами, достойными сценаристов лучших ситкомов. Люди поделились самыми нереальными историями, которые с ними случились в отношениях.