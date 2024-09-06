20 человек, которые однажды взглянули на свою квартиру и сказали: «Дай-ка освежу». И вот что вышло
Решиться на перемены вдвойне сложно, когда дело касается собственного жилья. Однако не стоит забывать, что в каждом человеке может быть скрыт творческий потенциал. Стоит просто откинуть сомнения и поверить в себя. Вот, например, герои нашей фотоподборки рискнули превратить свою квартиру в обитель мечты собственными силами и не пожалели об этом.
«До и после того, как у меня появилась девушка»
- Чувак, женись на ней. © somedoofyouwontlike / Reddit
«Поменял дизайн своей комнаты. Я 30-летний мужик и теперь переживаю, что получилось как-то по-женски»
- Вот это перемены! Я должен показать это моей девушке! © eyeroll_olympian/ Reddit
«Надоела вся эта серость, поэтому я взяла и перекрасила кухню в розовый»
- Ручки на шкафах офигенные. © aerysxashley / Reddit
«Перед тем как продать дом, поменяли дизайн туалета, чтобы произвести впечатление на покупателей»
- Это дерзко! ComplexNewt1993 / Reddit
«До и после ремонта. Люблю темный интерьер»
Не черный цвет, а как покрашено.
Но бачок хоть почистил или перекрасил? Но хоть протечку удалил?
- Для тех, кто сомневается, что черный цвет может увеличить пространство. Вышло очень круто. © Tricksterama / Reddit
«Решил сделать сюрприз жене на день рождения и декорировал нашу спальню»
- Вот это муж, я понимаю! © sushigurl2000 / Reddit
«Сверхбюджетный ремонт ванной комнаты. Впервые взялась за такое в одиночку. Было боязно, но я рискнула»
Ну тут как бы не ремонт. Просто мебель и светильник добавили. И пару кустов
- Теперь я тоже хочу так сделать. © Wondercat87 / Reddit
«Вот такой ремонт сделали в ванной комнате»
Картинка и закрытая крышка унитаза?
А вообще, там кафель как-то сильно избирательно. Я б зашила всё.
- Взглянув на твое второе фото, я едва сдерживаю улыбку. Очаровательно! © dragonrose7 / Reddit
«Сделали ремонт в 100-летнем доме»
«До и после. Мне просто был нужен журнальный столик»
Не ну это рубрика "Найдите 10 отличий!". Сыграем? У меня пока что 6.
- С ума сойти, как растение и столик могут изменить интерьер. © Mychgjyggle/ Reddit
«До нашего переезда и после ремонта»
- Твоя прачечная выглядит лучше, чем вся моя квартира. © xiamaracortana / Reddit
«Мне потребовался целый час, чтобы установить эти часы на стену»
«Отремонтировали наше патио»
«Покрасила стены кухни в розовый цвет. Идея покрасить потолок была чертовски крутой»
«Моя гостиная. Мне помогал мой друг»
Чуть мозг не сломала, пока не поняла что это зеркала вокруг камина были
«Преобразила свое новое жилье сразу после переезда»
«Обставил мою первую квартиру»
«Я долго шла к этому. Вот как теперь выглядит моя комната»
- С ума сойти, как цвет и аксессуары могут изменить пространство. © Heliwomper / Reddit
«Мой уголок для чтения стал намного уютнее»
«Когда мне посоветовали повесить шторы, я не понимал, как это сильно может изменить мою комнату»
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Комментарии
Кстати , цвет и размер ковров ну очень существенно могут как сузить , так и визуально расширить пространство.