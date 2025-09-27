Нейросеть показала, как могли бы выглядеть дети культовых кинопар, и мы роняем скупую слезу от умиления

Многие истории любви в кино заканчиваются на самом интересном месте, а дальше — лишь титры и фантазия зрителя. А что, если бы за кадром жизнь героев продолжалась, и они завели семью? Что, если бы у Розы и Джека, или у Харли Квинн и Джокера были дети? Мы решили пофантазировать на эту тему и с помощью нейросетей представили, как бы выглядело их потомство. Готовы увидеть, похожи ли эти «кинодети» на своих знаменитых родителей?

«Титаник» (1997) — Роза и Джек

«Дневник памяти» (2004) — Элли и Ной

«Отряд самоубийц» (2016) — Харли Квинн и Джокер

«Укрощение строптивого» (1980) — Элиа и Лиза

«Красотка» (1990) — Эдвард и Вивиан

«Как отделаться от парня за 10 дней» (2003) — Энди и Бенджамин

«Секс в большом городе» (1998-2004) — Кэрри и мистер Биг

«Секс в большом городе» (1998-2004) — Саманта и Смит

«Барби» (2023) — Барби и Кен

© Barbie / Warner Bros., AI-generated image

«Стражи Галактики. Часть 3» (2023) — Гаморра и Квилл

«Игра престолов» (2011-2019) — Джон Сноу и Дейенерис

«Бриджертоны» (начался в 2020) — Пенелопа и Колин

© Bridgerton / Shondaland, AI-generated image

«Уэнздей» (начался в 2022) — Уэнздей и Тайлер

© Wednesday / MGM Television, AI-generated image

Франшиза о Гарри Поттере (2001 — 2011) — Хагрид и Мадам Максим

«Звездные войны: Пробуждение силы» (2015), «Звездные войны: Последние джедаи» (2017), «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (2019) — Кайло Рен и Рэй

«Ла-ла Ленд» (2016) — Миа и Себастиан

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (2023) — Кориолан и Люси Грей

«Бойцовский клуб» (1999) — Марла и рассказчик

«Разделение» (начался в 2022) — Марк С и Хелли Р

© Severance / Fifth Season, AI-generated image

«Эмили в Париже» (начался в 2020) — Эмили и Алфи

© Emily in Paris / Jax Media, AI-generated image
Ну как вам, есть сходство у таких «деток» с родителями?

