8 секретов, которые скрываются за известными картинами

Известные шедевры могут скрывать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. В слоях краски спрятаны тайные символы и загадочные детали, которые только подогревают интерес к произведению. Мастера прошлого нередко оставляли послания для внимательных зрителей или намеренно скрывали важные элементы. А иногда и вовсе под одной картиной оказывается совсем другая.

Мона Лиза — Леонардо да Винчи

Шедевр Леонардо да Винчи видело в музее огромное количество людей. Но только после того, как увеличенные с высоким разрешением изображения Моны Лизы были изучены, ученые нашли кое-что необычное в ее глазах - это код из букв и цифр. Невооруженным взглядом символы не видны, но при увеличении их можно отчетливо рассмотреть. Хотя точное их значение трудно разобрать из-за возраста картины, скрытые символы в левом глазу Моны Лизы, по-видимому, являются комбинацией букв и цифр, а правый глаз содержит буквы LV, которые, как предполагают исследователи, обозначают инициалы Леонардо да Винчи.

Портрет Шарлотты Дюваль д`Онь — Мари-Дениз Вильер

Этот портрет молодой женщины музей Нью-Йорка приобрел в 1917 году. Считалось, что его написал известный французский художник Жак-Луи Давид, и критики работу хвалили. Однако спустя несколько десятилетий исследователи поставили под сомнение тот факт, что картина принадлежит кисти Давида — якобы она нарисована его ученицей. И после этого открытия критики внезапно начали находить недостатки в портрете: «Хотя картина чрезвычайно привлекательна как произведение того времени, в ней есть определенные недочеты, которые художник калибра Давида не допустил бы». А спустя еще полвека автором картины признали художницу Мари-Дениз Вильер. Натурщица, позировавшая ей, когда-то хотела стать профессиональной художницей, но вместо этого решила отказаться от искусства, когда вышла замуж.

Ночная терраса кафе — Винсент Ван Гог

Относительно работы Ван Гога «Ночная терраса кафе» существует любопытная теория. Некоторые предполагают, что картина могла быть написана по образцу «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Например, отдаленно «Тайную вечерю» могут напомнить официант в белом, подающий еду, и композиция из людей вокруг него. Однако отметим, что эта теория не получила широкого признания среди историков искусства.

Спящая девушка — Ян Вермеер

"Спящая девушка" Вермеера - образец гениального построения композиции в жанровой сцене. Однако не все так просто: рентгеновское исследование показало, что Вермеер изначально задумывал совсем другой задний план картины. Так, за спиной девушки должен был стоять мужчина, а в дверях сидеть собака. Но в итоге и мужчина, и собака были заменены зеркалом на дальней стене и стулом, поставленным под углом.

Закрывающаяся дверь — Анна Альма-Тадема

Анна Альма-Тадема была младшей дочерью известного голландского художника Лоуренса Альма-Тадема и абсолютно точно унаследовала его талант. Детализация на картине позволяет не только ощутить эффект присутствия и рассмотреть все детали комнаты, но и прочувствовать ее атмосферу. Так, фиолетовые чернила на бюро ассоциируются со скромностью и смирением, а анемоны символизируют мимолетную любовь и одиночество. Девушка в центре картины нервно теребит свои бусы. Выражение ее лица интригует - что так взволновало эту красавицу? Причину сразу и не заметишь. Но одна деталь интригует еще сильнее - приглядевшись, можно увидеть как рука невидимой фигуры высовывается из-за двери. Самое рациональное объяснение происходящего - рука принадлежит мужчине, который только что вышел из комнаты и закрывает за собой дверь, намекая на конец любовного романа.

Клочок травы — Винсент Ван Гог

Винсент Ван Гог был очень беден и часто повторно использовал свои холсты. На картине «Клочок травы» показан крупный план поля. Художник увеличивает масштаб каждой отдельной травинки и цветка и рисует их очень подробно в легкой и красочной палитре. Благодаря рентгеновским лучам ученые обнаружили ранее неизвестный портрет кисти Ван Гога, скрытый за этой идиллической картиной. На портрете изображена женщина в чепце. Примечателен сильный контраст между мрачными цветами этого изображения и светлой жизнерадостной палитрой верхнего слоя.

Щегол — Карел Фабрициус

"Щегол" был написан в XVII веке и после смерти художника был утерян более чем на два столетия, прежде чем его вновь обнаружили в Брюсселе. Деревянная панель, на которой написана птица, имеет нетипичную для небольшой картины толщину и указывает на то, что раньше она могла быть частью более крупного куска дерева, например, дверного или оконного косяка, чтобы создавать иллюзию реальности птицы. Во время реставрации выяснилось, что на поверхности картины есть множество мелких вмятин, которые, судя по всему, образовались, когда краска еще не полностью высохла, иначе появились бы трещины. По одной из версий, эти повреждения были вызваны взрывом порохового склада в Делфте, в результате которого и погиб Карел Фабрициус.



Портрет женщины — Эдгар Дега