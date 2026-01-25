15 задорных историй о том, как обычный девичник перевернул все с ног на голову
Истории
51 минута назад
Девичник — это время живых эмоций и прощания с незамужней жизнью. Но иногда под звон столовых приборов и задушевную болтовню всплывают старые секреты, а обычные посиделки превращаются в смешные зарисовки, которые потом пересказывают годами.
- На девичнике болтали про бывших. Невеста в красках описывала свою школьную любовь — сурового боксера, который наедине просил называть его «мой сладкий Буба». Хохотали до упаду. И тут официант, который молча расставлял тарелки, густо покраснел, вздохнул и тихо так: «Кать, ну я же просил никому про „Бубу“ не рассказывать». Оказалось, это он и есть, просто бороду отпустил, набрал массу. Мы чуть со стыда под стол не сползли, оставили ему тройные чаевые за моральный ущерб и мигом вылетели оттуда.
- Невеста пригласила нас на девичник в новое кафе посидеть. А это оказалось заведение спортивного типа, где мужики смотрели футбол на гигантском экране. Но мы были на своей волне, сидели в уголке, развлекались. Пока через некоторое время нас не попросили уйти, потому что дяденьки из-за нашего гогота футбольного комментатора не слышат. © Тревожное Пирожное / ADME
- На девичнике устроили подруге квест. В финальной точке ее ждал сюрприз: пакет с реквизитом для фотосессии. Подруга подбегает к скамейке, а там, прямо на нашем пакете сверху стоит маленькая бархатная коробочка. Она открывает ее и резко бледнеет. Тут из-за дерева выпрыгивает парень с букетом ромашек: «Я знаю, что ты его не любишь. Не совершай ошибку!» Оказалось, это одноклассник, который был влюблен в нашу подругу все это время. Увидел в сторис, как она ноет из-за тяжелой подготовки, и решил, что это «крик о помощи». Примчался из соседнего города спасать «принцессу». Поставил свое кольцо прямо на наш подарок, чтобы точно заметила. Подруга ему популярно объяснила, что жениха своего обожает. Парниша вздохнул, забрал кольцо и ушел, но сказал, что всегда на связи, если что.
- Сижу в одиночестве в рестике, а за соседним столом девичник. Дамы в какой-то момент стали на меня сочувствующе посматривать и о чем-то шушукаться. В итоге ко мне подошла невеста и пригласила к ним за стол, мол, чего сидеть одной. Но у меня были другие планы на этот вечер, увы. © govyazina
- У подруги был девичник. Организатор всем дала знать, что невеста будет в белом, а нам нужно прийти в черном, чтобы были красивые фотки. Так вот, одна из подруг пришла в белом. Оправдалась тем, что у нее не было ничего черного, хотя до этого за 2 недели пришла в черном комбинезоне. Могла бы надеть его же снова. Потом ходила, выделялась. © osmonbekovaaa
- Жених целый месяц играл в шпиона: везде таскал с собой черный блокнот, прятал его под подушку. И вот на девичнике собрались с подругами у меня. Жених в спешке уехал, а «улику» забыл. Подруги подначили: «Проверь, лучше сейчас правду узнать!» Я открываю, а там каллиграфическим почерком выведены: подробный рецепт моих любимых сырников (видимо, хотел сюрприз сделать) и куча перечеркнутых вариантов свадебной клятвы с пометками на полях. В итоге вместо танцев я полчаса рыдала от умиления, размазывая тушь, а девчонки теперь требуют найти им таких же женихов.
