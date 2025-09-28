Зачем шить, если от шитья истерика? Рукоделие успокаивает вообще то)
15+ мужчин, которые взялись за рукоделие, чтобы порадовать вторую половинку
Почему-то сложилось мнение, что рукоделие — занятие исключительно для женщин. Однако существует немало мужчин, которые не только мастерски занимаются этим делом, но и вкладывают душу в каждую свою работу. Герои нашей статьи шьют одежду не только для себя, но и для своих близких.
«Вот что себе связал. Думаю, вы точно оцените»
«Сшил любимой жене белье для „этих“ дней»
- Узор на трусах — это нечто! © GamerJules / Reddit
«Есть ли еще папы, которые любят мастерить своим детям одежду? Сшил этот наряд дочке из испорченного платья ее мамы. В процессе у меня около 4 раз случалась истерика»
- Только 4 истерики? Хвастунишка. © SimplyTennessee / Reddit
- Вот именно. У меня как минимум 4 случается только пока я молнию вставляю. © Badatcounting / Reddit
«Попробовал воссоздать платье Бет Хармон из сериала „Ход королевы“»
«Очень горжусь этими своими самодельными свитерами»
«Жене очень уж понравилась шапка, которую я себе связал. Что ж, пришлось и ей связать»
«Жена научила меня вязать крючком. На ее день рождения я сделал ей такой подарок»
- Офигеть, карманы просто супер. Тоже хочу себе такое. © bannedtotheflatlands / Reddit
«Закончил шить летнее платье для жены»
«Смастерил жене костюм Зельды на Хэллоуин»
«Моя жена воспользовалась тем, что я научился шить, и заставила меня сделать ей разные сумки»
«Это, возможно, самая простая из всех, но мне она очень нравится».
- Так, я следующая! Ладно, шучу. Здорово, ты мастер своего дела, и у тебя счастливая жена! © Luseil / Reddit
«Я работаю инженером. Решил впервые сшить своей жене бальное платье»
- Друг мой, вы ставите слишком высокую планку для мужчин, это просто потрясающе! © unknow author / Reddit
«Жена танцует в стиле бурлеск. Сшил ей этот плащ для выступлений. Он ей идеально подошел»
«Сшил жене джинсы с теплой подкладкой»
- Такие теплые и мягкие и выглядят отлично! © BondHelen / Reddit
- Ну это просто фантастика какая-то! Еще и утепленные, как уютно! © sewonsister / Reddit
«Связал жене сережки»
- Я бы влюбилась, если бы такое сделали мне. © loveletterstothewise / Reddit
«Это должна была быть балаклава для езды на велосипеде. И вот что получилось»
«Либо я надеваю на нее шлем и тогда ремни не сходятся на подбородке, либо я сначала надеваю шлем (как на фото), но тогда у меня как будто бы гигантская голова. В принципе я могу кататься в таком виде, но все-таки можно ли сделать балаклаву поменьше? Может, постирать ее в горячей воде и оставить сушиться?»
- В этой штуке ты похож на кальмара. Мне это нравится. © 7sukasa / Reddit
- Вот именно. Просто приделай глаза и щупальца и катайся так себе на здоровье. © zaneinthefastlane / Reddit
«В качестве своего первого проекта я сшил жене юбку-полусолнце на подкладке. Пришлось переделывать молнию 3 раза, но она все равно получилась дурацкой»
«Наконец-то закончил рождественский подарок для жены»
Как на корове седло. Валькириям лучше избегать бабских халатиков.
- Подходит ей идеально! © JasnahKolin / Reddit
«Сшил подарок на день рождения жене. Как я справился?»
«Я сшил своей жене комбинезон»
- Блин, прям видно, как ты ее любишь! Классная вещь получилась. © kimthegreen / Reddit
«Создал одежду хоббита для себя и своей жены»
«Кожаная байкерская куртка пастельных тонов для моей жены»
- Ты издеваешься? Можно я буду твоей женой? Великолепно получилось. © SHatcheroo / Reddit
