Люди вообще не мылись, считалось что смыть святую воду, которой тебя в младенчестве крестили равносильно продать душу дьяволу. Ну и время экономит, да и не было таких запаховых неженок как сегодня!!! Средневековье воистину пахло !!!🤣🤣🤣
10 странных правил гигиены из Средневековья, после которых захочется обнять свой душ
В наши дни мы можем принимать ванну хоть каждый час: в магазинах продается множество средств гигиены. А вот люди в Средневековье могли лишь мечтать о подобном — во многом им приходилось проявлять чудо смекалки. Нам в редакции стало интересно, как на самом деле обстояли дела с гигиеной в Средние века. Мы погрузились в эту тему с головой, изучив разные исторические источники и нашли 10 занимательных фактов.
Букетом невесты маскировали неприятные запахи
В Средние века невесты носили букет по двум причинам. Считалось, что цветы приносят удачу, а еще букет использовался для маскировки запаха тела. В то время большинство людей мылись раз в год, в мае. Июнь стал популярным месяцем для свадеб, ведь после омовения проходило еще не так много времени. Свадебные букеты помогали невестам скрыть возвращающиеся неприятные запахи.
Дамы чистили зубы ореховой скорлупой
До появления зубной пасты люди придумывали разные способы для того, чтобы поддерживать гигиену полости рта. В одной из частей книги «Тротула», где рассказывают секреты красоты для средневековых женщин, есть один интересный рецепт для отбеливания зубов.
Женщинам в ней советуют очистить ореховую скорлупу от содержимого и протирать ею зубы три раза в день, а затем полоскать рот соленой водой.
Попробуйте представить, как вместо приятной зубной пасты вы утром чистите зубы скорлупой и водой с солью. У нас от подобной картины идут мурашки по коже.
Маслом из лаванды избавлялись от паразитов
Это сейчас у нас есть огромный выбор продукции для ухода за волосами, а вот люди в Средневековье могли об этом только мечтать. Оливковое и миндальное масла они использовали для ухода за волосами и для избавления от вшей.
Портал Battle-Merchant, посвященный историческим реконструкциям, отмечает, что самым популярным средством в борьбе с паразитами было лавандовое масло. Людям нравился его приятный аромат, а еще считалось, что лаванда обладает противогнилостным эффектом.
Еще против паразитов шли в ход травяные мешочки
В современном Израиле вши... обычное дело у детей!!! Шокирует??? Но это правда, даже рекламу противовшивых средств крутят по телеку!!! Восток дело... вшивое !!!🤣🤣🤣
Еще, чтобы избежать заражения вшами, люди носили травяные мешочки на теле или клали их под подушку. Травяной сбор обычно состоял из полыни, розмарина и пижмы.
В уже тяжелых случаях людям приходилось сбривать волосы наголо, а затем очищать кожу разными травяными отварами.
Розмарин был средством на все случаи жизни
Розмарин в Средневековье считался средством практически от всех болезней. В книге «Зибальдоне де Канал», которая была написана венецианским купцом в XIV веке, можно найти множество способов применения этого растения.
Автор пишет о том, что заваренным розмарином можно мыть волосы и кожу, обещая, что это сделает их красивыми. В книге также есть рецепт пасты с розмарином, которая, по идее, должна была защищать от глистов и других болезней.
Собаки выполняли роль «санитарной службы» банкетов
В те времена собаки считались символом знатности и богатства. По данным Исследовательского института Гетти, аристократы держали такие породы, как алаунты, борзые, мастифы и спаниели.
Иллюстрированная рукопись «Великолепный часослов герцога Беррийского» свидетельствует о том, что европейская знать приводила своих питомцев на банкеты. Хозяева собак так демонстрировали свой статус, богатство и вкус.
Еще одной причиной присутствия собак на пирах было то, что они помогали утилизировать отходы. Собаки съедали объедки с пола либо слуги потом скармливали им оставшуюся еду.
Одежду вывешивали на ночь при лунном свете
В Средневековье у крестьян было принято регулярно проветривать одежду. Они вывешивали ее на ночь, чтобы она проветрилась от неприятных запахов. Как отмечает портал Battle-Merchant, посвященный историческим реконструкциям, тогда считалось, что лунный свет обладает очищающими свойствами.
Вот такой суровый быт был у людей в Средневековье, в то время как мы порой не можем выбрать между обычной стиральной машинкой или уже со встроенной сушкой.
Маслом, воском и веточками рябины приводили свою обувь в порядок
Для чистки кожаной обуви часто использовали смесь воска и масла. Эта смесь помогала сохранить кожу эластичной, а еще защищала от грязи.
А вот от неприятного запаха использовали сушеные травы, которые насыпали прямо в сапоги. Чаще всего это была мята и шалфей. Эти травы впитывали влагу и перебивали своим ароматом неприятные запахи. Также бывало, что в обувь капали эфирные масла или клали березовые веточки.
У некоторых аристократов была боязнь воды
После множества эпидемий ко XIV веку в Европе у некоторых людей появился страх принятия ванны. Считалось, что в очищенные поры может проникнуть зараженный инфекцией воздух.
Существовала целая «теория миазм», выдвинутая Гиппократом еще в V веке, которая утверждала, что такие недуги, как холера, чума и другие болезни, возникают от «плохого воздуха». Поэтому дамы протирали свое тело надушенной тряпочкой, а пах и подмышки смачивали розовой водой. Получается, что некоторые аристократы предпочитали принимать ванну без воды.
Обычные люди принимали «семейную ванну»
Обычный люд старался экономить воду, поэтому набранная вода в ванне использовалась повторно. Вся семья мылась в одной ванне. Исторический портал History Collection рассказывает о том, что обычно первым в чистой воде мылся отец, глава семьи, потом другие мужчины, а уже потом — мать семейства и дочери в порядке старшинства.
Люди в ванне стояли, а не сидели, поливая себя из ковша. Только младенцев полностью погружали в воду, в то время как детей постарше просто ополаскивали водой.
Мыло было дорогим, поэтому им чаще всего не пользовались и берегли для стирки. А сейчас мы можем просто пойти и купить его в ближайшем супермаркете за смешные деньги и с любым ароматом, от дыни до Шанхайской розы, — это ли не чудо XXI века?
Людям в Средневековье жилось непросто. Прочитав о некоторых способах гигиены, хочется пойти и несколько раз принять душ для спокойствия. А вы любите читать или смотреть фильмы про Средневековье?