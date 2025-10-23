Полагаю, что люди, любящие потрындеть, не задаются вопросом, зачем другому человеку эту информация
16 человек, которые просто зашли в магазин за продуктами, а вернулись с впечатлениями на год вперед
Согласитесь, у каждого из нас есть свой «любимый» тип покупателей: тот, кто на кассе вспоминает, что забыл взвесить лук, или тот, кто ведет задушевные беседы по телефону на весь зал. Обычно мы на это лишь закатываем глаза. Но иногда в продуктовом магазине разворачивается такое представление, что остается только доставать попкорн, благо, он тут же на полке, и наблюдать. Именно в такие моменты обычный поход за кефиром превращается в незабываемое приключение.
- На кассе в бюджетном магазине впереди меня стояла тетка. Она долго и визгливо выясняла, почему не прошла копеечная акция. Предположила, что у нее скромный уровень жизни. Терпеливо ждала. Только вышла я из магазина, как эта мадам запрыгнула в красивый маленький «Мерседес» и скрылась из глаз. © Подслушано / Ideer
- Ходили с мужем в продуктовый магазин на днях. Он там умудрился встретить свою бывшую одноклассницу, которую не видел более 7 лет. Она даже не сказала ему привет, а сразу как давай рассказывать: «Ой, были с мужем в Египте, так классно отдохнули. Все включено, две недели просто лежали у моря, даже из отеля не выходили! А вот сейчас молоко у меня скисло, пришла за новой пачкой. Не знаю, какое именно купить, но возьму то, что свежее!». На этих словах она удалилась. Ни привет, ни пока. Муж стоит в шоке, смеется и не понимает, зачем ему была нужна вся эта информация. © Карамель / VK
- Стоял на кассе за девочкой. Ей пробивают, она, не спеша, складывает. Очередь подкипает, кассир уже ручки сложил. Девчуля ищет приложение. Находит. Пробили со скидкой, назвали сумму. Шоу продолжилось! Она не полезла за деньгами, а начала кому-то звонить. Сзади уже человек 10-12. Все переминаются с ноги на ногу, томно вздыхают, выглядывают друг из-за друга, а девочка продолжает звонить и о чудо! Трубку берет ее мама и девочка почти шепотом говорит в трубку: «Тысяча четыреста тридцать два... Нет-нет, тысяча... Да, тысяча четыреста тридцать два... Ага, хорошо... Да, да, взяла, ага». Диалог завершился, но ничего не происходит. Очевидно, мы все ждем, когда мама девочки пришлет ей на карту нужную сумму. Проходит вечность. И вот он — заветный тирлинь на телефоне! Народ ликует, девочка уже слегка оглядывается. Наверно, до нее что-то стало доходить. Но теперь перед ней возникает новая задача: найти карту. Она роется по своим карманам. В этом нет. Тут тоже пусто. И в этом... А, вот же она! Девочка прикладывает карту к терминалу и, неспешно забирая свои пакеты, покидает торговый зал. Все. © DepeB9lLLlkuH / Pikabu
- Покупала колбасу в магазине от производителя. Обслуживала продавец. Я сделала основной заказ и добавила: «Еще батон белого хлеба, пожалуйста». Продавщица недовольно сказала, что его нет. Я указала на витрину и говорю: «Вот же хлеб». Она с возмущением: «Это булка называется! Как вы уже все надоели!» © Женский сговор / Dzen
Этой коренной надо опросник покупателям выдавать при входе, типа:
1) Закончите фразу: "Жадина говядина - ..."
2) Вставьте пропущенные буквы: "Ша..рма"
3) Что отделяет проезжую часть от тротуара?
И т.д..
