20+ мужчин, которые смогли создать уют в своей квартире без женской помощи

Стереотип, что жилище холостяка — унылая берлога с диваном и телевизором, неверен. По крайней мере, так можно сказать, глядя на героев нашей статьи, которые сумели обустроиться так, что завидно становится. Взгляните только.
«Жена ушла от меня после 10 лет брака. Прихожу в себя и привожу дом в порядок»
«Мне 46. Недавно развелся. Наконец могу насладиться свободой и обустроить все так, как хочу»
«Мне 28, и это первое место, где я живу один»
«Первый год живу один, немного обустроился»
«Мне 36, я в разводе, устал. Это моя мужская берлога для тишины и покоя»
«Моя уютная холостяцкая квартира»
«Похоже ли это пространство на мужское? Я немного переживаю из-за цветовой гаммы. Все вещи я в основном покупал б/у. Похоже, я люблю 60-е»
«Обустроил себе рабочее место на 9 квадратах. Мне, как отцу двоих детей, иногда хочется уединиться в своей „пещере“ и отдохнуть от работы и семейных дел»
«После развода я переехал в свою старую квартиру, подкопил денег, сделал ремонт и теперь чувствую тут себя по-настоящему счастливым»
«Моя мужская спальня. Мне 26. А картину с одним из моих любимых мест для меня нарисовал мой друг»
«Добавил зелени, и все заиграло новыми красками. А ковер на полу просто супер: и по цветам красивый, и для ног приятен»
«Мой крошечный холостяцкий домик. Соорудил его из старого школьного автобуса. Ради него я уволился с приятной работы, и вот спустя 2 года он готов»
«Мы с братом живем в сельской местности, и это мое тихое счастливое место. Мебель и все остальное в доме в основном я сделал своими руками»
«Начинаю все заново после расставания. Еще много дел, но это место я уже ощущаю своим домом. Думаю пока, заменить ли диплом на картину, он мне дорог как память»
«Именно диплом отчасти стал причиной моего переезда в эту страну. Он столько лет пылился без дела, что вешать его даже было как-то неловко».
«Любовь всей моей жизни бросила меня, и я впервые живу один. Обустраиваю все своими руками»
«Второй год живу один, и наконец-то вполне доволен своим жильем. Правда, еще хочу добавить в спальню новый плед»
«Мне 30 и это мое первое самостоятельное жилье. Чуть больше года я потратил на обустройство, но дольше всего искал картины»
«Я папа, но живу один. Когда приходит дочка, то гостиная, конечно, усыпана ее игрушками и книгами. Мы любим наш дом, у нас с ним связано столько теплых воспоминаний»
«Давно думаю, что надо бы еще повесить на стену какую-нибудь картинку, но пока не нашел ничего, что бы меня зацепило».
«Я холост, и мне очень нравится моя небольшая квартира после ремонта. Это был главный ремонт в моей жизни»
«Моя гостиная с самодельной мебелью. Я сомневался насчет сочетания цветов, но мне в подарок к дивану отдали рыжее кресло, и в результате все выглядит классно»
«Обустроил себе берлогу. Вот если бы у меня тут еще и ванная была, то семья, наверное, меня бы больше никогда не увидела»
«Мое жилье в 29 лет. Места, конечно, маловато, надо искать что-то побольше. Но сейчас я доволен»
А вот еще несколько статей о ремонте и обустройстве дома: