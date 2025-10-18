15+ человек вспомнили о своей первой любви и занырнули в теплое море ностальгии

Что ж, наше ностальгическое путешествие подошло к концу. Море воспоминаний потихоньку отступает, оставляя тот самый восторг от простых, но столь дорогих вещей. А теперь наше море ностальгии передает эстафету вам! Поделитесь в комментариях, что именно сейчас воскрешает яркие впечатления прошлого, о чем вы мечтали в былые времена и что из этого сбылось?