15+ человек вспомнили о своей первой любви и занырнули в теплое море ностальгии

18 образов из старых фильмов, которые сегодня выглядят просто уморительно
Кино
1 месяц назад
Помните то самое чувство? Когда мир внезапно наполнялся красками, сердце бешено стучало в груди, а заветная СМС-ка значила больше, чем все сокровища мира. Это была она — первая любовь. Та самая, что пахла весенним дождем, первыми поцелуями и надеждой на заветное «И жили они долго и счастливо».
Что ж, наше ностальгическое путешествие подошло к концу. Море воспоминаний потихоньку отступает, оставляя тот самый восторг от простых, но столь дорогих вещей. А теперь наше море ностальгии передает эстафету вам! Поделитесь в комментариях, что именно сейчас воскрешает яркие впечатления прошлого, о чем вы мечтали в былые времена и что из этого сбылось?