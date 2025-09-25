Мы выяснили, кто изобрел 10 продуктов, любимых миллионами. И нам хочется сказать им «Спасибо!»
Спорим, вы и не догадывались, что изначально кетчуп был сделан из грибов? А мюсли не были отдельным блюдом, а подавались перед основным приемом пищи? Мы подготовили для вас 10 историй, связанных с появлением блюд, которые сегодня любят во всем мире.
Мюсли: от лекарства до сытного завтрака
Появлению этого полезного продукта мы обязаны швейцарскому врачу Максимилиану Бирхер-Беннеру, разработавшему его для пациентов больницы, в которой он работал. По его задумке мюсли должны были быть не завтраком, а некой закуской, состоявшей из сгущенного молока или сливок с медом, яблок, предварительно замоченных овсяных хлопьев, орехов, лимонного сока. Пациентам клиники, а позже и санатория, основанного Бирхер-Беннером, мюсли подавали перед полноценным приемом пищи. Интересно, после такой сытной «закуски» у них еще оставалось места для основного блюда?
Сгущенное молоко: история, начавшаяся с трагедии
Вы тоже любите есть блинчики со сгущенкой, как и я? Оказывается, появлению этого сладкого продукта «поспособствовали» коровы!
В 1851 году американский изобретатель Гейл Борден возвращался домой в Америку на корабле. Из-за внезапной болезни обе коровы, которых держали для питания пассажиров судна, заболели и пали; кроме того, употребление их молока людьми тоже имело печальные последствия. После этого Борден задумался о способах сохранения молока и недопущения его порчи.
На создание агрегата, способного сгущать и сохранять молоко свежим, его вдохновил вакуумный котел. Спустя 5 лет он получил патент на создание сгущенного молока под вакуумом. По прошествии нескольких лет он, после нескольких коммерческих неудач, открыл фабрику, которая стала приносить прибыль, а Борден стал продавать своего рода франшизы тем, кто хотел производить тот же продукт.
Тархун: желтый или зеленый?
Всем известный напиток ярко-зеленого цвета появился в 1887 год благодаря аптекарю Митрофану Лагидзе, который добавил в газированную воду экстракт эстрагона. Правда, в первоначальном варианте цвет у напитка был желтый, а подкрашивать в зеленый его стали позже. Кроме того, по задумке Лагидзе, тархун должен был быть лечебным напитком, предназначенным людям с проблемами с пищеварением.
Вологодское масло: от Нормандии до Вологды
Вологодское масло, как понятно из названия, впервые начали производить в Вологодской губернии. В 1870 году Николай Верещагин — «отец» этого широкоиспользуемого продукта, — на одной из выставок в Париже обратил внимание на масло из Нормандии, отличавшееся особым ореховым вкусом. Годом позже он открыл собственный завод по производству масла, а еще год спустя — и второй.
Макароны с сыром: изыск или повседневность?
Одно из самых знаменитых, простых и питательных блюд впервые упоминается в поваренной книге, выпущенной в 1769 году Элизабет Раффальд. В ее варианте блюда отварные макароны добавлялись к смеси соуса бешамель и сыра чеддер, а сверху посыпались пармезаном и отправлялись в духовку запекаться. А сегодня можно просто купить упаковку с заранее подготовленными ингредиентами и соорудить это блюдо за считанные минуты.
Хот-дог: три версии происхождения
Есть как минимум три версии происхождения хот-догов. Согласно самой распространенной, первым класть сосиску в хлеб придумал Гарри М. Стивенс, торговавший едой на стадионах. История гласит, что у него закончилась вощеная бумага, в которую он заворачивал сосиски, и он стал использовать в качестве «обертки» разрезанную булочку.
Две другие версии связаны с человеком по фамилии Фойхтвангер. Между собой они немного разнятся, но сходятся в одном — он продавал сосиски вместе с белыми перчатками, которыми нужно было брать этот мясной продукт. Однако из-за того, что перчатки никто не возвращал, бизнес стал приносить убытки и он решил класть сосиску в булочку.
Брауни: компактность и вкус
Существует легенда, что знаменитые шоколадные угощения появились в 1893 году благодаря Берте Палмер, которая заказала кондитеру лакомства для посетителей Всемирной выставки в Чикаго. Одним из главных условий была компактность — они должны были умещаться в ланчбокс. В состав десерта входили орехи, шоколад и абрикосовая глазурь.
Болоньезе: никаких помидоров!
Справедливость восторжествовала. Ненавижу помидоры в спагетти, зато люблю сливки 😅
Впервые рецепт всем известного блюда, состоящего из мясо-овощного соуса и макарон, появился в кулинарной книге итальянского писателя и бизнесмена Пеллегрино Артузи в 1881 году. Соус для maccheroni alla bolognese, как назвал их автор, состоял из лука, моркови, телятины и панчетты. Интересно, что помидоры в оригинальном рецепте отсутствовали, зато автор предлагал добавлять для более нежной консистенции сливки и куриную печень.
Кукурузные хлопья: история семейной драмы
История появления хлопьев — история семейной драмы. Все ее участники — Джон Келлог, его жена Элла Итон Келлог и его младший брат Уилл — приписывали себе львиную долю заслуг в изобретении популярного ныне завтрака. Но все сходятся в одном: братья пытались получить легкоусвояемый хлеб из пшеничных зерен, но им пришлось отлучиться на ночь, а к утру их заготовка испортилась. Чтобы не выкидывать, они раскатали ее в пласт и запекли.
Так что первые хлопья были пшеничными, а вот кукурузные были придуманы в 1896 году — два года спустя после той судьбоносной для родственников ночи.
Кетчуп: от грибов до помидоров
В первый раз рецепт этого томатного соуса был опубликован в 1812 году Джеймсом Мизом. В отличие от оригинального рецепта, который был «выходцем» из Китая и Вьетнама и готовился из грибов, главным ингредиентом соуса Миза стали помидоры. Спустя 5 лет был опубликован рецепт, в состав которого помимо помидоров входили анчоусы и насекомое кошениль, а вот привычных сегодня уксуса и сахара там не было — они появились в составе кетчупа уже в 20 веке в качестве консерванта.
А вы знали, что кетчуп в своем первозданном виде был изготовлен из грибов? Может, вы слышали еще какие-то интересные истории происхождения блюд? Поделитесь в комментариях.
