14 случаев, когда подарок, сделанный своими руками, действительно оказался лучший
Есть особая магия в подарках, сделанных своими руками. В них чувствуется тепло, старание и искренность, которые невозможно купить. Мы собрали фото подарков, которым поделились реальные пользователи сети. Это — напоминание о том, что такие вещи вы не найдете в магазине. Они просто дарятся — от сердца к сердцу.
«Закончил подарок как раз вовремя!»
«У внучки скоро день рождения! Решила сшить ей в подарок вот такой домик-сумку с куклой и с одеждой»
я б в детстве потеряла б сознание от счастья, если б мне такое подарили)
«Подарок на день рождения моей дочери. Надеюсь, ей понравится»
Конечно хорошо, что с любовью сделано. Мне как-то мама подарила похожую, но я не носила. Мне нужно, чтобы было много карманов и желательно хоть пара отделений внутри.
«Пять лет назад я подарила будущему мужу рисунок нашей семьи, и с тех пор делаю это каждое Рождество»
«Пальцы болят, но горжусь, что сплел ремни за 3 дня — для двух братьев и сестры»
класс! в Испании видела в продаже с таким плетением, довольно не дешево
«Я, наверное, переборщила с подарком на день рождения 15-летнему подростку?»
«Приготовила маме подарок. Хочу, чтобы лето было рядом с ней всю зиму! Нравится?»
Может быть, надо как ногти-аквариум делать? После выкладки объемного рисунка покрыть гладким ровным слоем? Конечно, тогда гораздо толще будет. Зато функциональнее
- Вот бы мне такую дочку! © lasttknight / Reddit
«Подарок жене на нашу годовщину. Она улыбается уже два дня подряд»
«Подарок на нашу первую годовщину свадьбы, хотя традиционно дарят что-то бумажное»
«Я вручную вышила эти цветы в подарок всем подружкам невесты»
«Сделал журнальный столик из 30-летнего чемодана моей матери. В него она упаковала все свои вещи и уехала из родной страны, выйдя за моего отца»
«Моя мама обожает все, что связано с собачками из воздушных шаров, поэтому я сделал ей вот такие серьги»
«Сделала в подарок магниты на холодильник с портретами котов. Как вам?»
- Да тебе пора свой магазин открывать! © oodlesofpookie / Reddit