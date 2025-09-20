15+ человек с золотыми руками, чья фантазия так же непредсказуема, как погода в сентябре

1 час назад

Иногда кажется, что люди уже создали все, что только можно было, а потом как наткнешься на керамический корсет или сумку-лягушку, так челюсть приходится с пола подбирать. Сегодня героями нашей статьи стали рукодельники, чья фантазия не имеет границ.

«Стоматолог обещал быть нежным, но два из четырех зубов мудрости все равно развалились. А из оставшихся я сделала сережки»

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

В романе "Великий Гэтсби" был третьестепенный персонаж Вулфшим, который носил запонки с человеческими зубами.
Так себе креатив...

«Теперь у моего кота тоже есть свой кот»

«Книга с любовными записками, которую можно носить на себе. Да, странички переворачиваются!»

«Я сделала себе лабубу!»

«Моя страсть — сумки-лягушки»

«Я изготовила керамический корсет. Он вполне функционален: в нем можно двигаться»

Ожерелье в виде древнеегипетской богини Бастет

«Я сделала ковер-лес»

«Моя гордость и радость — ваза ручной работы в виде акулы»

«Реакция моего мужа: „Зачем ты это сделала?!“»

«Придумала, куда применить собранные ракушки»

Конфуз
1 час назад

Красивый лакированный набор... на страшной необработанной да еще и мятой картонке

«Сделала 3D-портрет своего замечательного кота, чтобы никогда его не забывать»

«Я сейчас на отдыхе. Собрала на местном пляже ракушки и обклеила ими свою расческу»

«Сделала вот такую цепочку для очков моей бабуле»

Один из самых необычных способов объявить о беременности

«Ты скоро станешь папой».

«Сделала такой подарок для учительницы, которая очень любит читать»

Закладка для книги в виде осьминожьего щупальца

«У меня нету денег на лабубу — пришлось делать свою»

«Я сделала эту картину для мужа — рассудительного, спокойного, бесконечно терпеливого человека»

Фото на превью deakydoo / Reddit

Руконожка Ай-Ай
1 час назад

Ну, раз пошла такая веселуха, то вот - свежая рыба, показывающая плавником любимый жест нашего поколения)

Комментарий с изображением на AdMe.Media
Maxipotak
46 минут назад

Это она от преследователей оторвалась и им , не оборачиваясь на бегу, демонстрирует свое отношение?😉

