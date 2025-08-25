10+ историй, как художники создавали великое из случайностей и ошибок
Конечно, счастливый случай не может быть тем, что превратит обычную картину в великое полотно. Однако мастерство художника как раз и заключается именно в том, чтобы вдохновиться дымом из трубы или разглядеть пейзаж за случайными кляксами. Так детали велосипеда помогли Пикассо создать одну из его самых известных работ. Мы решили выяснить, какие шедевры, возможно, никогда бы не появились на свет, если бы не одно «но».
«Звездная ночь» Ван Гога, возможно, появилась потому, что он лечился от эпилепсии
Язык не поворачивается назвать болезнь счастливой случайностью, но иногда из-за недугов на свет рождаются шедевры. Возможно мы никогда бы не увидели «Звездную ночь», если бы не физическое состояние Ван Гога. Профессор медицины и этики Университета Мармара Шефик Горкей предположил, что светящийся желтый ореол вокруг предметов на картинах художника появился благодаря лекарствам, которые Ван Гог принимал, лечась от эпилепсии. Дело в том, что некоторые средства обладают именно таким эффектом.
Да и само решение Ван Гога заняться живописью было отчасти спонтанным. Как показало исследование художественного критика Аластера Сука, к 25 годам молодой человек считался полным неудачником. Он перепробовал несколько профессий, но ни в одной не снискал успеха, и его семья уже была на гране отчаяния. Неловкий и стеснительный Винсент никак не мог найти своего пути. В какой-то момент Ван Гог настолько отчаялся, что сестра даже предложила ему поработать пекарем. И именно тогда будущий великий художник решил заняться живописью. Это решение Ван Гога изменило историю искусства.
Кандинский просто случайно зашел в мастерскую ночью
Мы могли бы и не увидеть самых известных работ Кандинского, если бы не одна судьбоносная ночь. Доктор Гленн Адамсон, бывший директор Музея искусств и дизайна в Нью-Йорке, считает, что идея создавать абстрактные полотна посетила Кандинского совершенно случайно. Как-то раз художник зашел в свою мастерскую поздно вечером и увидел совершенно незнакомое, но невероятно красивое полотно.
Картина словно излучала внутреннее сияние. И только спустя несколько мгновений художник понял, что это его собственная работа, которую он случайно поставил на мольберт вверх ногами. Кандинский был потрясен и осознал, что абстрактное искусство тоже возможно, после чего посвятил себя именно этому направлению в живописи.
Пикассо наткнулся на велосипедное сидение
А некоторые шедевры рождаются буквально из мусора. Пикассо рассказывал известному фотографу и скульптору Брассай, что однажды обнаружил у себя в мастерской старое велосипедное сиденье и ржавый руль. Прежде чем Пабло успел придумать, куда выбросить этот хлам, в его голове обе части соединились и превратились в голову быка.
Публика была, мягко говоря, не в восторге от скульптуры мэтра. Когда «Голова» появилась на выставке 1944 года, ее даже пришлось демонстративно снять со стены. Впрочем, позже искусствовед Эрик Гибсон и другие профессионалы восхищались простотой и остроумием этой работы.
Эксперимент Да Винчи чуть не привел к катастрофе
Даже великие мастера совершают ошибки. Леонардо да Винчи знал толк в экспериментах, и из-за этого его великое полотно «Тайная вечеря» вполне могло и не дожить до наших дней. Искусствовед и магистр наук Олли Фармер пишет, что вместо стандартной техники, с помощью которой делались фрески, художник решил написать картину яичной темперой поверх грунта на масляной основе.
В результате произведение из-за влаги начало разрушаться еще при жизни мастера. Но это привлекло дополнительное внимание к «Тайной вечере», и на протяжении последующих веков мастера старались сохранить работу и восстановить потерянные фрагменты с разной степенью успешности.
Александр Козенс заметил кляксу на листе
Настоящий художник может увидеть прекрасное и в простой кляксе. Искусствовед и куратор галереи Тейт Кристофер Тернер в своей статье рассказывает, что Леонардо да Винчи советовал начинающим художникам отдаться на волю случая, если вдохновение покинуло их. Правда, неизвестно, пользовался ли этим приемом сам живописец. А вот Александр Козенс превратил это в стилистическое решение.
Как-то раз художник заметил, что на листе случайно отпечатались блеклые пятна. Козенс быстро растушевал их и превратил в пейзаж. После этого мастер стал создавать «случайности» намеренно. Например, брызгал краской в блюдце с водой, а потом опускал туда лист бумаги и вдохновлялся получившимися разводами. Правда, не все современники были в восторге от этой техники. Бедного Козенса даже называли «главной кляксой в городе».
