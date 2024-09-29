16+ человек, которые взяли и своими руками мастерски преобразили жилье

Рано или поздно интерьер квартиры, дома или комнаты приедается, и хочется чего-то нового. Для этого совсем не обязательно менять все сразу и целиком — иногда достаточно, например, перекрасить стены, добавить новые детали, и знакомая комната покажется совсем другой. Вот несколько умельцев, которые своими руками изменили свое жилье.

«Решила покрасить потолок и стены в желтый цвет, и очень довольна результатом»

«Живем тут 2,5 года, и я бесилась каждый раз, когда заходила в туалет»

«Целый месяц делал веранду мечты по собственному проекту. Кошаки в восторге»

«Наконец-то у меня появился собственный дом, и я решила добавить эту гирлянду для уютных вечеров»

«Мой бюджетный ремонт кухни: „до“ и „после“»



Ого! А выглядит-то теперь совсем не бюджетно! © PeaceLoveandReiki / Reddit

«Переделала туалет. Получилось вроде классно, но как будто чего-то не хватает»

«Превратил чердак в личный уголок для жены»

«Смотреть уже не могла на этот холодильник, не вписывался в кухню вообще. А теперь выглядит гораздо круче простой нержавейки»

«Мой первый дом. Переделал кухню»

«Вот как преобразовалось мое пространство всего за месяц»

«Старому ремонту было 40 лет. Все сделал сам»

«Нам с женихом не резрешили делать капитальный ремонт, поэтому мы попытались навести красоту своими силами. Покрасили стены и добавили шторы»

«Конечно, не идеально, но в миллион раз лучше, чем было до»

«Спустя два года наконец доделали ванную комнату»

«Моя попытка сделать подвальную квартиру уютной»

«У меня нет фото до, но поверьте, это был сущий ужас. Долго сомневалась в процессе, но вот результат»

«Арендовал для бабушки дом. Протекла труба, и мы решились сделать ремонт. Бабуля просила не тратиться и использовать неяркие цвета»

«Я мать в декрете. Надоело старье, хотелось чего-то свежего, а денег было в обрез. На все про все ушло три недели»

«Решила украсить свой балкон, нашелся даже диван идеального размера»