15 человек, на которых где сели, там и слезли
Сложно спорить со старшими родственниками, коллегами, быть нахрапистыми с незнакомцами. Ведь большинство из нас учили вести себя вежливо. Но бывают моменты, когда терпение заканчивается и мы наконец-то выставляем личные границы. В порыве можно такого ляпнуть, чего от себя не ожидаешь. Возможно, будет стыдно, но и чувство удовлетворенности тоже появится.
- Моя подруга с мужем купили дачу и никому из родни не сказали об этом! Когда все узнали, подруга и муж отказались говорить местонахождение дачи. Мы, близкие друзья, были там несколько раз на шашлыках, отмечали Новый год, а родные не в курсе. Оказывается, когда они только рассказали о планах дачи, все сразу обрадовались. Свекровь собралась сажать там помидоры, сестра хотела на лето отправлять детей, а брат мужа решил с друзьями приезжать по выходным отдыхать. Подумали они о таких перспективах и тупо не спалили, где эта дача, чтобы отдыхать там в тишине и спокойствии. Мои герои. © Подслушано / VK
- Я женился несколько лет назад. Составляя список подарков, мы с женой решили, что нам не нужен сервиз. Зачем тратить деньги на то, чем мы не будем часто пользоваться? Некоторые родственники, заметив отсутствие сервиза в списке, всполошились. Но мы твердо сказали, что посуду нам дарить не надо. Кто-то из родни до сих пор считает, что у нас какие-то странные причуды. © Davran / Reddit
- Во время путешествия по Ирану приобрела для себя 50 граммов настоящего шафрана, самой дорогой специи в мире, дороже золота. Почти полгода добавляла специю в рис, мясо, в чай. Но однажды свекровь решила прийти в гости, а у нее дурацкая привычка — убираться лезть, так как квартиру нам они подарили! Нашла она шафран. «Фу, это что за больничный запах, оно испортилось», — произнесла она и как швырнет шкатулку в мусорное ведро. У меня истерика случилась. Выгнала ее, достала специю. © Подслушано / Ideer
- У меня 2 дочери (8 и 11 лет), а у соседки 2 сына (им 8 и 12). Соседка замужем, но ее муж часто в разъездах по работе, а она работает из дома. Конечно, ей нужна тишина, и она сплавляет своих детей тусоваться к нам домой. Только вот ее мальчишки ведут себя отвратительно. Один из них довел до слез мою дочь. Так как я работаю учительницей, то летом у меня каникулы, и недавно соседка сказала: «Буду оставлять у тебя своих мальчиков на лето». Говорю: «Не пойдет, я к тебе в няньки не нанималась». Теперь она злится и не разговаривает со мной. © Surfergirl7681 / Reddit
- Мы купили свой дом и на новогодние праздники к нам заявилась многочисленная родня. По итогу мы с мужем были в шоке. Дети лезли в наши вещи, но родители их не пресекали. Кто-то притащил собаку, которая всюду оставила шерсть. Родственники лезли в холодильник, брали баночку газировки, делали пару глотков и не допивали. Они оставляли мусор и тарелки после себя во всему дому. Ходили в обуви, хоть я и просила ее снять. И только один человек предложил свою помощь — это новая девушка брата моего мужа. Скоро Пасха и родители мужа решили, что этот табор снова к нам приедет, а мы сказали, что не согласны. Нас считают негостеприимными эгоистами, но мне от этого ни холодно ни жарко. © Poplar_Flower_4409 / Reddit
- Подруга позвала на свадьбу. А играть она ее будет аж на Карибских островах. Я и говорю, мол, рада за тебя, но для меня такие расходы — финансовый ад. Она знает, что я коплю деньги на первый взнос на ипотеку, и упрашивала, чтобы я потратила их на эту поездку. Отказала, ведь своя рубашка ближе к телу. © NoraVelvet / Reddit
- Сдаю свою недвижимость в аренду, и теща тут заявила, что хочет снять у меня комнату. Она уже потирала ручки, чтобы переехать, а я сказал: «Стоп, я против». Объяснил, что членам семьи плохо иметь такие отношения, как квартиросъемщик и арендодатель. Теща расстроена и отказывается со мной разговаривать уже несколько дней. На самом-то деле она просто очень проблемная. Она всегда просит денег у своих детей и нескольких бывших мужей. Уверен, она не планировала платить аренду, а собиралась просто жить за мой счет. © InitialBend7634/ / Reddit
- Подруга — опытный филолог, занимается вычиткой текстов. Ее часто припрягают к работе, которая не входит в обязанности. Наконец-то она научилась отказывать. Говорит: «Ну, это будет стоить столько-то». Обычно работодатель, услышав такое, резко сливается и оказывается, что не так уж ему и надо было.
