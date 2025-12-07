Ну в принципе на Преображенском или Даниловском рынке хорошо если хотя бы в восемь раз ценник выше чем в магазине...
16 историй о шопинге, где все завертелось — и понеслось как в анекдоте
Поход в магазин для многих давно превратился в скучную рутину, выполняемую на автопилоте. Однако именно среди торговых рядов и кассовых лент порой разворачиваются сюжеты, достойные лучших комедийных шоу. Жизнь любит подкидывать сюрпризы там, где их совсем не ждешь, сталкивая нас с удивительными кассирами и эксцентричными покупателями.
- Зашла утром в магазин. За кассой была одна кассир, но она всех очень быстро обслуживала. Подошла моя очередь. Я ей с восхищением говорю: «Вы так стремительно всех обслуживаете. Ну, профи!» А она мне: «Я просто хочу, чтобы вы все поскорее закончились». Ей еще целый день работать, а «мы» ей уже надоели. © Svetlana Tam / ADME
- Забыла купить бананы в магазине, заскочила на рынок по пути. Уточняю цену, а продавщица ее аж в два раза заломила! Я удивилась, а она: «Зачем тогда на рынок пришла?» Предлагаю торговаться, а продавщица, отмахиваясь от меня как от мухи, заявляет: «Вот ещё! Торговаться — это не актуально! Мы — современный рынок!» © Sunka / Pikabu
- Стою в магазине. Рядом мужичок мнется у прокладок. Спрашивает у меня, какие лучше взять. Посоветовала ему пару видов. Смотрю, а он берет по 20 пачек каждого вида! Объясняю ему, что пары упаковок будет достаточно. А он мне такой: «Уезжаю на вахту на месяц. А жена болеет и в магазин сама сходить не сможет». Мне вот до сих пор интересно, что она ему дома сказала. © ice249 / Dzen
- Зашла в хозмаг. К кассе причаливает девушка с длиннющим чеком в руках. Заявляет, что хочет сделать возврат по одной позиции. Кассир покрутила, повертела чек, спросила: «Хорошо. Где возвращаемая вещь?» Дама закатывает глаза на затылок и выдает: Так она у меня в машине. А что, ее надо принести?" И вот тут я подумала, что кассирам надо молоко за вредность давать, или хотя бы шоколадом компенсировать. © Руконожка Ай-Ай / ADME
- Наблюдала в супермаркете такую картину. Мужчина открывает коробки с яйцами, а открыл он их уже штук 20. Сотрудница магазина стоит и внимательно смотрит на него. Он не выдерживает и спрашивает: «Что?» А она в ответ: «Вы, судя по всему, ищете яйцо жар-птицы, я тоже хочу на него посмотреть». © елена паршина / Dzen
Скорее всего, в истории с прокладками не мужик сглупил, а у больной жены проблемы с удержанием мочи. 20 пачек на месяц уйдут запросто, если пользоваться обычными гигиеническими, а не специальными. С этим может быть не так просто разобраться, если человек никогда не сталкивался с такой проблемой у пожилых родственников.
- Работаю продавцом-консультантом. Как-то пришла к нам карикатурная фифа. Вся разукрашенная, юбка короткая, каблучки километровые. Подошла ко мне и вычурно заявила: «Мне флешку и побыстрее!». Отвел ее в отдел с флешками, спрашиваю, мол, вам на сколько гигабайт? Она смотрит на меня непонимающе и отвечает: «Вы вообще о чем? Мне такую штучку, которая в ноутбук вставляется, что вы мне тут впариваете?» Пытался объяснить, что я спрашиваю про объем хранилища, но она не слушала. Накатала жалобу, устроила настоящий скандал, а потом ушла. Уходя, споткнулась, потому что шпилька в сторону ушла. © Не все поймут / VK
- Работала в магазине замков. Однажды к нам пришел дедушка. Он долго топтался у витрины, сжимая в руках 50 рублей, всматривался в ценники. Понимая, что замок за 50 рублей не купишь, решила доплатить недостающие деньги. Я ведь знаю, старикам нелегко. Оплатила, коллеги посмеялись надо мной. Я ничего не поняла. На следующий день снова пришел этот старичок еще за одним замком. Но когда ему не продали за 50 рублей, он устроил мини-скандал. © Подслушано / Ideer
- Сегодняшняя история. Расплачивалась за покупки, увидела у кассирши очень необычное серебряное кольцо. Не стерпела, попросила рассмотреть поближе. Так она стянула его с пальца и вручила мне! Я полюбовалась, даже примерила. Оно было сделано для нее на заказ, подарок мужа. Вернула ей колечко с благодарностью. © Ирина Александровна / ADME
"Фифа" из анекдота вышла? Там про девушек часто сочиняют, что хлопают ресницами, ничего не понимают и болтают ерунду. Конечно, человек может не разбираться, но можно уточнить. Хотя, странно, если она пользуется флешкой, неужели не понимает её суть. Вспомнился случай. Работала в регистратуре частной клиники. Приходит дамочка на понтах и просто начинает наезжать "Фу, еле вас нашла, с трудом дошла, что за убогое место, в какую-то дыру забрались, во дворе заблудилась, стоит ли вообще к вам обращаться". Лила она этот поток, а вся суть в том, что эта клиника находилась в центре Москвы, Тверской район. Откуда она еле дошла, я не знаю, но впервые услышала, что "это дыра в убогом месте". Кстати, она ушла, так и не сказав, зачем приходила) У неё букет был в руках, может настроение перед этим испортили, вот и психанула, история умалчивает.
