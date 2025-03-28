20+ примеров, когда питомцы и хозяева не сразу нашли общий язык
Истории
11 минут назад
Все мы надеемся, что новый питомец сразу станет нашим лучшим другом, но реальность часто оказывается куда более непредсказуемой. Одни животные демонстративно игнорируют хозяев, другие устраивают настоящий бунт, а третьи и вовсе ведут себя так, будто это они устанавливают правила в вашем собственном доме. Как ни крути, рано или поздно придется искать общий язык — и некоторые люди справились с этим настолько мастерски, что у них можно было бы поучиться!
- Родила сына, первое время жили у свекрови. А у них кошка злая, как черт. И вот, ночь, кормлю ребенка, темно, и вдруг эта хвостатая начинает за мной по пятам гнаться. Муж проснулся от этого цирка, включает свет, а кошка стоит, держит в зубах мышь и типа гордо мне демонстрирует трофей, мол, хвалите меня, я добытчица! Я чуть не села прямо там. Утром смеялись все, кроме меня. Мне той паники на всю жизнь хватило! © Мамдаринка / VK
- У меня сиамская гиперактивная кошка, грызущая все, что грызется. И чаще всего приступы "грызения" начинаются ночью. А грызет она все, что попадется: коробки, бумага, деньги, обои (иногда). Чтобы ночью не бегать за ней для раздачи трындюлей, брала ее с собой спать — клала в ноги под одеяло, без шансов сбежать. В итоге спустя 4 года ее пребывания в нашей семье она не спит, пока не залезет под одеяло! © Подслушано / Ideer
- У меня был ужасный семестр - я все время болела, мой тогдашний парень уехал по обмену, и мне было одиноко. Проходя по центру кампуса, я увидела парня, который продавал рыбок. Поддавшись внезапному порыву, решила купить одну, хотя до этого вообще никогда с ними дело не имела. Я потратила много времени на то, чтобы выбрать самую красивую, и вскоре увидела эту маленькую красную рыбку, спокойно наблюдавшую за мной. Дома она внимательно следила за тем, как я делаю уроки, сердилась, если я оставляла свет включенным слишком долго, потому что так она не могла заснуть. А когда я танцевала, плавала взад-вперед, подражая мне. Эта малышка определенно спасла меня. © kidagakash / Reddit
- Полгода назад девушка захотела завести кошку дома, говорит, хочет уюта, чтобы когда она возвращалась домой, кошечка ее встречала, играла бы с ней. Я был категорически против, так как не люблю животных. В итоге после месяца рыданий и милого лица мне пришлось подарить ей котенка. Теперь каждый раз, когда котенок подходит ко мне в присутствии кого-либо, я делаю самое противное выражение лица и демонстративно ухожу подальше. Но пока никого нету дома, я беру кошечку на руки и глажу ее. © Подслушано / Ideer
"Я сказал своей жене, что не хочу заводить кошку"
- Иду с работы, и тут бродячая собака. И реально кидается на меня! Покусала мне ногу. Через пару недель идем с мужем домой, она снова там. Муж спокойно подходит к ней и выдает: «Ты зачем ее покусала?» А та реально глаза вниз, стыдно. И тут муж достает хлеб и говорит: "Ты голодная была? Сейчас голодная? Кушать хочешь?" С того дня собака никуда не ушла, так и живет с нами. Родился сын, а собака как нянька, везде за ним. И теперь я понимаю, что она тогда просто была в тяжелом жизненном периоде. Как и все мы иногда. © Не все поймут / VK
- Я: "Наша собака такая избалованная, кем она себя возомнила? Откуда такая самооценка у подобранной из сугроба дворняги?"
Также я каждый раз при виде нее: "Моя бубочка! Моя малышечка! Ты самая лучшая собачка в мире! Самая умная, самая красивая! Мое ты золотко, мое сокровище!" © pirozhenshchina / Х
- Только завели котейку.
Папа: "Ну и на кой черт нам тут животное?"
День спустя. Папа спит. Котейка спит на нем.
Папа: "Коту нельзя на диван".
Неделю спустя. Папа лежит на диване и хрумкает бутербродики. Котейка сидит рядом и хрумкает вместе с ним.
Папа: "Мой братан". © d**d_k***joy_ / Х
- Когда мы бываем в гостях у бабушки, и ее 12-летняя кошка взбирается на ковер под потолок, бабушка обязательно подходит к ней со школьной указкой и громко угрожает, что сдаст ее в цирк. Но мы-то видим, что она просто гордится кошкой, поэтому всячески поддакиваем. Лишь бы жили они обе еще долго. © Подслушано / Ideer
"Пуньк"
- В связи с переездом отдали маме нашу персидскую кошку. На новом месте у нее открылись новые стороны характера, о которых мы с мужем и не подозревали. Мама живет в частном доме, и на тот момент у нее уже было два кота, волкодав и такса. Так наша кошка заставила котов ходить по струнке, и в дом они входили только с ее разрешения. Волкодав на нее до сих пор смотрит с опаской, а таксу кошка гоняет, как мышь, по всему дому. Папа шутит, что скоро возьмет ее на охоту. © Подслушано / Ideer
- Моя кошка – самое настоящее зло. Она всех моих парней буквально выгоняла из дома. И тут я познакомилась с хорошим парнем. Долго боялась его к себе пригласить, потом все-таки решилась. День X. А эта пушистая злюка как начала проситься к нему на руки и облизывать его с ног до головы. Она не отходила от него, на меня вообще забила.