Сандро Боттичелли просто швырнул в стену губку
И у великих мастеров бывают сложные моменты, когда муза наотрез отказывается их посещать. По словам искусствоведа Кристофера Тернера, существует легенда, что Сандро Боттичелли не всегда удавалось прорисовывать пейзажи и растения на своих картинах. Чтобы как-то подстегнуть свое воображение, Боттичелли в эти неприятные моменты бросал губку, пропитанную краской, в стену. После этого мастер изучал получившиеся пятна и находил нужные ему формы.
Проклятье лондонцев обернулось для Клода Моне счастьем
Клод Моне умудрился увидеть красоту там, где вроде бы ничего привлекательного и не было. В исследовании доктора геологических наук Эдинбургского Университета Ханны Ритчи говорится, что в конце XIX века Лондон постоянно окутывала плотная пелена смога, так как многие лондонцы топили дома углем и этот же материал использовался на различных предприятиях. Для жителей в этом не было ничего приятного, зато туман, как замечает в своей статье историк и искусствовед Келли Гровье, вдохновил Клода Моне на написание одной из самых известных серий работ.
Благодаря смогу, висящему над городом, художник смог достичь удивительного эффекта, когда зритель сначала видит лишь расплывчатый силуэт на холсте, но постепенно здания, проступая сквозь дымку, становятся все более объемными. Как-то утром Моне проснулся и обнаружил, что воздух на улице кристально чист, и впал в настоящее уныние. Он решил, что все его незаконченные работы безвозвратно потеряны. К счастью, туман быстро появился и скрыл улицы города.
Дали просто увидел кусочек камамбера
Сыр может быть не только усладой для желудка, но и источником вдохновения. Журналистка, специализирующаяся на истории искусств, Кэт Паунд пишет, что по мнению некоторых исследователей, одна из самых известных картин Сальвадора Дали была навеяна теорией относительности Эйнштейна. Однако сам художник утверждал, что образ расплавленных, мягких часов пришел ему в голову, когда он нашел кусочек сыра. Именно после этого Дали создал «Постоянство памяти».
Эдуард Мане разрезал картину
Порой мастерам приходится кромсать собственные творения. Историк Эли Визевич, сотрудничающий с журналом Смитсоновского института, пишет, что в 1874 году Эдуард Мане взялся за создание полотна, которое должно было изобразить одно из самых оживленных кафе в районе Монмартра. Ранее художник работал преимущественно с батальными сценами или писал эпизоды из жизни светского общества.
Мане планировал создать большое панорамное полотно, но в какой-то момент решил разделить его на две части. Современники не одобрили такой поступок — им казалось, что в целостном виде произведение выглядело лучше. До сих пор неизвестно, что побудило художника разрезать полотно, но до конца своих дней он настаивал на раздельном показе картин. И, возможно, от этого обе работы только выиграли.
Айрис Скотт решила подправить краску пальцем
Неожиданное решение художника может полностью изменить его творческую судьбу. Историк и искусствовед Сара Касконе пишет, что когда в 2009 году Айрис Скотт нужно было закончить работу, она не стала браться за кисть. Вместо этого художница изменила несколько деталей пальцами. С этого момента начался совершенно новый этап в карьере Скотт. Она сразу поняла, что в дальнейшем будет писать только пальцами. И ее работы действительно выглядят свежо и интересно благодаря использованию этой техники.
Микеланджело Буонарроти вдохновила чужая неудача
То, что для одного мастера стало ошибкой, Микеланджело превратил в шедевр. Скульптор умудрился создать своего прославленного «Давида» из куска мрамора, который десятилетиями пылился во дворе мастерской.
Искусствовед и магистр наук Олли Фармер в своей статье рассказывает, что один из скульпторов безнадежно загубил драгоценный блок камня. Мрамор стоил больших денег, поэтому заказчики пытались найти мастера, который смог бы придать ему форму. В результате Микеланджело придумал подходящую позу для Давида и создал его из бракованного материала.
Случайная ошибка Джексона Поллока всколыхнула весь мир искусства
Однажды Джексон Поллак случайно опрокинул банку с краской на холст и открыл новое направление в живописи. По словам искусствоведа и магистра наук Олли Фармера, художник был просто очарован узорами, которые появились на полотне. После этого мастер стал использовать именно этот прием, создавая картины. Позже эту технику назвали «капельной живописью».
Художник-абстракционист Аррахмэ, отмечает, что, работая над полотнами, Поллок не отдавал все на долю случая. Исследователи обнаружили, что мастер не разбрызгивал краску наугад. Сначала он создавал набросок, а только потом разбрасывал капли в тщательно продуманной последовательности.
