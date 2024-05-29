15+ человек, которые еще из дома выйти не успели, а сюрприз уже тут как тут
Порой кажется, что каждый новый день похож на предыдущий, словно какой-то замкнутый круг. Но стоит только об этом подумать, как тут же случается что-то неожиданное. Например, ребенок внезапно решил содрать штукатурку со стены, бананы в магазине стали продавать как-то по-новому или же фонтан по пути на работу скрылся под слоем пены.
А в бонусной части вы найдете доказательство того, что неожиданности иногда могут хорошенько пощекотать нервы.
«Муравьи полностью съели леденец, но обертка осталась шарообразной»
«2-летний малыш решил, что мне скучно, и сделал для меня пазл»
Малыш закопал в песок ключи от машины, и уже целый час у всей семьи есть занятие
«В самолете мне достался абсолютно пустой ряд, но лететь пришлось вот так»
«Чтобы купить бананы в этом магазине, придется отрезать их от ветки»
Кстати, иногда даже онлайн-заказ продуктов или товаров может обернуться таким сюрпризом, от которого захочется засмеяться сквозь слезы.
«Пугало ручной работы или статуя? Я часто хожу мимо этой красавицы, наряды иногда меняются»
«Тетя пригласила нас с братом к себе домой, сказав, что будет весело. В итоге мы провели все выходные, убирая ее двор»
«Каждое утро я слезаю с велосипеда и передвигаю мусорный бак так, чтобы он стоял рядом с деревом и никому не мешал. Но они ставят его обратно»
«Черный велосипед мой. Белый приехал позже. Владелец запер мой велосипед на свой замок»
«Кто-то бросил бутылку с чистящим средством в фонтан, и теперь там повсюду пена»
«Соседи переделывают свой двор и стараются держать собаку подальше от всей этой грязи. Но как только они заходят домой, она тут как тут»
«Напротив в поезде сидел подросток. Вот в каком состоянии он оставил место после себя»
У нас есть даже целая подборка людей, которые как будто упали с планеты вседозволенности и хамства.
«Ехал по автостраде утром вот с этим маяком позади»
«Соседи используют общий коридор для складирования вещей»
«Соседи уже не в первый раз выбрасывают еду в мой двор»
«В автобусе не хватает места для ног, а мой рост всего-то 154 см»
«Хотела распечатать наши с парнем фото, а мне выдало фотографию, на которой Майк Тайсон»
«Поставил фальшивого ястреба на крышу, чтобы напугать чаек. Что ж, теперь у них там своя вечеринка»
«Почему именно посреди тротуара?»
«Вышел из продуктового и увидел это. Пришлось перелезать через пассажирское»
Бонус: Порой сюрпризы действительно могут пощекотать нервы
- Живу в частном секторе. Вижу в окно, как подъезжает черный джип. Выходят 3 амбала и направляются к двери. Меня уже начинает трясти, я дома одна. Побежала закрывать замок. Но один увидел меня и постучал в окно. Собрала волю в кулак, открыла. Тут амбал шагнул вперед и говорит: «А я смотрю, у вас плохие окна. Мы предлагаем вашему вниманию окна...» © Палата № 6 / VK
Жизнь часто нам преподносит сюрпризы. Одни радуются таким неожиданностям, а другие предпочли бы не сталкиваться с ними. Не удивительно, ведь даже после покупки чего-либо порой хочется протереть глаза от увиденного.