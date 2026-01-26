Да ладно, он просто пришёл посмотреть, что там эти двое без него делали. Видите какая морда задумчивая.
20+ историй о пушистых хулиганах, которым хозяева простили все за красивые глаза
Каждый питомец может чудить так, что руки сами тянутся к телефону, чтобы запечатлеть все на видео и утомлять потом других, заставляя пересматривать потешные фотографии. Но что поделать, ведь это правда невероятно умилительно. Как они плюхаются в наши тарелки с едой, укоризненно смотрят на нас за то, что мы не хотим услужливо открыть им дверь или еще миллион вариаций проделок. Но мы все равно любим их бесконечно.
- У моего кота от рождения есть странный баг в голове. Если я ставлю будильник на 05:30, то он начинает меня терроризировать в 05:00. Если будильник на 06:00, то в районе 05:30 начинается активность кота и так далее. Однажды решил превратить баг в фичу, просто поставив будильник на нужное время +30 минут. И каков результат? Все правильно, я проспал работу, а он заботливо лежал около меня и осуждающе глядел на меня. © by_drobyshev
- Готовила гуляш, были мясные обрезки, думаю — порадую животных вкусным. Собака ела, кошка разве что из рук не выдирала, кот... Кот смотрел на меня, как на дурочку. «Мясо? Сырое? Я тебе что, варвар? Его ведь жевать надо!» Брезгливо трогал лапкой, морщил усы. Два кусочка кое-как сжевал, последний отдал кошке без боя. Вот же эстет. Потом еще полчаса мужу возмущенно и громко рассказывал, что учудила эта сумасшедшая женщина. Надо же было так его котейшество оскорбить... © Подслушано / Ideer
«Когда понял, что сотворил недоброе. Данное действо было произведено группой из трех котов, но попался на месте преступления лишь один.»
- У меня довольно большая собака. Каждый раз, когда он спускается по лестнице, он забывает посмотреть, когда доходит до низа, и ударяется подбородком об пол. Потом он оглядывается вокруг с таким шокированным видом, как будто этого не случалось с ним миллион раз до этого. © oranthor1 / Reddit
- Договорился с девушкой о свидании. Когда собирался, собака ни с того ни с сего схватила мои брюки, и как я ни бился, не мог у нее их отобрать. Пока боролись с собакой, пока искал другие брюки — опоздал на полчаса, на условленном месте девушки нет, трубку не берет. Свидание не состоялось, в социальной сети она меня еще и почему-то в черный список бросила. А спустя месяцок мне от друга приходит ее фото с подписью «Не твоя знакомая?» Оказалось, она авантюристка с теми еще приколами. Если б не мой пес, быть беде. © Палата № 6 / VK
- У нас кошка до последнего не выдает себя после того, как натворит дел, например, землю в цветке разроет. Но стоит сказать «Аааа (звук произносится на вдохе), кто это сделал?», она как бешеный вентилятор начинает носиться по квартире, дрифтуя на всех поворотах. Вот такая традиция у нее есть. © mezenkot / Pikabu
- У одного хорошего друга с подросткового возраста стоит протез ноги. Он и сам быстро к нему привык, окружающие особо ничего не замечают, потому что он и ходит быстро, и танцует хорошо, и машину водит, но иногда случаются неприятности. Однажды он должен был пойти на свидание с девушкой своей мечты, но в последний момент все отменил, сказав, что заболел, а потом позвонил мне и попросил приехать. Следующие два часа я лазил у него во дворе и искал, где именно его долбаная собака зарыла протез! Ногу нашли, отмыли, а свидание состоялось на следующей неделе. © Палата № 6 / VK