Вот только недавно я осознала, что первый мой бывший по факту нагадил мне в душу своим поведением; второй изменил с лучшей подругой, а третий периодически крал деньги, а я, дуреха, все, конечно же, ему прощала. Но вот последний оказался добрым, красивым, еще и спортсмен. Вот так кошка мне и дала понять, что те парни по сравнению с ним – черти. А он – мой лучик света. © Палата №666
- Мой парень носит только белые футболки. Меняет их каждый день. И если вдруг я не поглажу – будет страшный скандал. У него десятки белых футболок разных брендов, которые я ненавижу. Когда мы завели кота, первым делом он обгадил кучку свежевыстиранных тех самых футболок. Так мы с ним и подружились. © Подслушано / Ideer
"Она хотела залезть под одеяло, но я ей не разрешил. Она так на меня посмотрела, что мне даже как-то стыдно стало"
- Была у нас котейка, звали Юля. Такая статная, сиамская, злая кошка. Гоняла собак во дворе, вылавливала все живое в доме и вокруг, начиная от букашек и заканчивая ящерицами. Я была ребенком и решила сделать из кошки куклу – нарядила в платье и прицепила бант. Конечно, Юле это не понравилось, но она была кошкой благородной и все терпела.
А ночью принесла мне в кровать живую мышь! Крики, вопли и картина маслом: кошка на столе с победным видом, я на люстре, папа в дверях смеется. Вот такие воспоминания о самом лучшем в мире питомце! Прожила она с нами 21 год, и истории об этой кошке я буду рассказывать своим внукам. Это не котейка – это легенда! Ну, по крайней мере, для нашей семьи. © Не все поймут / VK
- Никогда особо не любил животных. Но жена хотела кошку, смирился, купил котенка. Поначалу испытывал одно раздражение. Но как-то раз я сварил себе пельменей. Стал есть, так этот маленький комочек счастья залез на меня и начал прямо изо рта есть пельмешку вместе со мной. После этого мы с ним и дружим. Даже не знаю, кто его сейчас больше любит – я или жена. © Подслушано / Ideer
- Моя черная кошка всегда спит со мной. Вернее, на мне. Ночью было жарко, вспотела, так еще и эта шерстяная грелка сверху. Стала ее спихивать – она опять лезет, то в ноги ляжет, то на живот, то на грудь, не сдавалась. Боролись долго, в итоге я заснула. Проснулась от вопля мужа: "Блин, что это?!" Я тоже испугалась, увидев в зеркале вместо своего отражения какого-то гамадрила, с ног до головы покрытого черной шерстью. © Подслушано / Ideer
"Мой папа сказал, что не хочет еще одну собаку. Ну да, ну да..."
- Мой попугай — звезда интернета. И уже неплохо так зарабатывает. Пару месяцев назад я выложил забавный видос, как Кеша напевает вирусную песенку. Я думал, что все попугаи так умеют, и публиковал скорее для друзей. Но просмотры взлетели в космос, лайки, комменты. Все просили еще видосов, так Кеша стал набирать популярность. А про заработок — люди кидают нам деньги на карту, а я учу попугая словам, которые мне присылают подписчики. Не грех заработать, если он у меня такой умняш! © Не все поймут / VK
- Моя мама была единственной в нашем доме, кто вообще не хотел заводить кошку. Но теперь именно она любит это животное больше всего на свете. Она говорит, что у нее как будто появился еще один ребенок. Между тем я была единственной в нашем доме, кто больше всего хотел завести котейку, но кто, как нетрудно догадаться, теперь меньше всего любит кошек. Возможно, это как-то связано с тем, что моя мама уже знает, каково это — иметь детей, поэтому кошка для нее не такая уж большая перемена в жизни. В то время как мне, привыкшей быть одной и иметь полную свободу в том, что я делаю в течение дня, приходится приспосабливаться. © nns774 / Reddit
- Переехала жить к парню. Кошка его брата сразу стала гадить мне на вещи или в кровать. Сама она дикая и злая, всех кусает, включая хозяина. Он за ней редко убирает, орет на нее, когда та просит есть, дает один пакетик корма в день. Я стала ее подкармливать, играть с игрушками, ласково разговаривать. Вчера она пришла ко мне на коленки, свернулась клубочком и стала мурчать. Ей всего лишь нужна любовь. © Подслушано / Ideer
"Я не хотел кота. Теперь не представляю, как бы я жил без него"
- Принес как-то муж домой кошку с помойки. Кашляла, еле живая, вшивая, с отбитыми клыками и вырванными когтями. Видимо, с балкона выпала и долго на улице голодала. На следующий день ударил мороз — не выгонишь. И кошка прижилась у нас. Отъелась, похорошела и распушилась. Только молчала всегда. Я полгода учила ее мяукать: "Маруся, скажи мяу-мяу!" Молчит. "Наверное, немая", — решил муж. Но я продолжала ей мяукать. И наконец-то наступил тот день, когда в ответ я услышала от кошки тоненькое "миу". Ура! © Подслушано / Ideer
- Мой муж не любит котеек. Поддался на мои уговоры, и мы завели кошку. Характер у нее оказался не самый покладистый. Что она только ни вытворяла: перегрызла половину проводов в квартире, погрызла несколько его кофт, две дырки на пледе на диване, а про ободранные обои я вообще молчу. Муж говорит, что выгонит ее вон из дома. Однако, когда кошка заболела, муж первым понес ее к ветеринару и поехал за лекарствами. © Подслушано / Ideer
Как видите, иногда путь к дружбе с питомцем оказывается сложнее, чем мы могли бы ожидать. Но даже самые своенравные животные могут стать преданными друзьями, если дать им время, заботу и немного любви.
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