- Я вышла замуж за мужчину с детьми. Его дочери 27 лет. У нее самой есть двое детей: одному 4 года, второму 11 месяцев. У падчерицы сложные отношения с отцом ее детей. Сейчас она живет у нас. Она не работает и не вкладывается в семейный бюджет, с нами она уже 4 месяца. За это время она не пыталась решать свои проблемы, не подала на алименты. Дома постоянный бардак, шум и гам. Старший ребенок очень беспокойный, капризный. Сказала мужу, мол, хочу, чтобы барышня съехала. Но муж не хочет снимать ей жилье. Очевидно, падчерица тоже не хочет съезжать, потому что у нее в доме есть бесплатные повара и няньки. Заявила мужу, если его дочь не съедет, я подам на развод. © Fearless_Ad_8778 / Reddit
- Когда мама сошлась с отчимом, мне было 4, а его дочерям — от 8 до 10 лет. Они меня не обижали, но и близки мы не были. И вот, одна из этих девушек выходит замуж. Меня она в подружки невесты не позвала. Я и не расстроилась, но огорчилась мама. Я объяснила ей, что и не горю желанием быть подружкой невесты, и просила не вмешиваться. Но мама устроила семейный скандал. В итоге я ей сказала: «Я выросла. Я сама могу за себя постоять. Ты должна слышать мое „нет“». © Dull_Ant_3218 / Reddit
- У нас за выход внеурочно повышенная оплата. Одного сотрудника начальство ругало за то, что он не хотел приходить на смену с 4:30 до 10:00 утра в субботу. Он им сказал что-то вроде: «Нет. Мне не нужны эти деньги, я не хочу отдуваться за того, кто взял отгул в последнюю минуту и не нашел себе замену заранее. Это не моя проблема». © knitsandfritz / Reddit
- Я снимаю квартиру с соседкой. Платим пополам. Но ее парень практически поселился у нас. Он ночует тут постоянно, принимает душ, готовит, смотрит телевизор в гостиной, хранит свои вещи в нашей ванной. У меня тоже есть парень, но он остается максимум раз в неделю. В общем, жестко сказала соседке, что меня ее парень в качестве третьего жильца не устраивает. © Secret-Mind650 / Reddit
- Я в больничных очередях научилась навыку. Когда кто-то говорит: «Мне только спросить», я говорю: «Так мне тоже только спросить — за мной будете». Если вижу, что человеку действительно мелочь нужна, предлагаю зайти вместе со следующим пациентом: потому что, если он врет, и ему на прием, то врач его выгонит сам.
- Работаю медсестрой полный рабочий день. Я не хочу брать сверхурочную работу. Мне нравится иметь свободное время, чтобы поспать и поиграть в видеоигры, не беспокоясь о пациентах. Все мои старшие коллеги просто в шоке, ведь они предпочитают деньги свободному времени и всегда берут дополнительные часы. © HypoFerratin / Reddit
- У нас с мужем свой дом и четверо детей. Мы всегда хотели большую семью, а дом строили сами. И тут сестра мужа разводится, а у нее тоже четверо детей. И, получается, она ушла от токсичного мужа и по факту осталась без жилья. Свекровь мне и заявила: «Отдайте свой дом моей дочке и ее детям. Вы же можете себе купить новый». Я в шоке. С какой стати я должна жертвовать своей семьей ради сестры мужа? Конечно, мы с мужем отказали. Теперь свекровь плачется всем родственникам, какие мы эгоисты. © ThrowThatAsterisk / Reddit
Родня для многих — больная тема. Здесь у нас 14 таких чудесатых родственников, что аж за голову хватаешься.
Комментарии
Вот я тоже не понимала, когда меня осуждали, что я не беру больше смен, это ведь деньги!..
А мне с семьёй побыть побольше хочется, разве это странно? да и денег вполне хватало.
Первая история, которая уже была во вчерашней публикации, должна прибавить драматизма от повтора? Или то, что у вас она с Подслушано, а там с Мамдаринки, в корне меняет ее суть?