19 смельчаков, которые затеяли ремонт своими руками и не пожалели

Если в жизни не хватает экстрима — нужно просто затеять ремонт. С вероятностью близкой к 100% вы получите массу самых разнообразных впечатлений. Возможно, не всегда приятных, Зато конечный результат с лихвой покроет все пережитые неудобства.

«Да, вся мой квартира почти полностью розовая. Выглядит вырвиглазно, но я в всоторге!»

«Впервые в жизни обустраиваю свое жилье под себя. Пока ванная самая красивое место!»

«Обожаю свою комнату! В каждой ее детали я постаралась выразить себя. Считаю, что у меня получилось»

«Арендодатель дал добро на переделку, поэтому я отремонтировал гостиную под себя»

«У нас была свободная спальня и мы переделали ее под ванную комнату»

«Живу здесь уже 2 года, еще и работаю тут же (я художница). Так что сделала все в своем любимом стиле — постмодерне»

«Немного краски, немного дополнительных шкафов — и кухню буквально не узнать!»

«Поколдовали над ванной и вот что у нас вышло»

«Я мечтала об этой кухне еще до того, как переехала сюда. Она прекрасна»

«Переделал ванную, первый раз работал с плиткой. Наверное, сейчас многое я бы сделал лучше и быстрее, потому что уже руку набил»

«Решил сделать стенку со встроенным камином. Сделал так, что никто и не догадается, что камина здесь не было изначально»

«Раньше комната для гостей была обычной, но я добавила в нее красок и теперь это выглядит намного лучше»

«Вот так я переделал комнату в своей новой квартире»

«Недавно отремонтировали ванную в стиле 1930-х годов. Может, черного цвета многовато, но нам нравится»

«Мы хотели добавить какой-то акцент в столовой. Муж часов 5 клеил эти обои»

«Кто-то может за сердце схватиться, но я вот сделал себе фиолетовую ванную комнату»

«Ради этого я не мылся две недели. А все потому что весь ремонт в ванной я делал своими руками»

«В детстве моя комната была ужасной. Я вырос и решил сделать в ней ремонт. Сегодня я наконец закончил его!»

«Я обожаю 30-е, поэтому пустился во все тяжкие!»