- Поехали мы с моей возлюбленной в супермаркет. Как только зашли, сразу же поругались. «Обиды обидами, а продукты сами не будут прыгать в корзину», — подумал я и пошел бродить по отделам. Девушка шла за мной, держа дистанцию в два метра. Стою, выбираю молоко и тут краем глаза замечаю следующую картину. Моя ненаглядная отчитывает одну из девушек со словами: «Значит, смотришь на моего парня, да?» Я молча взял корзинку и укатил. Завел машину и свалил к родителям. А ведь когда-то хотел этому вулкану сделать предложение. © Подслушано / Ideer
- Недавно был в большом магазине хозяйственных товаров. Покупал совок для мусора и в комплекте с ним щетку. Все пластмассовое, включая щетину. Элементарная конструкция, так что стоила она копейки. Рядом седенький мужичок сильно пенсионного возраста пристал к продавцу с вопросом: «А они электризуются?» Продавец вежливо, еле сдерживая эмоции, отвечает на вопрос, присутствующие крутят пальцем у виска, я с трудом пытаюсь укротить дикий ржач. Только через месяц, когда нужно было замести мелкую пыль после сверления отверстия в бетоне, я понял, как нехорошо смеяться над людьми с богатым жизненным опытом. © Убойные Истории / VK
- Дегустации в магазинах — это ловушка! Вчера с женой ходили в супермаркет. Увидели стенд дегустации сыров, жена не удержалась. Ей сразу же сели на уши про натуральный, невероятный, фантастический сыр. Рассказали легенду про козочек, которые живут чуть ли не в отельных условиях. И аккурат после дегустации впарили жене этот сыр. Думаю, ну ладно, раз ей так понравилось, купим. На кассе глаза чуть не выпали из орбит, когда узнал цену. Козочкам привет! © Не все поймут / VK
На кассе можно отказаться от товара. Не говоря уже о том, что в большинстве крупных магазинов есть сканеры для проверки цены
- Как-то вечером, за 10 минут до закрытия магазина, решил колбасы купить. Одновременно со мной к двери подошла молодая женщина, пропустил вперед. Пожалел сто раз. Начала с того, что нужно колбасу порезать. Но не просто порезать, а порезать на 5 кусочков, чтобы было именно 100 грамм, не больше. Там получилось 111 грамм. Она проела все мозги продавщице, ну а я остался без колбасы на завтрак. © Арнольд Арнольд / Dzen
- Купил конфеты. Развернул одну, а там оказался камень! История повторилась и с другой. Решил вернуть. Подошел к продавщице, говорю: «Хочу вернуть конфеты. Они у вас, наверное, уже полгода лежат». Она улыбнулась и выдала: «Не знаю, я здесь всего три месяца работаю». © Не все поймут / VK
- Стою на кассе в большом супермаркете. Неожиданно на весь магазин включается звук пения птиц. Спрашиваю продавщицу:
— Зачем вы птиц включаете?
— От крыс! — уверенно отвечает она.
— У вас здесь крысы?!
Продавщица зависает. Долго думает и отвечает:
— Нет! © AlexBessonov / Pikabu
Не поняла историю про конфеты! Если кто-то камни в фантики завернул, в чём магазин-то виноват?
- Спросила в магазине работает ли безнал. В ответ тишина. Я погромче спросила. Снова тишина. Почти уже начала кричать. И тут кассир отвечает: «Что вы орете? Я же вам головой кивнула». © Дарина Далинина / Dzen
- Дело было давно. Мы с дочерью пошли покупать ей пальто. Хорошее пальто стоило приблизительно 2500 — 2800. Нашли то, что надо, но оно стоило 3150. Дочь звонит мужу: «Мы нашли пальто, но оно стоит три сто пятьдесят! Брать?» Тот отвечает, мол, бери, это недорого. Мы с дочкой переглянулись, не поняли, почему он так сказал. Ну хорошо, взяли. И только дома выяснилось, что зять услышал «оно стоит триста пятьдесят». © Лариса Дзюба / ADME
- Вчера в супермаркете наблюдал такую картинку. В отделе с овощами-фруктами стоят весы. К весам быстрым шагом направляется явно возбужденный молодой человек лет 23-26. За ним девушка. Парень нервными движениями выдергивает из своей тележки по одной одинаковые пачки чипсов и по очереди кидает каждую на весы. Потом поворачивается к девушке и нервно так: «Ну?!». Девушка ответила: «Ну ладно, одинаковые.» Я представил, сколько эта девушка тупила перед витриной с чипсами, выбирая потяжелее, если парень так взбесился. © Убойные истории / VK
Возбужденный??? Да, я пошлячка. Но есть же слова взбудораженный, нервничающий, взволнованный, негодующий, разозлившийся. Почему их нельзя было использовать?
- На кассе дама попросила пропустить ее, сказав: «Я быстро, у меня лишь торт». Я спешила и она мне не понравилась, отказала. Она стояла за мной и фыркала. Когда подошла очередь этой дамочки, она такое учудила — взяла и вывалила на прилавок несортированные монеты из двух пакетов. © mariia__kubrak
- В эти дни мучаюсь ужасно: все болит, все бесит, могу сознание потерять. Как-то пошел муж с сыночком в магазин. Купили продукты, потом муж спокойненько положил в тележку прокладки. Сын с умным видом на весь супермаркет заявил: «О! Мама опять злая будет!» © Лера Щеголева / Dzen
- Захожу в магазин. Не успел до прилавка дойти, чую, стал объектом пристального внимания. Поднимаю взгляд, продавщица и покупатели смотрят на меня, мягко говоря, удивленно. Осмотрелся, оглянулся, взглянул на дверь. Оказалось, что я снял обувь перед входом. Когда оглядывался, на секунду подумал, что за чудак оставил свои ботинки.© Убойные Истории / VK
Ну что, узнали кого-нибудь из своих знакомых или, может, даже себя? Кажется, обычный продуктовый магазин — это настоящий портал в мир удивительных открытий и неловких, но от этого не менее смешных ситуаций. После таких историй начинаешь внимательнее смотреть по сторонам, когда идешь за сметаной.
Комментарии
У всех все болит, все мучаются, многие в обморок могут прилечь. Но так себя вести, это эгоизм и невоспитанность, ИМХО. А если бы все женщины так себя вели?