15+ мужчин, которые взялись за рукоделие, чтобы порадовать вторую половинку

Народное творчество
2 часа назад

Почему-то сложилось мнение, что рукоделие — занятие исключительно для женщин. Однако существует немало мужчин, которые не только мастерски занимаются этим делом, но и вкладывают душу в каждую свою работу. Герои нашей статьи шьют одежду не только для себя, но и для своих близких.

«Вот что себе связал. Думаю, вы точно оцените»

«Сшил любимой жене белье для „этих“ дней»

«Есть ли еще папы, которые любят мастерить своим детям одежду? Сшил этот наряд дочке из испорченного платья ее мамы. В процессе у меня около 4 раз случалась истерика»

Jingle Bell
1 день назад

Зачем шить, если от шитья истерика? Рукоделие успокаивает вообще то)

«Попробовал воссоздать платье Бет Хармон из сериала „Ход королевы“»

O_о
1 день назад

"Ой, какой красивый А-силуэт! Срочно приталить!" 🤦

«Очень горжусь этими своими самодельными свитерами»

«Жене очень уж понравилась шапка, которую я себе связал. Что ж, пришлось и ей связать»

«Жена научила меня вязать крючком. На ее день рождения я сделал ей такой подарок»

«Закончил шить летнее платье для жены»

«Смастерил жене костюм Зельды на Хэллоуин»

«Моя жена воспользовалась тем, что я научился шить, и заставила меня сделать ей разные сумки»

«Это, возможно, самая простая из всех, но мне она очень нравится».

  • Так, я следующая! Ладно, шучу. Здорово, ты мастер своего дела, и у тебя счастливая жена! © Luseil / Reddit

«Я работаю инженером. Решил впервые сшить своей жене бальное платье»

  • Друг мой, вы ставите слишком высокую планку для мужчин, это просто потрясающе! © unknow author / Reddit

«Жена танцует в стиле бурлеск. Сшил ей этот плащ для выступлений. Он ей идеально подошел»

«Сшил жене джинсы с теплой подкладкой»

  • Такие теплые и мягкие и выглядят отлично! © BondHelen / Reddit
  • Ну это просто фантастика какая-то! Еще и утепленные, как уютно! © sewonsister / Reddit

«Связал жене сережки»

«Это должна была быть балаклава для езды на велосипеде. И вот что получилось»

«Либо я надеваю на нее шлем и тогда ремни не сходятся на подбородке, либо я сначала надеваю шлем (как на фото), но тогда у меня как будто бы гигантская голова. В принципе я могу кататься в таком виде, но все-таки можно ли сделать балаклаву поменьше? Может, постирать ее в горячей воде и оставить сушиться?»

  • В этой штуке ты похож на кальмара. Мне это нравится. © 7sukasa / Reddit
  • Вот именно. Просто приделай глаза и щупальца и катайся так себе на здоровье. © zaneinthefastlane / Reddit

«В качестве своего первого проекта я сшил жене юбку-полусолнце на подкладке. Пришлось переделывать молнию 3 раза, но она все равно получилась дурацкой»

«Наконец-то закончил рождественский подарок для жены»

«Сшил подарок на день рождения жене. Как я справился?»

«Я сшил своей жене комбинезон»

  • Блин, прям видно, как ты ее любишь! Классная вещь получилась. © kimthegreen / Reddit

«Создал одежду хоббита для себя и своей жены»

«Кожаная байкерская куртка пастельных тонов для моей жены»

  • Ты издеваешься? Можно я буду твоей женой? Великолепно получилось. © SHatcheroo / Reddit
Фото на превью sdmoonkeeper32 / Reddit

