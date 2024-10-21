20+ питомцев, которые сумели очаровать даже тех, кто был против их появления

Уход за животным — большая ответственность. Кому-то она вовсе не в тягость, а вот других может напугать и заставить отказаться от идеи завести питомца. Не всех радует перспектива чинить испорченную мебель, обонять неприятные запахи и справляться с массой других хлопот. Но если уж животинка появилась, то она без сомнения растопит даже самое суровое сердце.

«Три недели назад папа ругался и говорил, чтобы мы не смели устраивать из ванной роддом для кошки. А сегодня застали его в ванной таким»

© crazycatnerd / Reddit Светлана БМВ 5 дней назад Ой, как я понимаю папу! Это же нормальная реакция нормального человека н.а такие милейшие крошечные существа. Я сама, когда видела слепых котят, чуть не визжала, от шквала нежности, к этим крохотным созданиям. - - Ответить

«Мой муж и собака, которую он категорически не хотел брать из приюта»

© jenn_d / Reddit Светлана БМВ 5 дней назад Кто-то из друзей подарил мужу щенка. Он принёс его домой. Я была против, т.к. у меня н.а руках был новорождённый сын и дочь полтора года. Муж обещал отвезти его н.а работу, в зону отдыха. Три дня щенок жил у нас н. а тёплом балконе. Когда я выходила вешать белье, он так радовался, прыгал, вилял хвостиком, что у меня сердце таяло. Буквально, за пару дней я так к нему привязалась, что уже не хотела его отдавать. Но оставить, к-сожалению, не было возможности. Муж уезжал н.а работу н.а 4 дня, и я одна управлялась с детишками и по-хозяйству. А с щенком возни больше, чем с ребёнком. Вот, до сих пор, с грустью вспоминаю того милого щеночка. - - Ответить

«А ведь когда-то дедуля говорил, что этот кот в доме ему даром не нужен»

Когда доброе сердце никак не скроешь

Я в детстве очень хотела крысу или хомячка, но мама была категорически против грызунов, даже слышать о них не желала. Потом я выросла, стала жить отдельно. И вот как-то звонит мне сестра и говорит, что мама притащила домой крысу из подъезда. Я даже говорить не могла от шока! Оказалось, у кого-то из соседей то ли сбежал крысак, то ли от него так избавились. Сидел на лестнице и жалобно пищал. Мама сжалилась, принесла его домой, поселила в клетку, и он прожил у нее даже чуть более 2 лет. © Koshatina8 / Pikabu

«Раньше они друг друга терпеть не могли, а теперь вот так делятся едой»

© celialesoleil / Reddit Светлана БМВ 5 дней назад Жила у нас белая крыса. Дочка из школы принесла. Я была не в восторге, но потом привыкла. Такая она забавная была, так смешно грызла орешки. Двумя лапками держит, крохотными пальчиками. Причём, она больше любила жареный арахис, а не сырой. Я удивлялась, ну откуда она знает, что жареный вкуснее? - - Ответить

«Два года назад я сказала, что не хочу ее, потому что она слишком мелкая и никогда не станет „настоящей собакой“. К счастью, я ошибалась»

«Мой папа и кролик, которого он якобы терпеть не может. Ну-ну»

Мало кто может устоять перед щенячьими чарами

Получил премию на работе и уже собрался покупать новый игровой компьютер, как жена начала упрашивать купить щенка. Мол, дома трое детей, все просят собаку, давай заведем. Ну и дети подключились с уговорами. В итоге я сдался и через неделю маленькая шерстяная штука появилась у нас дома. Я поначалу психовал, говорил, чтобы не подпускали его ко мне и вообще, что он меня бесит. Уж не знаю, как этому маленькому жулику удалось пробраться в мое сердце, но мы теперь с ним лучшие друзья. А жена даже порой ревнует, что с собакой я сюсюкаюсь больше, чем с ней. © Thund3rB3ast / Reddit



«Мой жених даже ехать за ним не хотел»

«Папа лежит на полу и играет с котенком, который ему не нужен»

«2 года уговаривала мужа завести собаку. Он нехотя согласился. Тут слышу: муж ржет в туалете. А потом я получила это фото.»

Доброе сердце примет любого питомца

Мой брат завел птицеедов — это такие большие пауки. Сам обустроил в бывшем аквариуме в своей комнате все по фэншую. Мама пауков, в принципе, не очень любит, поэтому сразу сказала брату, чтоб по квартире эти его питомцы не ползали.

