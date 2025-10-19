20+ мужчин, которые смогли создать уют в своей квартире без женской помощи

Стереотип, что жилище холостяка — унылая берлога с диваном и телевизором, неверен. По крайней мере, так можно сказать, глядя на героев нашей статьи, которые сумели обустроиться так, что завидно становится. Взгляните только.

«Жена ушла от меня после 10 лет брака. Прихожу в себя и привожу дом в порядок»



«Мне 46. Недавно развелся. Наконец могу насладиться свободой и обустроить все так, как хочу»

Эй, а ты не ищешь себе девушку? © Alarmed_Brilliant_97 / Reddit

«Мне 28, и это первое место, где я живу один»

Это странно, что я влюбилась в тебя из-за этих фото? © Fly_Casual_16 / Reddit

«Первый год живу один, немного обустроился»

«Мне 36, я в разводе, устал. Это моя мужская берлога для тишины и покоя»

«Мне 46, живу один»

«А вот моя»

«Моя уютная холостяцкая квартира»

«Похоже ли это пространство на мужское? Я немного переживаю из-за цветовой гаммы. Все вещи я в основном покупал б/у. Похоже, я люблю 60-е»

«Обустроил себе рабочее место на 9 квадратах. Мне, как отцу двоих детей, иногда хочется уединиться в своей „пещере“ и отдохнуть от работы и семейных дел»

«После развода я переехал в свою старую квартиру, подкопил денег, сделал ремонт и теперь чувствую тут себя по-настоящему счастливым»

«Моя мужская спальня. Мне 26. А картину с одним из моих любимых мест для меня нарисовал мой друг»

«Добавил зелени, и все заиграло новыми красками. А ковер на полу просто супер: и по цветам красивый, и для ног приятен»

«Мой крошечный холостяцкий домик. Соорудил его из старого школьного автобуса. Ради него я уволился с приятной работы, и вот спустя 2 года он готов»

«Мы с братом живем в сельской местности, и это мое тихое счастливое место. Мебель и все остальное в доме в основном я сделал своими руками»

«Начинаю все заново после расставания. Еще много дел, но это место я уже ощущаю своим домом. Думаю пока, заменить ли диплом на картину, он мне дорог как память»

«Именно диплом отчасти стал причиной моего переезда в эту страну. Он столько лет пылился без дела, что вешать его даже было как-то неловко».

«Любовь всей моей жизни бросила меня, и я впервые живу один. Обустраиваю все своими руками»

«Второй год живу один, и наконец-то вполне доволен своим жильем. Правда, еще хочу добавить в спальню новый плед»

«Мне 30 и это мое первое самостоятельное жилье. Чуть больше года я потратил на обустройство, но дольше всего искал картины»

«Я папа, но живу один. Когда приходит дочка, то гостиная, конечно, усыпана ее игрушками и книгами. Мы любим наш дом, у нас с ним связано столько теплых воспоминаний»

«Давно думаю, что надо бы еще повесить на стену какую-нибудь картинку, но пока не нашел ничего, что бы меня зацепило».

«Я холост, и мне очень нравится моя небольшая квартира после ремонта. Это был главный ремонт в моей жизни»

«Моя гостиная с самодельной мебелью. Я сомневался насчет сочетания цветов, но мне в подарок к дивану отдали рыжее кресло, и в результате все выглядит классно»

«Обустроил себе берлогу. Вот если бы у меня тут еще и ванная была, то семья, наверное, меня бы больше никогда не увидела»