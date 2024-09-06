20 человек, которые однажды взглянули на свою квартиру и сказали: «Дай-ка освежу». И вот что вышло

Фотоподборки
1 час назад

Решиться на перемены вдвойне сложно, когда дело касается собственного жилья. Однако не стоит забывать, что в каждом человеке может быть скрыт творческий потенциал. Стоит просто откинуть сомнения и поверить в себя. Вот, например, герои нашей фотоподборки рискнули превратить свою квартиру в обитель мечты собственными силами и не пожалели об этом.

«До и после того, как у меня появилась девушка»

«Поменял дизайн своей комнаты. Я 30-летний мужик и теперь переживаю, что получилось как-то по-женски»

«Надоела вся эта серость, поэтому я взяла и перекрасила кухню в розовый»

«Перед тем как продать дом, поменяли дизайн туалета, чтобы произвести впечатление на покупателей»

«До и после ремонта. Люблю темный интерьер»

Конфуз
27 минут назад

Не черный цвет, а как покрашено.
Но бачок хоть почистил или перекрасил? Но хоть протечку удалил?

-
-
Ответить
  • Для тех, кто сомневается, что черный цвет может увеличить пространство. Вышло очень круто. © Tricksterama / Reddit

«Решил сделать сюрприз жене на день рождения и декорировал нашу спальню»

«Сверхбюджетный ремонт ванной комнаты. Впервые взялась за такое в одиночку. Было боязно, но я рискнула»

«Вот такой ремонт сделали в ванной комнате»

Конфуз
24 минуты назад

Картинка и закрытая крышка унитаза?
А вообще, там кафель как-то сильно избирательно. Я б зашила всё.

-
-
Ответить
  • Взглянув на твое второе фото, я едва сдерживаю улыбку. Очаровательно! © dragonrose7 / Reddit

«Сделали ремонт в 100-летнем доме»

«До и после. Мне просто был нужен журнальный столик»

  • С ума сойти, как растение и столик могут изменить интерьер. © Mychgjyggle/ Reddit

«До нашего переезда и после ремонта»

«Мне потребовался целый час, чтобы установить эти часы на стену»

«Отремонтировали наше патио»

«Покрасила стены кухни в розовый цвет. Идея покрасить потолок была чертовски крутой»

«Моя гостиная. Мне помогал мой друг»

«Преобразила свое новое жилье сразу после переезда»

«Обставил мою первую квартиру»

«Я долго шла к этому. Вот как теперь выглядит моя комната»

  • С ума сойти, как цвет и аксессуары могут изменить пространство. © Heliwomper / Reddit

«Мой уголок для чтения стал намного уютнее»

«Когда мне посоветовали повесить шторы, я не понимал, как это сильно может изменить мою комнату»

Еще подборки для тех, кто желает вдохновиться идеями бюджетного, но крутого интерьера:

Фото на превью sparklygemstones / Reddit

Комментарии

Уведомления
B.Atayewa
31 минута назад

Кстати , цвет и размер ковров ну очень существенно могут как сузить , так и визуально расширить пространство.

-
-
Ответить

Похожее