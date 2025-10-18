15+ человек вспомнили о своей первой любви и занырнули в теплое море ностальгии

Помните то самое чувство? Когда мир внезапно наполнялся красками, сердце бешено стучало в груди, а заветная СМС-ка значила больше, чем все сокровища мира. Это была она — первая любовь. Та самая, что пахла весенним дождем, первыми поцелуями и надеждой на заветное «И жили они долго и счастливо».

  • Ему 21, мне 16, я его первая любовь. Он добивался меня 2 года, ухаживал, дежурил у подъезда, и аж дышать на меня боялся. Родители купили ему квартиру, чтоб женился, и я уже подумывала соглашаться. Пока он меня не пригласил в наш будущий дом. А там он сварил пачку пельменей и выделил мне штук 6 (а я с учебы). И сметану только себе положил — сказал, что больше нет, последняя. Пельмени судьбы, короче. © Подслушано / Ideer
  • Разбирала я старые вещи, перебирала какие-то коробки, и дочка моя там рылась рядом. Нашла стопку писем, связанных ленточкой. Спрашивает: «Это что?» Я сжалась внутри. Это письма от него. Моей первой любви. Того, кто тогда обещал жениться, увезти в большой город, жить вместе на чердаке с видом на крыши и варить по утрам кофе. Он не увез. Он просто исчез. Я их не выбросила, зачем-то хранила. И вот дочка села, читает. Смеется: «Мам, да он же был такой романтик». А у меня горло сжалось, и слезы сами полезли. Не потому что жалею, а потому что вспомнила, какая я была. Верящая, глупая, живая. © Мамдаринка / VK

«Сделал предложение любви всей моей жизни на том самом месте, где у нас было первое свидание»

  • Мы не встречаемся с ним уже почти десять лет. Вживую виделись последний раз лет шесть назад. Но каждый день рождения получаю от него самое искреннее, самое долгожданное поздравление. И он от меня такое же. Эх, первая любовь. © Подслушано / Ideer
  • Он был моим лучшим другом и первым парнем, с которым я познакомилась, когда поступила в университет. Я влюбилась в него на втором курсе. Он был всем, чего я когда-либо хотела: добрым, вдумчивым, внимательным, невероятно умным. За те год и два месяца, что мы были вместе, я полюбила его всем сердцем и была счастлива. Мы никогда по-настоящему не ссорились и очень заботились друг о друге. Какое-то время все застопорилось, и мы оба были заняты и отдалились друг от друга. Мы по-прежнему друзья, но я до сих пор не могу забыть его. © istilloveyoubruh / Reddit

«Я познакомился с ней, когда мне было 11, она была моей первой девушкой, моей первой любовью, моим первым поцелуем. А теперь она — моя жена»

  • Первая любовь настигла меня в лагере. Было нам лет 12 обоим. Увидела его и с первого взгляда. Оказалось взаимно. Любовь у нас была просто бешеной. Тогда не было ни интернета, ни сотовых, обещали переписываться письмами. Приехав из лагеря ужасно скучала, места себе найти не могла. Этим же летом он нашел меня в огромном городе. Была безумно счастлива. Все спрашивала как он меня нашел, говорит сердце подсказало. Мне уже 48. Счастлива в браке. © Подслушано / Ideer
  • Мне 15 и у меня первые серьезные отношения. Мы гуляли теплым летним днем по городу, как внезапно зарядил ливень. Забежали на остановку переждать дождь, но он не прекращался, и вот вода протекла в мои кеды через дырку в подошве. Молодой человек тут же, заметив это, поставил меня на свои белоснежные кроссовки и обнял меня крепко-крепко, а потом, когда дождь стих, отнес меня на плечах домой. Уж 20 лет прошло, с тем парнем давно расстались и потеряли контакт, но до сих пор ничего более романтичного и трогательного для меня не делали. © Подслушано / Ideer

«У нас с моим парнем была годовщина, и я подарила ему цветок с любовной запиской. Считаю, что мальчики тоже заслуживают подобной романтики»

  • Переехала в новый город. Работу нашла только в соседнем городке. Стою после работы на остановке, останавливается парень на машине, предлагает подвезти. Понимаю, обычный подкат. Не согласилась, он сказал, что это любовь с первого взгляда, и я его судьба, мы все равно встретимся и будем вместе. Через месяц нашла работу в городе в каком живу, так еще и рядом с домом. Через неделю увидела этого парня. Оказывается, он работал торговым представителем и приехал к нам в магазин за заявкой. Разговорились, вечером пообещал приехать, проводить домой. Заехал, проводил до подъезда, смеется, спрашиваю, что смешного? Говорит, живу в доме напротив. Итог: четыре года вместе, три женаты, растет сын. Верьте в свою судьбу! © Мамдаринка / VK
  • Мы встречались недолго в 11 классе. Я его первая любовь. Бросила сама, флиртовала с другими. Прошло больше 20 лет; у меня семья, у него тоже. На встрече одноклассников извинилась за все, что было. Жалею, что так поступала. Он прослезился, сказал, что все это время ждал этих слов. Его жену зовут так же, как меня, это он мне сказал. Потом обнял, поцеловал в лоб. Зачем я спустя столько лет подняла эту тему? Я не знаю. Но что-то не давало мне покоя. Сейчас будто легче. Будто... © Подслушано / Ideer