- Поздно ночью одна из моих собак, гуляя на длинном поводке, проползла под запертыми воротами, гоняясь за кроликом или кем-то подобным. Это были ворота частной школы. Я привязал собаку к воротам, перелез через стену, вытащил ее, а затем перешел через школьный сад на другую сторону, ближе к моей квартире. Я поднял собаку на вершину забора, забрался наверх, схватил ее и каким-то образом спустился вниз, держа ее на руках. Я не заметил полицейскую машину, припаркованную в нескольких метрах от меня. Они допросили меня, поинтересовались, не преступник ли я, а затем вежливо посоветовали мне в будущем лучше контролировать свою собаку. © filthythedog / Reddit
- Наш Персик открывает лапами двери холодильника. От него у нас висит защита от детей. А еще он стилист — когда лежишь на кровати, он приходит и вылизывает волосы, чтобы красиво стало. © lady_murrr
- Вчера произошел такой момент, который я, наверное, буду вспоминать до старости с улыбкой. Мы с мужем дома, что-то начали спорить, дело перешло уже на повышенные тона. Вдруг наш кот, который до этого спокойно лежал на диване, резко подскочил, подбежал к мужу и укусил его за ногу! Просто молча, с таким взглядом, будто говорит: «Не трогай мою хозяйку». Муж аж офигел! Кот сразу отбежал назад и гордо уселся рядом со мной, мол, охранять меня. Теперь знаю, что вдруг останусь, меня есть кому защищать. © Палата № 6 / VK
- Мой грейхаунд не хочет открывать дверь, даже когда она уже приоткрыта. Он просовывает голову и смотрит на меня, ожидая, что я открою ее для него. Он ждет и ждет бесконечно. Иногда я поднимаю глаза, а он просто стоит у двери. Порой я задумываюсь, как долго он там уже стоит? © cakerton / Reddit
- Приблудилась к нам кошка пару лет назад, мейн-кун. Зашла в дом и села на коврик. Мы положили ей кусок курицы, она нюхала, но не ела, я тогда с руки начала ее кормить, кусочками. Хозяев мы искали, но не нашли. Фишка в том, что кошка не ест сама, только с руки. Корм, мясо и вкусняхи только с ладони. К ветеринару водили — здорова. Оставить дома ее надолго одну нельзя — голодает. Поэтому моя принцесса прокатилась с нами двое суток к морю. На следующий год постараемся показать ей Турцию. © Подслушано / Ideer
- У меня три кошки. Одна любит пакеты. Просто «Ооо, мой пакетик самый лучший на свете». Пластиковый, бумажный, любой подойдет. Вторая кошка любит зелень. Салатные листья, цветы, в том числе норовит сожрать искусственную новогоднюю елку. А третья кошка любит водные забавы: ронять кружки с водой, падать в унитаз или наполненную ванну, двигать миску с водой, чтоб вода плескалась. © tanyacantarelli
- Я всегда мечтала о коте, вот и решилась наконец-то. Взяли милого котенка, думала, что это будет ласковый пушистый комочек. Но этот кот превратился в маленького дьявола! Он царапает все, что видит, прыгает на меня по ночам, требует еду каждые пять минут. Муж уже смеется, говорит, что это я его так избаловала. А я просто не знаю, что с ним делать. С одной стороны, люблю его, а с другой — он превратил наш дом в хаос. Теперь вот думаю, надо было завести собаку... © Палата № 6 / VK
- Купил значит квартиру, но чего-то же не хватает в доме. Прям душой чувствую. Завели кошку Басю. Она милашка, прямо как ребенок, но делов натворила... Как-то приду домой, а на полу земля из горшков рассыпана. По кухне будто ураган прошелся. Шкаф разбит, все на полу, а эта красотка спокойно спит. И все равно люблю ее, настоящий член семьи. © Kitaec87 / Pikabu
- У моего кота есть дурацкая привычка открывать ящики, залезать в них, а потом еще каким-то образом закрывать их. Проблема в том, что он не признает поражение. Поэтому как только я осознаю, что в квартире стало слишком тихо, то иду его искать. © Unknown author / Reddit
