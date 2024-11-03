19 смельчаков, которые затеяли ремонт своими руками и не пожалели
Народное творчество
51 минута назад
Если в жизни не хватает экстрима — нужно просто затеять ремонт. С вероятностью близкой к 100% вы получите массу самых разнообразных впечатлений. Возможно, не всегда приятных, Зато конечный результат с лихвой покроет все пережитые неудобства.
«Да, вся мой квартира почти полностью розовая. Выглядит вырвиглазно, но я в всоторге!»
«Впервые в жизни обустраиваю свое жилье под себя. Пока ванная самая красивое место!»
«Обожаю свою комнату! В каждой ее детали я постаралась выразить себя. Считаю, что у меня получилось»
«Арендодатель дал добро на переделку, поэтому я отремонтировал гостиную под себя»
«У нас была свободная спальня и мы переделали ее под ванную комнату»
«Живу здесь уже 2 года, еще и работаю тут же (я художница). Так что сделала все в своем любимом стиле — постмодерне»
«Немного краски, немного дополнительных шкафов — и кухню буквально не узнать!»
Жуть с холодильником. Существуют доски для записей или магнитные. Не знали?)
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«Поколдовали над ванной и вот что у нас вышло»
«Я мечтала об этой кухне еще до того, как переехала сюда. Она прекрасна»
«Переделал ванную, первый раз работал с плиткой. Наверное, сейчас многое я бы сделал лучше и быстрее, потому что уже руку набил»
«Решил сделать стенку со встроенным камином. Сделал так, что никто и не догадается, что камина здесь не было изначально»
«Раньше комната для гостей была обычной, но я добавила в нее красок и теперь это выглядит намного лучше»
«Вот так я переделал комнату в своей новой квартире»
«Недавно отремонтировали ванную в стиле 1930-х годов. Может, черного цвета многовато, но нам нравится»
«Мы хотели добавить какой-то акцент в столовой. Муж часов 5 клеил эти обои»
«Кто-то может за сердце схватиться, но я вот сделал себе фиолетовую ванную комнату»
«Ради этого я не мылся две недели. А все потому что весь ремонт в ванной я делал своими руками»
«В детстве моя комната была ужасной. Я вырос и решил сделать в ней ремонт. Сегодня я наконец закончил его!»
«Я обожаю 30-е, поэтому пустился во все тяжкие!»
- Пригласи меня к себе в гости! Только имей в виду, что я не уйду никогда! © SecondPrior8947 / Reddit
Еще больше красивого ремонта можно увидеть в других наших статьях:
Фото на превью imalittlebear / Reddit
Комментарии
Уведомления
Как архитектор, я в ужасе почти от всего выше представленного.
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