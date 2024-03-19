15 человек, на которых где сели, там и слезли

Сложно спорить со старшими родственниками, коллегами, быть нахрапистыми с незнакомцами. Ведь большинство из нас учили вести себя вежливо. Но бывают моменты, когда терпение заканчивается и мы наконец-то выставляем личные границы. В порыве можно такого ляпнуть, чего от себя не ожидаешь. Возможно, будет стыдно, но и чувство удовлетворенности тоже появится.