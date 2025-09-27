Нейросеть показала, как могли бы выглядеть дети культовых кинопар, и мы роняем скупую слезу от умиления
Многие истории любви в кино заканчиваются на самом интересном месте, а дальше — лишь титры и фантазия зрителя. А что, если бы за кадром жизнь героев продолжалась, и они завели семью? Что, если бы у Розы и Джека, или у Харли Квинн и Джокера были дети? Мы решили пофантазировать на эту тему и с помощью нейросетей представили, как бы выглядело их потомство. Готовы увидеть, похожи ли эти «кинодети» на своих знаменитых родителей?
«Титаник» (1997) — Роза и Джек
«Дневник памяти» (2004) — Элли и Ной
«Отряд самоубийц» (2016) — Харли Квинн и Джокер
«Укрощение строптивого» (1980) — Элиа и Лиза
Как-то создала в Симс пару из таких вот, ну и мужчину создала с волосами с проседью и морщинами. В итоге ребёнок унаследовал эти признаки)
Так что повезло, ИИ мог и лысоватую девочку нарисовать
«Красотка» (1990) — Эдвард и Вивиан
что-то мне подсказывает, что бывшая проститутка, прорвавшаяся в мир богатых, воспитывала бы и одевала свою девочку очень строго. Чтобы никому бы и в голову не пришло подумать о ее прошлом.
«Как отделаться от парня за 10 дней» (2003) — Энди и Бенджамин
Энди в фильме сама "создала" фото их будущих совместных детей и приволокла этот альбом Бену
«Секс в большом городе» (1998-2004) — Кэрри и мистер Биг
«Секс в большом городе» (1998-2004) — Саманта и Смит
«Барби» (2023) — Барби и Кен
«Стражи Галактики. Часть 3» (2023) — Гаморра и Квилл
«Игра престолов» (2011-2019) — Джон Сноу и Дейенерис
«Бриджертоны» (начался в 2020) — Пенелопа и Колин
«Уэнздей» (начался в 2022) — Уэнздей и Тайлер
Франшиза о Гарри Поттере (2001 — 2011) — Хагрид и Мадам Максим
«Звездные войны: Пробуждение силы» (2015), «Звездные войны: Последние джедаи» (2017), «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019) — Кайло Рен и Рэй
«Ла-ла Ленд» (2016) — Миа и Себастиан
«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023) — Кориолан и Люси Грей
«Бойцовский клуб» (1999) — Марла и рассказчик
«Разделение» (начался в 2022) — Марк С и Хелли Р
«Эмили в Париже» (начался в 2020) — Эмили и Алфи
Ну как вам, есть сходство у таких «деток» с родителями?
Мы любим подобным образом хулиганить: менять героям внешность, заменять актеров, теперь вот решили помочь этим парам обзавестись потомством. Если вам тоже бывает любопытно взглянуть на такие эксперименты, то вот еще парочка статей:
- Мы решили похулиганить и представили, как могли бы выглядеть свежие фильмы и сериалы, если бы в них сыграли другие актеры
- Мы представили, кто из современных актеров мог бы сыграть в культовых фильмах эпохи видеопроката, если бы их захотели переснять в наши дни
- Мы представили, какие звездные пары могли бы сыграть влюбленных из мультиков Disney. «Химия» была бы обеспечена