12 ляпов на известных картинах, которые не замечаешь, пока тебе на них не покажут

Портрет пожилого мужчины, выполненный небрежными, грубыми мазками, вызвал немало споров среди искусствоведов. Некоторые исследователи были уверены, что картину написал не Рембрандт, а кто-то из его подражателей. Например, обозреватель Хантли Дент пишет, что полотно выглядит уж больно небрежно: руки мужчины отличаются по размеру, а борода старика прописана кое-как и похожа на комки шерсти.

Однако эксперты Национальной галереи настаивают, что портрет действительно принадлежит кисти великого художника. Просто в тот период он экспериментировал с техникой и красками. Рембрандт даже не догадывался, какую бурю вызовут его опыты спустя несколько столетий.