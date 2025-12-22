17 умелых мастериц маникюра рассказали о таких ярких клиентах, что нарочно и не придумаешь
Вы когда-нибудь задумывались, о чем молчат мастера маникюра, пока колдуют над вашими ноготками? Эти 17 мастериц решили нарушить профессиональное молчание и поделились случаями с клиентами, которые нарочно не придумаешь. Приготовьтесь, от некоторых рассказов хочется просто хохотать в голос.
- Работаю в салоне уже несколько лет. Недавно ко мне пришла новая клиентка. Сперва уточняла, насколько у нас все стерилизуется, потом жаловалась, что палитра цветов маловата, а гель-лак не выглядит надежным. А в итоге не особо осталась довольна маникюром. Я думала, она больше не придет к нам, но нет — через две с половиной недели записалась вновь и снова ко мне. Второй раз прошел так же напряженно. Я так расстроилась, что попросила администратора больше не записывать ее ко мне. Но клиентка в третий раз попросилась на маникюр и сказала, что хочет именно ко мне, ни к кому другому. После маникюра опять начала показывать недостатки. Тут я уже не выдержала и спросила: «Простите, я вижу, что вам откровенно не нравится моя работа. Возможно, стоит попробовать других наших мастеров?» Клиентка хмыкнула, сказала, что ей ни один маникюр за всю жизнь не понравился. А ко мне ходит, потому что я лучшая из худших. © Карамель / VK
- Я мастер маникюра на дому, и часто, когда я работаю, на коленях у меня спит кошка. Клиенты ее не видят. В общем, делаю девушке покрытие. Перед очередным слоем промываю кисточку в баночке с помпой. В этот момент кошка начинает тянуться носом к столу. Я ей: «Ну-ка морду убери, в глаз брызнет!» У клиентки глаза по пять копеек. Когда сообразили, что произошло, ржали еще полчаса. © Подслушано / Ideer
- Меняю цвет и дизайн ноготочков раз в две недели. У меня дома есть все инструменты, поэтому не переплачиваю. Только ногти делаю не сама себе — этим занимается... муж! Я когда-то купила набор «юного мастера маникюра». Смотрела по вечерам обучающие видео, а муж рядом лежал и тоже слушал. Правда, через месяц мне все надоело, а вот он втянулся. Кому-то рассказать стыдится, поэтому я его единственная клиентка. © Палата № 6 / VK
- Раньше профессионально занималась бальными танцами — брала первые места на чемпионатах и была известна и почитаема в танцевальных кругах. По состоянию здоровья ушла из спорта и сейчас работаю мастером маникюра. Сегодня ко мне пришла новая клиентка и говорит: «Я вас узнала!» Обрадовалась, конечно, — неужели кто-то еще помнит о моих достижениях? Но все оказалось прозаичнее — она узнала меня по рекламе шампуня, в которой я снялась еще шесть лет назад и давно уже забыла об этом. Слава пришла, откуда не ждали. © Палата № 6 / VK
- Я очень люблю свою профессию мастера по маникюру. Выстраиваю график так, чтобы можно было и отдохнуть, и размяться. Если клиент общительный — с ним поговорю, если нет — слушаю через беспроводные наушники аудиокниги. В общем, не работа, а мечта! Но есть у меня один клиент, только ради него бы в салон ходила. Обычный мужик, слесарь. Понятно, что с руками и ногтями там беда. Как-то раз жена затащила его на маникюр, а ему понравилось. Да, покрытие он не делает — это ясно. Но мы с ним очень приятно проводим часик: у него историй — слушать не переслушать. Говорит, что таким образом борется со стереотипами. Мужики на работе поначалу смеялись, а потом свыклись — некоторые и сами не прочь к мастеру сходить. Ради таких клиентов и стоит вообще работать! © Палата № 6 / VK
- В работе мастером по маникюру меня поражает, насколько легко люди рассказывают о своей жизни — зачастую о сильно личной, с интимными подробностями — постороннему человеку. Я ведь не подружка и не близкая знакомая, я просто привожу руки в порядок раз в месяц. Сегодня клиентка учила меня своим «фирменным хитростям», благодаря которым муж от нее без ума. Прикольно было послушать, конечно, особенно с учетом того, что я многое знаю о ее жизни от другой клиентки. База большая, город маленький, компромата много. © Палата № 6 / VK
- Бывший на днях скинул мне селфи — типа он в машине сидит, видно, что его женская рука обнимает: мол, смотри, что потеряла. Для меня это было немного обидно — мы с ним расстались всего неделю назад, а он уже с другими девушками гуляет. Разрулила ситуацию моя подруга: заскринила женскую руку, которая лежала у него на плече, и скинула фото своему мастеру по маникюру — она у нас одна из лучших, к ней почти все девушки города ходят (город маленький). Спросила, не помнит ли она, кто это. Выдали с потрохами: меня пытались приревновать фоткой с двоюродной сестрой. Хорошо, что есть «детектив» среди близких подружек. © Карамель / VK
- Я студентка, подрабатываю тем, что делаю маникюр на дому. Прошла курсы, аппаратура хорошая, стаж два года. И вот ходит ко мне все это время одна клиентка, у которой лак всегда слезает на второй-третий день. Она наезжает на меня, мол, делаю плохо, но все равно приходит. Работаю с ней, потому что она рекламирует меня знакомым и оставляет «на чай» по три тысячи. А на днях она призналась, что нарочно отколупывает лак, чтобы прийти ко мне и потрепаться (а раньше отнекивалась) © Подслушано / Ideer