- Дочери было года три. Зашли в магазин. Я что-то смотрела, а ребенок устроил себе небольшой вояж самостоятельно. Конечно, я видела, куда она устремилась, иду следом, а из кондитерского отдела тем временем раздается громкое и четкое: «Здррраствуйте пррродавец!» В общем, насыпали ребенку конфет в пакет, сказав, что это подарок. © Полина Воронина / Dzen
- На днях поделилась баллами спортивного магазина с одним мужичком. Их у меня много, и они постоянно сгорают. Дядечка удивился и даже порассуждал на тему: «Как же взять что-то у женщины и не предложить ничего взамен?». Но баллами воспользовался. Я вышла из магазина, вижу, навстречу мне трогается черный «крузак», тот самый дядечка за рулем радушно улыбается. Он заметил у меня в руках ключ от машины, его улыбка погасла и он выдает: «Ну вот, подвезти вас хотел в качестве благодарности. Нет? Тогда, может, номер телефона оставите?» Посмеялась, ответила, что я замужем. © Ку-ку / ADME
- После работы прискакала в магазин. Подошла к полке со сметаной, а там мужик стоит и так обреченно смотрит в сметанную даль. Я принялась проверять все банки по очереди на срок годности. Ищу самую свежую. Мужик оживился, принялся помогать. Начал с верхних полок подавать банки, откуда я не доставала. У него так глаза загорелись, он заулыбался. Наверное понял, что скандал дома отменяется. Я выбрала, отошла дальше к сыру и вижу, как он один в один мои действия по выбору сметаны повторил. Взял свежую и пошел к кассе. © Kvinni / Pikabu
Надо следить за своими детьми, а не отпускать трёхлетку в "самостоятельный вояж" по магазину. Буквально никто в магазине этому не рад, и для ребёнка это небезопасно. Мало ли, с чес ему добрые люди предложат конфет...