- Дочь была маленькая, у нее был горшок. Отец забрал ее на дачу, а я увидела не вылитый горшок. Вылила. Через какое-то время смотрю — горшок полный. Подумала, что забыла вылить, вылила. Через какое-то время обнаружила полный горшок. Решила, что у меня проблемы с головой. Вылила. А потом увидела, как кот уселся на детский горшок. Сказала коту, что он в конец офигел, и убрала горшок. Кот вздохнул и уселся на унитаз. С тех пор ходит только на унитаз. © Подслушано / Ideer
- Попугай постоянно пытался добраться до тарелки моего мужа и попробовать, что в ней лежит, несмотря на то, что муж его всегда прогоняет с недовольным видом. В очередной раз во время ужина, когда муж ел, попугай, словно в анекдоте, бросился к тарелке, поскользнулся на пюре и упал прямо в котлету. Муж ему всю тарелку отдал! Попугай с довольным лицом клевал картошку и параллельно чистил перья... © Палата № 6 / VK
- Мой прошлый мейн-кун всегда садился и обе лапки клал на платформу с мисочками, как на стол, и ел как человек. А мой нынешний просит меня включать его интерактивные игрушки, вроде мячика на аккумуляторе. Когда мячик садится или выключается, кот бежит ко мне и, мяукая, ведет включать игрушку. © i.****.by
- Муж лег спать, я на кухне была. Слышу храп, и вдруг вопли, муж прибегает с выпученными глазами: «Меня кто-то щупает!» Я: «Приснилось?» Уходит. Слышу опять храп, вопли, бежит: «Ну, кто-то щупает!» Я вооружилась шваброй и села в засаду. Муж опять уснул, храпит. Полночь. Пригляделась, и правда, вижу, как черное щупальце из дивана выползло и пытается рот и нос заткнуть! Я ору, муж орет, хреначу шваброй диван. Вдруг диван жалобно мяукнул... Соседский Васька втиснулся в подушки и рот от храпа лапой закрывал! © Подслушано / Ideer
- У меня есть подруга, у которой кот настолько ленив, что не двигается ни при каких обстоятельствах. Иногда он ложится на край кровати и начинает падать, но вместо того, чтобы поправить положение, просто плюхается на пол. И продолжает так лежать. © CaptainNeiliam / Reddit
- Сижу, работаю дома на ноуте, а моя кошка вдруг решила, что ей срочно надо пройтись по клавиатуре. Ну, ладно, я ее скинула. Но через минуту она опять на ноуте! И тут она прыгает с такой силой, что ноутбук летит на пол. Ну и все, экрану конец. Я смотрю на это и думаю, кошка, мы только что влетели на мою месячную зарплату. Теперь сижу и жду, пока новый привезут, а кошка, как ни в чем не бывало, спит рядом. Но в качестве наказания теперь кормлю ее самым дешевым развесным кормом. Не одной же мне лапшой быстрого приготовления питаться до следующей зарплаты. © Палата № 6 / VK
- Недавно в соседнюю квартиру заехала безумно красивая и милая девушка. Общаемся по-соседски, но как-то пригласить ее поужинать или погулять я все не отваживался. На днях понес свою кошку на плановый прием к ветеринару. Когда возвращались — встретили ту самую девушку. Она увидела мою кошку и впала в ступор. Оказалось, что моя Ванда каждую ночь через балкон перелазит к ней в квартиру и укладывается спать в обнимку с милашкой-соседкой. Я в своем стиле выдал шутку, что не стоит рисковать жизнью Ванды и пускай соседка переезжает ко мне. К моему удивлению, меня не послали, не сбежали и даже пальцем у виска не покрутили. Аня, так зовут соседку, посмеялась и сказала, что переехать — это, конечно, сильно радикально, но вот заходить к нам гости она будет с радостью, да и сходить куда-то вместе, чтобы поближе познакомиться — не против! Я в начале романтического фильма. © Палата № 6 / VK
Ну что, рассказывайте, а что ваши питомцы натворили?
