16 историй о шопинге, где все завертелось — и понеслось как в анекдоте

Была здесь похожая история. Кофе пить не пойдём, дорого, нет, ты не можешь заплатить, я мужчина, я должен, но не стану, пошли лучше к тебе домой. А здесь про манго) Кстати, было подобное. Гуляю с мужчиной по парку. Беседуем на нейтральные темы. Он начал рассказывать, что нравится есть. И я заикнулась про то, что люблю запечённую горбушу. На что он изумлённо посмотрел и почти шёпотом произнёс "Так она же дорогущая, как ты можешь её покупать?". Спрашивается, какое кому дело до чужого кошелька? Этот же чудик подвёл меня к кафе (я даже не намекала на это) и спрашивает "Если зайдём туда, что ты будешь заказывать?". Я ответила, что не голодная и вообще не хочу туда идти. Естественно, могла за себя заплатить, но зачем сидеть в компании того, кто будет заглядывать в рот и считать, сколько стоит каждый кусочек еды. Он и другие странные вопросы задавал (Зачем сумку с собой носишь? Зачем тебе косметика? А зачем телефон с собой брала? Что делала на прошлых выходных? В кинотеатре была? А ЧТО ТЫ ТАМ делала, зачем туда ходить?". Реально, приняла за больного. Предлагал второе свидание, отказала.