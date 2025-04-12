15+ человек, чье приглашение на свадьбу оказалось тем еще приключением
Истории
35 минут назад
Свадьба — это не просто красивый праздник, а целый водоворот эмоций. Причем волнение охватывает не только жениха с невестой, но и гостей, особенно если приглашение стало сюрпризом. Ведь иногда приключения могут начаться задолго до официального мероприятия.
- Подруга пригласила на свадьбу. Попросила, чтобы моя 6-летняя дочка бросала лепестки на церемонии, даже прислала суперское платье для этого. А потом свадьбу отложили на год, и моя дочка выросла из платья. Я написала подруге. Так она в ответ выдала: «Перестань делать свою дочь моей проблемой». Разумеется, после этого ни на какую свадьбу мы идти не собирались. © Complex_Anteater_607 / Reddit
- Пригласили на свадьбу. В предвкушении приготовилась ловить букет и отрабатывала хватательные рефлексы. Но на свадьбе невеста решила проявить креативность: закрыла букет в красивую птичью клетку, а всем девушкам выдала ключи, и все по очереди пытались открыть замок. Разумеется, мой ключ не подошел. © Подслушано / Ideer
- Лучшая школьная подруга пригласила на свадьбу. Мы со школы немного отдалились друг от друга, но все же. Решила поздравить молодых. И вот фотосессия. Фотограф говорит: «Подружки, подходим к невесте». Расплываюсь в улыбке, поправляю прическу, расправляю плечи и лечу на крыльях. Голос невесты заставил вернуться на землю: «Вита, Яна, идите ко мне, подруженьки, сфоткаемся». Муж долго надо мной смеялся, ведь меня зовут Таня. © Подслушано / Ideer
- В этом году я выхожу замуж, поэтому с подругами решила устроить девичник. Я попросила всех назвать мне даты, когда им было бы удобно, чтобы хоть как-то подстроиться под большинство. В итоге я определилась с датой с учетом всех пожеланий, но в тот же день одна моя подруга внезапно сказала, что у нее не получится на это время, хотя об этом она ранее молчала. Разумеется, ради нее одной менять время никто не собирался, ведь учитывалось мнение большинства. После этого мне стало жутко неловко. Понимаю, что она действительно хочет быть на девичнике, но ведь несправедливо с ее стороны игнорировать планы всех остальных. Я не собираюсь менять дату, и, честно говоря, не собираюсь извиняться, поскольку не считаю, что сделала что-то неправильно. © Maki_M / Reddit
- А меня позвали на свадьбу за 6 месяцев. Я согласился и заранее освободил два дня. За 3 месяца до свадьбы приходит всем сообщение: «Всем быть в одежде нежно-светлых тонах!» За 2 месяца до свадьбы разослали график поездок: кто в ЗАГС, кто в ресторан. А ресторан вообще оказался за городом, причем ни слова про машины. Как потом выяснилось, гости должны были своим ходом передвигаться. За месяц до мероприятия молодые прислали лист ожидания подарков с припиской о том, кто и сколько денег обязан презентовать. После таких новостей я решил отказаться от приглашения. © VrediniePrivicki / Pikabu
- Пригласила на свадьбу подруга жены. Мы пришли, гости сидят. На столе два салата, один напиток и кролик на горячее. А гостей человек 12. Я салат накладываю, а там лапша корейская, сухарики, майонез и все! Родственники жениха делают вид, что им очень весело. Когда я кусок кролика себе положил, на меня все уже смотрели, как на "врага народа". Никогда я еще не был так голоден, как после этого званого ужина. Закончилось все тем, что с частью гостей мы пошли в кафе. Не понимаю, зачем вообще делать такую свадьбу. © Подслушано / Ideer
- Когда моя сестра впервые стала встречаться с парнем, она так боялась, что я захочу его отбить, что во всех его мессенджерах закинула меня в ЧС, хотя мы с ним были едва знакомы и даже близко не общались. Причем об этом она сама мне с гордостью сказала и… тоже перестала со мной контактировать. Через год он сделал ей предложение, а сестра, видимо, решила, что теперь их любовь в безопасности, пригласила меня на свадьбу. Прошло уже 7 лет, дружим семьями, все у нас хорошо, но до сих пор не могу понять, что это было. © Подслушано / Ideer
- Недавно пришла в фирму, а у коллеги там свадьба намечалась. На приглашение даже не надеялась, ведь я новенькая. Но поздравить хотелось, поэтому я скинулась на пирушку в офисе. Но вдруг — возврат средств. И тут подходит другая коллега и заявляет: «Ты не приглашена!» Я спросила: «А почему так?» На что получаю ответ: «Невеста боится, что ты возомнишь себя приглашенной на свадьбу». В день праздника я осталась работать в офисе, пока остальные веселились. И тут приходит начальница и спрашивает, мол, почему я не отмечаю со всеми. Я честно ответила. А потом оказалось, что вышел приказ от начальства — больше никаких вечеринок в рабочее время! Теперь коллеги считают, что я «сдала» их, и обиделись. © Far_Pay8487 / Reddit
