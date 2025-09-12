10 странных правил гигиены из Средневековья, после которых захочется обнять свой душ

До появления зубной пасты люди придумывали разные способы для того, чтобы поддерживать гигиену полости рта. В одной из частей книги «Тротула», где рассказывают секреты красоты для средневековых женщин, есть один интересный рецепт для отбеливания зубов.

Женщинам в ней советуют очистить ореховую скорлупу от содержимого и протирать ею зубы три раза в день, а затем полоскать рот соленой водой.

Попробуйте представить, как вместо приятной зубной пасты вы утром чистите зубы скорлупой и водой с солью. У нас от подобной картины идут мурашки по коже.