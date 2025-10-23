16 человек, которые просто зашли в магазин за продуктами, а вернулись с впечатлениями на год вперед

Согласитесь, у каждого из нас есть свой «любимый» тип покупателей: тот, кто на кассе вспоминает, что забыл взвесить лук, или тот, кто ведет задушевные беседы по телефону на весь зал. Обычно мы на это лишь закатываем глаза. Но иногда в продуктовом магазине разворачивается такое представление, что остается только доставать попкорн, благо, он тут же на полке, и наблюдать. Именно в такие моменты обычный поход за кефиром превращается в незабываемое приключение.