- Работаю на дому, делаю маникюр и педикюр. В один день очень устала, но остался последний клиент — девушка, на вид лет семнадцать. Села, начала делать. Позади меня стоит телевизор, который клиенты обычно смотрят во время сеанса, но она попросила его выключить. Говорит: «Давайте лучше о литературе поговорим, вы не против?» Я сама любитель этого, так что не смогла отказать. За все два часа сеанса мы обсудили с ней произведения — от Пушкина до Бальзака. Всю усталость как рукой сняло. Сказала, что вернется. Вот жду. © Подслушано / Ideer
- Я мастер по маникюру. Работаю в салоне, но иногда принимаю клиентов и на дому. У меня средний уровень опыта: делаю ногти хорошо, но долго. Зато получаю за это в три раза больше, чем другие мастера. Как? Я позволяю своим клиентам спать во время процедуры. В начале обсуждаем все детали и вопросы, потом я завариваю им успокоительный чай, укладываю на удобный диван и творю красоту, пока они спят. Уже наработала свою клиентскую базу, и каждая девочка в полном восторге. Клиенты растут, деньги капают, а я планирую открыть свой салон, где работа будет идти по той же схеме. Ну не гений ли я? © Палата № 6 / VK
- Работаю мастером маникюра. Постоянная клиентка забеременела и слезно просила сделать ей гель-лак с запахом арбуза. Ну я и попшикала готовые ноготки детскими арбузными духами своей дочери. Заодно дала ей с собой флакончик. Никогда и ни у кого еще не видела такого счастья. Ох уж эти гормоны, девочки! © Карамель / VK
- Принимаю клиенток на маникюр на дому, поэтому мои посетители часто сталкиваются с моим семейством. У меня есть постоянная клиентка, которая искренне считает, что мой муж на нее «поглядывает». Кокетничает и флиртует с ним напропалую. Ей восемьдесят пять лет. © Подслушано / Ideer
- Я мастер маникюра, и почти все мои клиентки говорили мне, что очень любят, когда я фотографирую окончательный результат и выставляю на страничку. Более того, расстраиваются, если я этого не сделаю. На днях была у меня одна клиентка, которая просто ошарашила меня словами: «Люблю, когда ты фоткаешь мой новый маникюр, но еще больше люблю заходить в твой блог и смотреть видео, где ты на фоне рассказываешь какую-то забавную историю. Ты даже представить не можешь, как я радуюсь, когда среди этих историй есть та, что я тебе рассказывала. Теперь специально перед каждым походом пытаюсь вспомнить что-то смешное, чтобы ты контент могла делать». Кажется, я нашла лучшую клиентку © Карамель / VK
- Я делаю девушкам маникюр. Недавно у меня заболел ребенок, поэтому я пригласила клиенток не в салон, а к себе домой. Хорошо, что все они — мои добрые знакомые, которые согласились приехать. Сижу с одной, делаю маникюр, а рядом бегает дочь — не может найти себе место. Как полагается, она хочет завоевать мое внимание. Спустя полчаса стараний ей все же удалось: она вытащила все мое нижнее белье и пришла «показывать его тете». © Не все поймут / VK
- Я работаю мастером маникюра на дому. Поленилась готовить из-за забитого клиентками графика и заказала доставку на дом. Курьер приехал как раз в разгар рабочего процесса, звонит в дверь. Оставив клиентку, открываю дверь — девушка с криком отпрыгивает и чуть не падает. Я не понимаю, что происходит, протягиваю ей деньги, она извиняется и уходит. Сев обратно к клиентке, я не могу выкинуть ситуацию из головы и понять, что произошло... Осознание пришло позже: работаю я в маске, перчатках и медхалате, и не все готовы увидеть такое из открывшейся двери. © Не все поймут / VK
- Я работаю в салоне, и раз в месяц к нам записывается одна клиентка. Особенность в том, что она приходит в салон на целый день. То есть первая запись у нее с раннего утра, а крайняя — вечером. Делает маникюр, педикюр, ресницы, стрижет кончики, тонирует волосы, посещает косметолога, делает брови — и это далеко не весь перечень. Даже свою обувь из дома приносит, чтобы целый день по салону перемещаться с комфортом. Админы специально для нее сделали новое предложение — «пакет на день», куда входят почти все услуги салона со скидкой. © Карамель / VK
- Насмотрелась я фильмов, в которых из черной машины выходят дядьки в костюмах и говорят: «Вы нужны правительству, садитесь в машину». На что главный герой спрашивает: «Почему я?» — «Потому что вы лучший в своем деле». Я тоже так хочу! Но я не супербиолог и не физик, я — мастер ногтевого сервиса. И это не мешает мне представлять, что и за мной явятся дядьки в черном и скажут: «Ты лучшая в своем деле! Садись в машину, мы отвезем тебя на секретную базу — будешь делать маникюр. Без тебя вообще никак» © Карамель / VK
Согласитесь, некоторые из этих ситуаций звучат как анекдот, хотя произошли в реальности. А вы чаще оказываетесь в роли болтливого клиента, который выкладывает все секреты, или любите помолчать в кресле мастера? Расскажите в комментариях о самом запоминающемся или курьезном походе в салон красоты в вашей жизни. Нам очень интересно узнать, случалось ли с вами нечто подобное!