- Позвала меня одноклассница на свадьбу. Она из обеспеченной семьи, а я бедная студентка из другого города. Приехала на автобусе. 2011 год, декабрь, холодно. Всех пригласили в ресторан к назначенному времени, а перед этим все расселись по машинам и поехали на фотосессию по памятным местам района. А мы с подругой пешеходы, машины нет, поэтому так и остались стоять на парковке и мерзнуть. Зашли в ресторан, а там сказали, что еще 3 часа до банкета, когда приедут молодые. До ближайшей кафешки еще минут 30 по ветру идти, а мы на каблуках. Напросились к одногруппнице подружки, она там недалеко квартиру снимала, хоть чаю попили. Потом ко времени подошли встречать молодоженов. И тут невеста говорит: «А вы где были? Мы так хорошо пофоткались!» Мы все объяснили, а она в ответ: «Ой, а я и не подумала, что мест на вас не хватит». © WhiteSkyMoon / Pikabu
- Раньше увлекалась фотографией. Периодически друзья-товарищи приглашали пофоткать семейные праздники. Мне несложно, а им хорошие фотографии. Соглашалась ровно до свадьбы друзей по хобби. Пригласили на свадьбу, попросили в виде подарка сделать фоточек, а во время свадебного банкета меня и оплачиваемого оператора посадили отдельно в холле и дали по тарелке еды, причем не той, что для всех, а попроще. В итоге «друзья» так и не поняли, почему я перестала с ними общаться, хотя фотографии отдала. © Подслушано / Ideer
- Младшая сестра выходила замуж и делала небольшую свадьбу, человек на 30-35. Ни я, ни кто-то еще из нашей семьи к такому не привыкли — всегда раньше были громкие свадьбы с кучей народа. А тут еще одно новшество: сестра захотела организовать репетицию свадьбы. За месяц до «настоящей» свадьбы мы все нарядились, собрались в нужном месте и прекрасно провели время. Молодожены планировали, что все закончится в 22:00, но в результате гостям все так понравилось, что все разошлись где-то в 5 часов утра. А на следующий день мы узнаем, что свадьбу решили отменить. Все обалдели. А молодые говорят: «Вчерашнее мероприятие прошло отлично. Нас все утроило. Лучше уже не будет!» А самое прикольное, что все гости были в непринужденной обстановке и без профессиональных фотографов, поэтому все фото и видео оказались максимально естественные, искренние и смешные. Кажется, это была действительно лучшая свадьба из всех! © Карамель / VK
- Пригласила хорошая подруга на свадьбу. Сказала, что в ЗАГС идут друзья и родственники, а в ресторан только родственники. Без проблем. Приехала я в ЗАГС, подарила цветы и подарок. Постояла минут 10-15, и тут молодые говорят, что им пора ехать в ресторан. Я сказала нашему общему другу: «Ну все, я тогда поехала домой». А он мне говорит: «А ты почему в ресторан не едешь? Поехали с нами». Я обалдела, когда узнала, что этот друг приглашен. А я, по-видимому, не подруга. Было немного неприятно и непонятно. © G.eliana / Pikabu
Первый раз такое слышу, чтобы в загс и подарить подарки можно, а вот покушать только близкие. Т.е. подарки принимаются и все свободны. Свинство какое-то.
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- Меня позвал мой хороший друг на свою свадьбу за сутки до события. Написал: «Дружище, приходи с женой на наше празднование. Очень будем рады видеть!» Переслал сообщение жене, и она тоже была в шоке от неожиданности. В итоге я ответил ему: «Мы очень рады, но не можем присутствовать». А потом оказалось, что нас позвали, потому что жених с братом повздорили, поэтому освободилось место, которое просто надо было кем-то занять. Проплачено же. © Freearrow / Pikabu
- Мы с парнем пообещали друг другу, что когда любовь между нами пройдет или появится кто-то еще — мы не будем тянуть резину и скажем все прямо. Все честно. Последние 3 месяца он часто пропадал и говорил, что на работе задерживается. Мы стали реже гулять (не живем вместе). Решила вызвать его на разговор, чтобы он четко дал понять, на что надеяться. Встретились в кафе, он начал мямлить, а потом смотрю — вручает мне приглашение на свадьбу. Его и какой-то девушки. Сказал, что она беременна, поэтому не может ее бросить. Свою вину видел только в том, что поздно мне признался. Вот держу это приглашение и думаю: «Пойти и все испортить?» © Палата №6 / VK
- Пригласил друг меня с женой на свадьбу, которая состоится через пару месяцев. Жена мне сразу предъявляет: «Мне нужны деньги на прическу, новое платье и туфли». Спрашиваю: «А мне что?» Так она выдала: «А тебе надо будет похудеть, чтобы влезть в старый костюм». © Ejikpotoskun / Pikabu
- Отвратное чувство, когда племянница мужа выходит замуж за твоего одногруппника, который дико тебя бесил во время учебы. И тебе придется идти к ним на свадьбу, а потом видеть это бесячее лицо на каждом празднике. © Подслушано / Ideer
- А нас пригласили на свадьбу за две недели, мол, бросайте все дела, мы два года вместе жили и вот решили. Так они еще обижаются, когда кто-то отказывается или говорит, что придет на что-то одно: церемония или празднование. Или неполным составом, потому что не с кем оставить ребенка. © yatihohodka / Pikabu
Согласитесь, что для одних свадьба — это незабываемый праздник, наполненный любовью и трогательными моментами. А для других — то еще приключение. И ведь тут все зависит от того, с какой стороны посмотреть.
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