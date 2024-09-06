20 человек, которые однажды взглянули на свою квартиру и сказали: «Дай-ка освежу». И вот что вышло

Решиться на перемены вдвойне сложно, когда дело касается собственного жилья. Однако не стоит забывать, что в каждом человеке может быть скрыт творческий потенциал. Стоит просто откинуть сомнения и поверить в себя. Вот, например, герои нашей фотоподборки рискнули превратить свою квартиру в обитель мечты собственными силами и не пожалели об этом.

«До и после того, как у меня появилась девушка»

«Поменял дизайн своей комнаты. Я 30-летний мужик и теперь переживаю, что получилось как-то по-женски»

Вот это перемены! Я должен показать это моей девушке! © eyeroll_olympian/ Reddit

«Надоела вся эта серость, поэтому я взяла и перекрасила кухню в розовый»

Ручки на шкафах офигенные. © aerysxashley / Reddit



«Перед тем как продать дом, поменяли дизайн туалета, чтобы произвести впечатление на покупателей»

«До и после ремонта. Люблю темный интерьер»

Для тех, кто сомневается, что черный цвет может увеличить пространство. Вышло очень круто. © Tricksterama / Reddit

«Решил сделать сюрприз жене на день рождения и декорировал нашу спальню»

Вот это муж, я понимаю! © sushigurl2000 / Reddit

«Сверхбюджетный ремонт ванной комнаты. Впервые взялась за такое в одиночку. Было боязно, но я рискнула»

Теперь я тоже хочу так сделать. © Wondercat87 / Reddit

«Вот такой ремонт сделали в ванной комнате»

Взглянув на твое второе фото, я едва сдерживаю улыбку. Очаровательно! © dragonrose7 / Reddit

«Сделали ремонт в 100-летнем доме»

«До и после. Мне просто был нужен журнальный столик»

С ума сойти, как растение и столик могут изменить интерьер. © Mychgjyggle/ Reddit

«До нашего переезда и после ремонта»

Твоя прачечная выглядит лучше, чем вся моя квартира. © xiamaracortana / Reddit

«Мне потребовался целый час, чтобы установить эти часы на стену»

«Отремонтировали наше патио»

«Покрасила стены кухни в розовый цвет. Идея покрасить потолок была чертовски крутой»

«Моя гостиная. Мне помогал мой друг»

«Преобразила свое новое жилье сразу после переезда»

«Обставил мою первую квартиру»

«Я долго шла к этому. Вот как теперь выглядит моя комната»

С ума сойти, как цвет и аксессуары могут изменить пространство. © Heliwomper / Reddit

«Мой уголок для чтения стал намного уютнее»