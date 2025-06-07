Мы выяснили, сколько лет на самом деле 12 персонажам с известных картин и не поверили своим глазам

На одной из самых известных картин всех времен, по мнению искусствоведов, изображена Лиза дель Джокондо. Женщина родилась в знатной флорентийской семье, в 15 лет вышла замуж за богатого торговца тканями и родила ему пятерых детей.

Лиза вела совершенно обычную жизнь, посвящая все силы дому и семье, и ни в каких особых скандалах не была замечена. Леонардо начал работать над своим произведением примерно в 1503 году, когда Лизе было 24 года.