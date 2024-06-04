17 доказательств того, что первую любовь не забыть даже после трех замужеств

Сейчас слегка снисходительно смотришь на то, как подростки мечутся в любовных терзаниях, но мы и сами когда-то были такими. Кто-то умудрился из первой любви построить взрослые отношения, а кто-то о ней и не вспоминает. Хотя все-таки не совсем — ведь окончательно те самые бабочки в животе забыть невозможно.