14 случаев, когда подарок, сделанный своими руками, действительно оказался лучший

Есть особая магия в подарках, сделанных своими руками. В них чувствуется тепло, старание и искренность, которые невозможно купить. Мы собрали фото подарков, которым поделились реальные пользователи сети. Это — напоминание о том, что такие вещи вы не найдете в магазине. Они просто дарятся — от сердца к сердцу.

«Закончил подарок как раз вовремя!»

«У внучки скоро день рождения! Решила сшить ей в подарок вот такой домик-сумку с куклой и с одеждой»

«Подарок на день рождения моей дочери. Надеюсь, ей понравится»

«Пять лет назад я подарила будущему мужу рисунок нашей семьи, и с тех пор делаю это каждое Рождество»

«Пальцы болят, но горжусь, что сплел ремни за 3 дня — для двух братьев и сестры»

«Я, наверное, переборщила с подарком на день рождения 15-летнему подростку?»

«Приготовила маме подарок. Хочу, чтобы лето было рядом с ней всю зиму! Нравится?»

Вот бы мне такую дочку! © lasttknight / Reddit

«Подарок жене на нашу годовщину. Она улыбается уже два дня подряд»

«Подарок на нашу первую годовщину свадьбы, хотя традиционно дарят что-то бумажное»

«Я вручную вышила эти цветы в подарок всем подружкам невесты»

«Сделал журнальный столик из 30-летнего чемодана моей матери. В него она упаковала все свои вещи и уехала из родной страны, выйдя за моего отца»

«Моя мама обожает все, что связано с собачками из воздушных шаров, поэтому я сделал ей вот такие серьги»

«Сделала в подарок магниты на холодильник с портретами котов. Как вам?»

Да тебе пора свой магазин открывать! © oodlesofpookie / Reddit