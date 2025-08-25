10+ историй, как художники создавали великое из случайностей и ошибок

Язык не поворачивается назвать болезнь счастливой случайностью, но иногда из-за недугов на свет рождаются шедевры. Возможно мы никогда бы не увидели «Звездную ночь», если бы не физическое состояние Ван Гога. Профессор медицины и этики Университета Мармара Шефик Горкей предположил, что светящийся желтый ореол вокруг предметов на картинах художника появился благодаря лекарствам, которые Ван Гог принимал, лечась от эпилепсии. Дело в том, что некоторые средства обладают именно таким эффектом.

Да и само решение Ван Гога заняться живописью было отчасти спонтанным. Как показало исследование художественного критика Аластера Сука, к 25 годам молодой человек считался полным неудачником. Он перепробовал несколько профессий, но ни в одной не снискал успеха, и его семья уже была на гране отчаяния. Неловкий и стеснительный Винсент никак не мог найти своего пути. В какой-то момент Ван Гог настолько отчаялся, что сестра даже предложила ему поработать пекарем. И именно тогда будущий великий художник решил заняться живописью. Это решение Ван Гога изменило историю искусства.