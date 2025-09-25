Мы выяснили, кто изобрел 10 продуктов, любимых миллионами. И нам хочется сказать им «Спасибо!»

Вы тоже любите есть блинчики со сгущенкой, как и я? Оказывается, появлению этого сладкого продукта «поспособствовали» коровы!

В 1851 году американский изобретатель Гейл Борден возвращался домой в Америку на корабле. Из-за внезапной болезни обе коровы, которых держали для питания пассажиров судна, заболели и пали; кроме того, употребление их молока людьми тоже имело печальные последствия. После этого Борден задумался о способах сохранения молока и недопущения его порчи.

На создание агрегата, способного сгущать и сохранять молоко свежим, его вдохновил вакуумный котел. Спустя 5 лет он получил патент на создание сгущенного молока под вакуумом. По прошествии нескольких лет он, после нескольких коммерческих неудач, открыл фабрику, которая стала приносить прибыль, а Борден стал продавать своего рода франшизы тем, кто хотел производить тот же продукт.