- Недавно у подруги был девичник. Она сама выбрала место — караоке, вип-кабинка, все как положено. В какой-то момент нас зовет мужчина: «Девчата, давайте к нам!» Со второй попытки согласились. И что вы думаете? Заходим к ним в кабинку, а там отмечают день рождения моего бывшего. Моего! На девичнике моей подруги! Мир тесен. © bkenzhebayeva_
- Пришла к одногруппнице на девичник в кафе. Во время посиделок спрашиваю ее подругу, которая все это время сидела грустная: «Как твои дела? Что-то случилось?» Та начинает картинно рыдать, а на меня все наезжают, мол, я бестактная. Оказывается, месяц назад ее бросил парень. Я должна была это понять по тому, что у нее в соцсетях давно нет фото с ним, а все старые она удалила. © Подслушано / Ideer
- Устраивала девичник по случаю своей свадьбы. В числе гостей — девушка моего брата, которую я пригласила по его просьбе, так как мы не общаемся близко. Сначала гостья показалась мне довольно милой. Но во время всех совместных мероприятий и поездок она просто везде ходила со спицами и вязала. По ее словам, она хотела потратить свой отпуск на действительно важные для нее вещи. Это было крайне неуважительно. В итоге из-за нее мы поругались с братом. © Plane-Presence9361 / Reddit
- Единственный девичник, на котором я когда-либо была, был моим. Все, кого я пригласила, отказались под разными предлогами в последнюю минуту. Мне было грустно, потому что у меня был значок невесты и классная карточная игра с неловкими вопросами для новобрачных. Мой жених это увидел, все понял, поэтому прикрепил себе значок подружки невесты и настоял, чтобы я надела свой. Затем мы с ним сыграли в игру — и, конечно же, он выиграл, потому что все обо мне знает. Этим вечером я лишний раз убедилась, что приняла правильное решение, выходя за него замуж. © Unknown author / Reddit
- Эх, вспомнила свой девичник. Мы должны были поехать в клуб с девочками. Сидели до этого у меня, ждали такси. И вот уже час ждем, все злятся. Я хочу вызвать другого таксиста, а мне говорят, мол, никто не едет, суббота. И вот наконец свершилось, перезванивает таксист, говорит, что не может найти подъезд к дому. Я давай ему объяснять дорогу, в это время смотрю — едет лимузин. Думаю, вот красота, повезло кому-то! И тут водитель лимузина подходит ко мне, я все еще не вижу подвоха. Говорю, мол, вы ошиблись, это не мы заказывали. В общем, только через минуту убеждений до меня дошло, почему так долго мы ждали «какого-то таксиста» и почему мы едем в клуб на лимузине. © Грозный Дин Винчестер / Ideer
- На девичнике у сестры организовали частный мастер-класс по рисованию с натуры. Всем нужно было нарисовать привлекательного мужчину. Подружки невесты хихикали как дети. © Unknown author / Reddit
Мастер класс это урок знаменитого профессионала для других профессионалов или непрофессионалов
-
-
Ответить
- Как-то подруга позвала на девичник. Из приглашенных — я и еще одна девчонка. Мы встретились и зашли в ближайший магазин. Я, конечно, понимаю, что все деньги ушли на свадьбу, но чтобы каждый покупал сам себе пирожное... Хотя нет, она все же исправилась и пригласила нас потом на чай, буквально. Из угощений больше ничего не было. Как-то девичник мне представлялся более веселым. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга на девичнике устроила фотобудку со своей прекрасно выдрессированной собакой. Можно было надеть на собаку костюмчик и попросить ее выполнять определенные команды. Все гости были в восторге и все ушли домой с самыми милыми в мире полароидными снимками. © hauteburrrito / Reddit
- Сидели на девичнике у подруги в ресторане. Спустя 10 минут на меня подписывается официант, обслуживающий наш столик. Понаставил лайков и комментариев. Рассказала подруге, а она выдает: «Напиши, пусть принесет тархун, по-братски, пить очень хочется!» © Подслушано / Ideer
Кто-то из участниц наверняка еще долго будет вздрагивать при слове «девичник», а кто-то — смеяться до слез. А как прошел ваш девичник?
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
16 случаев, когда сама жизнь придумала такой финал, что любой сценарист бы позавидовал
Истории
1 месяц назад
Мы «оживили» 18 героев наших любимых мультфильмов. И результат огненный
Интересное
1 месяц назад
15 курьезных историй, которые доказывают: офисная жизнь — это самый настоящий ситком
Истории
2 недели назад
14 людей, чья работа оказалась круче любого сериала
Истории
1 месяц назад
18 снимков, от которых перфекционист шепчет: «Еще разок гляну»
Фотоподборки
1 месяц назад
17 курьезных историй о том, как люди пересеклись с бывшими одноклассниками
Истории
2 недели назад
15 человек, которые просто хотели снять жилье, а попали в какое-то реалити-шоу
Истории
3 недели назад
«Что-то здесь не так»: 18 раз, когда люди доверились своей интуиции и не пожалели
Истории
4 дня назад
15 случаев в аэропортах и на вокзалах, где сюжеты закрутились похлеще, чем в кино
Истории
2 дня назад
19 историй о гостях, которые могли бы стать основой для семейной комедии
Истории
4 дня назад
15+ крутых находок, которые люди обнаружили совершенно случайно (от редкого винтажа до забытых кладов)
Фотоподборки
4 дня назад
20 забавных ослышек, которые стали причиной немаленького такого конфуза
Народное творчество
3 недели назад