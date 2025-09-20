В романе "Великий Гэтсби" был третьестепенный персонаж Вулфшим, который носил запонки с человеческими зубами.
Так себе креатив...
15+ человек с золотыми руками, чья фантазия так же непредсказуема, как погода в сентябре
Иногда кажется, что люди уже создали все, что только можно было, а потом как наткнешься на керамический корсет или сумку-лягушку, так челюсть приходится с пола подбирать. Сегодня героями нашей статьи стали рукодельники, чья фантазия не имеет границ.
«Стоматолог обещал быть нежным, но два из четырех зубов мудрости все равно развалились. А из оставшихся я сделала сережки»
«Теперь у моего кота тоже есть свой кот»
«Книга с любовными записками, которую можно носить на себе. Да, странички переворачиваются!»
«Я сделала себе лабубу!»
- Это самая страшная лабубу из всех, что я видел. Восхитительно! © havelock-vetinari / Reddit
«Моя страсть — сумки-лягушки»
«Я изготовила керамический корсет. Он вполне функционален: в нем можно двигаться»
Ожерелье в виде древнеегипетской богини Бастет
«Я сделала ковер-лес»
«Моя гордость и радость — ваза ручной работы в виде акулы»
Немного напоминает вход в океанариум в станице Голубицкая)
«Реакция моего мужа: „Зачем ты это сделала?!“»
- А мне нравится! Правда, я теперь ночью не усну... © Unknown author / Reddit
«Придумала, куда применить собранные ракушки»
Красивый лакированный набор... на страшной необработанной да еще и мятой картонке
«Сделала 3D-портрет своего замечательного кота, чтобы никогда его не забывать»
«Я сейчас на отдыхе. Собрала на местном пляже ракушки и обклеила ими свою расческу»
«Сделала вот такую цепочку для очков моей бабуле»
Один из самых необычных способов объявить о беременности
«Ты скоро станешь папой».
«Сделала такой подарок для учительницы, которая очень любит читать»
Я бы на месте этой учительницы был бы в ужасе от такого обращения с книгами
Закладка для книги в виде осьминожьего щупальца
«У меня нету денег на лабубу — пришлось делать свою»
- Да твоя в тысячу раз лучше оригинала! © theonlymaddie72 / Reddit
«Я сделала эту картину для мужа — рассудительного, спокойного, бесконечно терпеливого человека»
Ну, раз пошла такая веселуха, то вот - свежая рыба, показывающая плавником любимый жест нашего поколения)
Это она от преследователей оторвалась и им , не оборачиваясь на бегу, демонстрирует свое отношение?😉