Уехал он на длительный срок на соревнования. И, я так поняла, подготовил пауков типа для спячки, что ли. В общем, у него все было под контролем. Но в один из дней я застала маму у аквариума в момент, когда она пинцетиком засовывала маленькую муху в крохотную паутинку. И возмущается такая: «Вот уехал, а животинку кто кормить будет? Он уже изголодался весь, наверное!» Я спросила, откуда муха. Она сказала, что поймала, так как не знает, где сверчки хранятся. Потом мама заметила хитин и в панике начала звонить брату и спрашивать, как оказывать первую помощь пауку. Отвечу сразу: с пауком было все в порядке, просто линька. © Unknown author / Pikabu

«Угадайте, кто не хотел собаку!»

«Мы завтра же вернем его в приют»

«Моя мама ненавидела собак, потому что одна из них укусила ее в детстве. Теперь она относится к нашей собаке, как к ребенку»

Время все исправит

Несколько лет назад отчим принес домой полугодовалого щенка. Мама плакала, говорила, мол, не нужна мне тут собака, увези туда, где взял. Отчим наотрез отказался. Пес остался, но мама его на дух не переносила. Запрещала ему абсолютно все. Спустя два года у нас дошло до того, что мама собаку зовет своим сыночком, спит с ним в обнимку, хвастается мне в мессенджере, какие красивые новые миски ему купила, в новой квартире в большой комнате положила на пол ковер специально для собаки, чтобы у него во время игр лапы не скользили по ламинату, и шьет для него матрасики-подстилки. © FuturePerfect / Pikabu

«Сначала он говорил, что не знает, стоит ли заводить птиц. Теперь он стоит на кухне, широко раскинув руки, и говорит: „Летите ко мне, дети мои!“»

«Моя свекровь гладит пса по лапе, так как переживает, что у него депрессия. Это тот самый пес, который ходит в ясли для собак, у него 3 кровати и личная прислуга в моем лице»

«Да-да, мой отец ненавидит собак»

Отходчивый папа — радость в семье

Все наши животные заводились «вопреки» отцу. Каждый раз при упоминании, что мы хотим собаку или кота, он садился на диван, скрещивал руки на груди и, глядя в одну точку, заявлял: «Если заведете — я уеду жить в деревню!» Но мы уже знали, как это работает, и питомец появлялся в доме. Примерно 2 часа отец сидел на диване в гневной позе, а потом ненароком интересовался: «И что мне ему дать? Он, кажется, хочет чего-нибудь съесть». И все. Дальше ути-пути и обеспокоенное: «А если щенку нельзя печенье, то чем мне его утром угощать? Он же приходит ко мне на кухню, нельзя же отказывать. А коту сколько корма утром насыпать? На день 60 граммов? А если он не наедается и вечером еще просит — можно досыпать? И еще, ему эти консервы не нравятся — и я его понимаю, они невкусно пахнут, нужны другие!» © Lyssa / ADME

«Я не хотела собаку — о ней мечтал бывший сожитель. Мне не хотелось шерсти, слюней, гулять по утрам... А теперь мы с ней живем вдвоем, это моя любовная любовь»

«Мистер „Я ненавижу кошек“. Он называет ее „своей девочкой“ и даже завел специальное полотенце, чтобы кошечке было удобно спать у него на руках»

«Мы не будем брать домой этого бродячего кота. Я вообще кошек не люблю!»

Любовь зла — полюбишь и крыс

Мой муж вырос в частном доме и ненавидел крыс, а я до знакомства с ним держала декоративных крыс много лет. Когда мы стали вместе жить, крыс у меня не было, и на любое мое упоминание про этих животных муж зеленел, как будто его сейчас стошнит. Я считаю, что заводить питомцев против желания хотя бы одного члена семьи — безответственно, и уже смирилась с тем, что крыс у меня не будет. А он вдруг однажды сам сказал: «Да заводи ты этих крыс! Я же вижу, что ты хочешь». Так у нас появилась Соня. Она любила есть с нами вместе, сидела на столе и таскала кусочки из наших тарелок. Цитирую мужа: «Сказал бы мне кто-то полгода назад, что я буду с крысой из одной тарелки есть, я бы ему в лицо плюнул!» © Вероника / ADME

«Когда я принес домой кота с мусорки, папа даже трогать его брезговал. Теперь он кормит его лакомствами, а кот приходит к нему в спальню, чтобы поваляться вместе»

«Нет, нам не нужна собака, особенно маленькая»