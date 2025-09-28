12 киноляпов из наших любимых детских фильмов, которые мы заметили только став взрослыми
Все мы выросли на этих фильмах и мультиках. Мы любили их за волшебство, приключения и веселых героев. Мы знали их наизусть, цитировали диалоги и мечтали оказаться на месте персонажей. Но только посмотрев их миллион раз некоторые зрители заметили маленькие неточности и киноляпы. Вроде бы мелочи, но они заставляют улыбнуться или по-новому взглянуть на знакомые истории. Осторожно, статья может содержать спойлеры некоторых сцен.
«Дневники принцессы»
Кажется многие помнят эту забавную сцену с переодеванием на заднем сидении лимузина из фильма «Дневники принцессы». Вот только, кажется, главная героиня Миа забыла, что за день до этого ее бабушка Кларисса просила ее надеть «чулки, а не колготки» в консульство. На кадрах видно, что она надевает именно колготки.
«Дневники принцессы»
Еще одна небольшая сюжетная неточность, которую допустили в этом культовом фильме связана с письмом отца. Хелен (мама Мии) рассказывает Мие, что они планировали рассказать о её происхождении, когда ей исполнится 18. Однако письмо от отца было написано к ее шестнадцатилетию, и на бланке письма есть королевские символы.
«Ловушка для родителей»
В начале фильма Энни и Холли начинают понимать, что у них много общего, например, они обе любят печенье Oreo с арахисовым маслом. Однако в 1998 году печенье Oreo не было широко распространено в Великобритании. Оно стало продаваться в упаковках по четыре штуки примерно через пять лет после съемок фильма. Энни, которая жила в Англии, вероятно, не попробовала Oreo до их встречи.
«Шрек»
Лорд Фаркуад призывает Зеркалу показать ему принцессу, на которой он может жениться, чтобы стать королем. Зеркало предлагает ему Золушку. Она не является принцессой по происхождению, поэтому лорд Фаркуад не смог бы получить власть, женившись на ней. Из всех, кого называет Зеркало, принцессами являются Белоснежка и Фиона.
«Десятое королевство»
В мини-сериале «Десятое королевство» в деревне, где главной героине Вирджинии нужно петь песню пастушки, происходят невероятные трансформации с ее платьем. Когда Тони, ее отец, приносит Вирджинии розовую овечку, отчетливо видно высокий вырез на ее платье. В следующей сцене, где она выходит к толпе, он внезапно меняется на глубокий.
«Мгновения Нью-Йорка»
На протяжении всего фильма «Мгновения Нью-Йорка» сестры разговаривают по телефону T-Mobile неправильно. Они говорят и слушают через заднюю панель телефона, где нет ни динамика, ни микрофона.
«Классный мюзикл»
В самом начале фильма, когда главные герои обмениваются номерами телефонов, Трой фотографирует Габриэллу, направив заднюю панель телефона на нее и нажав кнопку. Но модели телефона, которым пользуется Трой объектив камеры расположен сбоку. И еще одна маленькая деталь актеры, набирая номер нажимают на клавиши меньше шести раз, в то время как в США стандарт для мобильных телефонов составляет семь цифр (а с кодом города и страны 10 и 11 соответственно).
«Дети шпионов 3: Игра окончена»
Третья часть любимой многими франшизы «Дети шпионов» переносит одного из главных героев — Джуни Кортеса, — в виртуальный мир игры. В начале фильма Рез говорит, что они нашли Джуни на первом уровне, потому что Франсуа поймали на нарушении правил и жульничестве в мегагонке. Однако, когда команда добирается до мегагонки на втором уровне, один из персонажей говорит, что в ней нет правил.
«Один дома»
Наверняка все помнят эту культовую сцену похода Кевина в магазин, но внимательно к его покупкам никто не присматривался. Между тем на кадрах видно, что он приобретает большую бутылку средства для стирки. По дороге домой два пакета рвутся и их содержимое оказывается на земле, и бутылка куда-то исчезает.
«Джуманджи»
В фильме «Джуманджи» история происходит сразу в двух временных ветках. И в той, где на дворе 1969 год, Карл показывает Алану кроссовки, над которыми работал почти год. Однако это не прототип, а готовая модель из материалов, которые будут использоваться только в 1990.
«Шаг вперед»
В сцене, где Тайлер обедает со своей приемной семьей, видно логотип на стаканчиках и пакетах на обеденном столе. Он принадлежит сети ресторанов быстрого питания на западе США. В Балтиморе, штат Мэриленд, где происходит действие фильма, таких заведений нет.
«Чарли и шоколадная фабрика»
На фабрике Вилли Вонки в помещении для сортировки орехов трубки заполняются фундуком, но когда они выходят из трубок, это уже грецкие орехи.