«Я уже тогда обошел всех пацанов. Еще 27 лет назад, во 2-м классе. Тогда мы с женой познакомились»

  • Начали встречаться с будущей женой еще будучи подростками. Молодые, кровь кипит, все вокруг нам говорили, что это пройдет, ибо первая любовь, она почти никогда не бывает навсегда. Даже после нашей свадьбы не все родственники верили в то, что мы будем вместе, многие пророчили нам развод в ближайшие полгода. Мне говорили некоторые, что я захочу других ощущений, захочу кого-то другого, а я не понимал их. Как можно хотеть кого-то другого, когда ты смотришь в ее глаза и понимаешь, что готов утонуть прямо там! Когда смотришь на любимую и понимаешь, что тебе не нужен никто другой, кроме нее. Когда она рядом, то весь мир может сойти с ума, но тебе будет все равно, потому что она — это и есть твой мир. 15 лет вместе, а любовь все сильнее и сильнее. © Мамдаринка / VK
  • Моя первая любовь назвал дочку в честь меня. Парадокс ситуации заключается в том, что он бросил меня ради матери этой девочки и исчез. Через много лет нашел меня в соцсетях и вот прямо осчастливил такой информацией. Прислал фото 16-летней дочери и сказал, что она такая же красивая, как я. Это так трогательно! © Подслушано / Ideer

«4-летний я со своей будущей женой»

  • Делал сегодня уборку в шкафу, и наткнулся на свой старый MP3-плеер. Кайф, а там музыка, которую я слушал году еще в 2011. Сразу такая прорва воспоминаний в голове: эти песни я слушал когда мы с пацанами играли, эта песня была хитом и ее играли во всех заведениях, а этим рэпом я вдохновлялся, когда писал стихи для своей первой любви. Не думал, что воспоминания будут такими яркими только от музыки. Вроде и чувствую грусть, а вроде и теплую ностальгию. Уже третий день задумчиво прослушиваю свои старые плейлисты. Раньше было очень удивительно и по-особенному. © Не все поймут / VK
  • 11 класс. Нервы на пределе, у всех завышенные требования и ожидания. Довели. Стою в школьном коридоре, текут слезы, звонит парень, обманываю завуча, сбегаю с уроков. Мы катались по городу, сходили в кино, наелись всяких вкусностей. Это был самый теплый весенний день, пропитанный беззаботностью, влюбленностью, звонким смехом и широкими улыбками. Это был лучший день и лучший поступок со стороны мужчины за всю мою жизнь. Это была моя первая любовь. © Подслушано / Ideer

«Он был безумно влюблен в свою жену»

  • Первый мальчик, с которым я гуляла, моя первая любовь, на первом свидании сделал мне комплимент: «Ты вся чай. Твои волосы имеют цвет крепкого черного чая, да и сама ты, как чай, можешь взбодрить, успокоить, добавить уюта и тепла. Жизнь без тебя, как жизнь без чая — холодна и неуютна». Много времени прошло с тех пор, со многими мужчинами я встречалась, но я никогда не получала комплимента лучше! © Не все поймут / VK
  • У всех есть первая любовь, вот и у меня — тоже. Знакомы больше 14 лет, были очень яркие, эмоциональные отношения. Я считала, что это моя вторая половинка. Потом разъехались по разным городам и не смогли сохранить отношения. Сейчас у обоих есть семья, дети. Но периодически созваниваемся, встречаемся раз в год или два. Знаю, что это плохо, но это сильнее меня. © Подслушано / Ideer
  • Я сидела на кухне в старой футболке своего парня, о которую только что вытерла руки после посуды. Волосы в беспорядке, кружка с дешевым чаем. Еще и приболела, сижу с соплями. Он посмотрел на меня, как будто впервые. И сказал: «Люблю тебя». Просто так, как факт. Не за что-то, не зачем-то. Просто потому что. И я поняла, что, наверное, именно так это и должно звучать. Когда ты даже не ждешь. © Не все поймут / VK

Что ж, наше ностальгическое путешествие подошло к концу. Море воспоминаний потихоньку отступает, оставляя тот самый восторг от простых, но столь дорогих вещей. А теперь наше море ностальгии передает эстафету вам! Поделитесь в комментариях, что именно сейчас воскрешает яркие впечатления прошлого, о чем вы мечтали в былые времена и что из этого сбылось?