- Стояла в очереди в магазине. Передо мной была пожилая женщина, которая копалась в сумке, пытаясь найти мелочь. Ей не хватало 50 рублей. Мужчина, стоявший за ней, видя это, сказал: «Бабушка, не переживайте, я помогу». И положил 50 рублей на ленту кассиру. Бабуля недовольно отодвинула деньги и сказала: «Себе помоги». Затем она достала из сумки пачку купюр по 5000 и сказала: «Я просто не хочу крупные разменивать, вот и ищу мелкие. Помощничек!» Вот так и помогай. © Не все поймут / VK
- Я когда еще подростком была, до меня мужик в отделе сантехники докопался: то ли цену на товар спрашивал, то ли еще что-то. А я еще стеснительная тогда была, даже шуганная, и не смогла ответить, что я не сотрудник магазина. В итоге, мой дедушка обратил внимание на его бубнеж, сказал, что мы сами покупатели, а мужик как гаркнул: «Ну, так и надо было сказать!» И ушел. Не знаю, что в головах должно быть, чтобы принять человека в зимней одежде за консультантов. Причем в такой, которая ну вообще никаким боком не похожа на униформу. © Долго ели торты — не налезли шорты / ADME
- Пришла в магазин за одними прокладками. Кассир спросила, нужен ли мне пакет. Я ответила, что нет, она знатно удивилась и спрашивает, мол, как это нет? Я говорю, зачем, ведь у меня одни прокладки. Она непонимающе посмотрела на меня и выдала: «Вот именно!» Я молча забрала свою покупку и ушла под осуждающий взгляд кассира. © irina.tsymbal_
Про вторую историю. Тоже принимали за продавца, кстати, в маркетах, где сотрудники в одинаковых формах. Как-то в куртке была, в другой раз в платье. Но больше всего удивилась, когда на ответ "Я здесь не работаю", мне сказали "Ну, ты же молодая, откуда я знаю, работаешь здесь или нет". Какая связь, так и не поняла)
- Была на свидании. Зашли с парнем в супермаркет. Я взяла 1 манго, пошла взвешивать. Мой кавалер недовольно посмотрел и выдал: «Зачем? Оно же дорогое!». Я сказала, что сама оплачу. А он в ответ мне бросил: «Нет, ты со мной. Я — мужчина, я плачу. Но манго дорогое, возьми лучше бананы или персики». В общем, я ему чуть в лицо не рассмеялась. © madmolli8
- Наблюдала сцену в магазине трикотажа. Пришла тетка средних лет, начала перебирать ворох мужских трусов-боксеров, которые ей подавала продавец. Тетке ничего не понравилось. Она несколько раз сказала: «Такие ему не подойдут, у него вообще-то должность в прокуратуре!» © Екатерина О. / Dzen
Читая такие истории, понимаешь: жизнь — самый талантливый драматург, а магазин — идеальное место действия для ее пьес. В этих ситуациях смешалось все: и смех, и грех, и испанский стыд, и маленькие чудеса.
А какие курьезы случались с вами во время шопинга?
Интересно, какие же трусы подойдут человеку, работающему в прокуратуре?
Большое спасибо всем комментаторам за то, что так повеселили по вопросу трусов, подошедших работнику прокуратуры.
Была здесь похожая история. Кофе пить не пойдём, дорого, нет, ты не можешь заплатить, я мужчина, я должен, но не стану, пошли лучше к тебе домой. А здесь про манго) Кстати, было подобное. Гуляю с мужчиной по парку. Беседуем на нейтральные темы. Он начал рассказывать, что нравится есть. И я заикнулась про то, что люблю запечённую горбушу. На что он изумлённо посмотрел и почти шёпотом произнёс "Так она же дорогущая, как ты можешь её покупать?". Спрашивается, какое кому дело до чужого кошелька? Этот же чудик подвёл меня к кафе (я даже не намекала на это) и спрашивает "Если зайдём туда, что ты будешь заказывать?". Я ответила, что не голодная и вообще не хочу туда идти. Естественно, могла за себя заплатить, но зачем сидеть в компании того, кто будет заглядывать в рот и считать, сколько стоит каждый кусочек еды. Он и другие странные вопросы задавал (Зачем сумку с собой носишь? Зачем тебе косметика? А зачем телефон с собой брала? Что делала на прошлых выходных? В кинотеатре была? А ЧТО ТЫ ТАМ делала, зачем туда ходить?". Реально, приняла за больного. Предлагал второе свидание, отказала.
Что ж входит в его должностные обязанности, раз там трусы имеют значение?
Про манго конечно смешно, но не очень. Больше за мужика и стыдно, и грустно, и жалко его. Что он как покалеченный жизненным опытом (детства, взросления и становления как личности).
Но думаю, знаю откуда ноги растут таких его рассуждений. С детства..
Скорее всего, либо рос в постоянной нехватки средств в неполной семье, без отца, либо в семье очень экономных родителей, которые на всем сэкономили, и покупали только самое необходимое, что бывало не редкостью в нашем отечестве.
Было множество случаев в магазинах, когда слышал как родители часто говорили ребёнку взявшему в магазине понравившийся ему товар - это дорого, давай возьмём вот это, будь то это продукты или игрушка. Ребёнок привыкает к любой фразе, которую взрослые произносят регулярно, раз за разом, и уже будучи взрослым, сам не замечая того живёт по заданной программе с детства. Будь то хорошая эта фраза (установка) или плохая. Поэтому родители будьте осторожны, вы воспитываете будущего мужа или жену, и что он будет говорить и как поступать, уже зависит от вас ...