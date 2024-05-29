15+ человек, которые еще из дома выйти не успели, а сюрприз уже тут как тут

Порой кажется, что каждый новый день похож на предыдущий, словно какой-то замкнутый круг. Но стоит только об этом подумать, как тут же случается что-то неожиданное. Например, ребенок внезапно решил содрать штукатурку со стены, бананы в магазине стали продавать как-то по-новому или же фонтан по пути на работу скрылся под слоем пены.

А в бонусной части вы найдете доказательство того, что неожиданности иногда могут хорошенько пощекотать нервы.

«Муравьи полностью съели леденец, но обертка осталась шарообразной»

«2-летний малыш решил, что мне скучно, и сделал для меня пазл»

Малыш закопал в песок ключи от машины, и уже целый час у всей семьи есть занятие

«В самолете мне достался абсолютно пустой ряд, но лететь пришлось вот так»

«Чтобы купить бананы в этом магазине, придется отрезать их от ветки»

Кстати, иногда даже онлайн-заказ продуктов или товаров может обернуться таким сюрпризом, от которого захочется засмеяться сквозь слезы.

«Пугало ручной работы или статуя? Я часто хожу мимо этой красавицы, наряды иногда меняются»

«Тетя пригласила нас с братом к себе домой, сказав, что будет весело. В итоге мы провели все выходные, убирая ее двор»

«Каждое утро я слезаю с велосипеда и передвигаю мусорный бак так, чтобы он стоял рядом с деревом и никому не мешал. Но они ставят его обратно»

«Черный велосипед мой. Белый приехал позже. Владелец запер мой велосипед на свой замок»

«Кто-то бросил бутылку с чистящим средством в фонтан, и теперь там повсюду пена»

«Соседи переделывают свой двор и стараются держать собаку подальше от всей этой грязи. Но как только они заходят домой, она тут как тут»

«Напротив в поезде сидел подросток. Вот в каком состоянии он оставил место после себя»

У нас есть даже целая подборка людей, которые как будто упали с планеты вседозволенности и хамства.

«Ехал по автостраде утром вот с этим маяком позади»

«Соседи используют общий коридор для складирования вещей»

«Соседи уже не в первый раз выбрасывают еду в мой двор»

«В автобусе не хватает места для ног, а мой рост всего-то 154 см»

«Хотела распечатать наши с парнем фото, а мне выдало фотографию, на которой Майк Тайсон»

«Поставил фальшивого ястреба на крышу, чтобы напугать чаек. Что ж, теперь у них там своя вечеринка»

«Почему именно посреди тротуара?»

«Вышел из продуктового и увидел это. Пришлось перелезать через пассажирское»

Бонус: Порой сюрпризы действительно могут пощекотать нервы

Живу в частном секторе. Вижу в окно, как подъезжает черный джип. Выходят 3 амбала и направляются к двери. Меня уже начинает трясти, я дома одна. Побежала закрывать замок. Но один увидел меня и постучал в окно. Собрала волю в кулак, открыла. Тут амбал шагнул вперед и говорит: «А я смотрю, у вас плохие окна. Мы предлагаем вашему вниманию окна...» © Палата № 6 / VK