20+ человек, которые сделали покупку и давай глаза протирать от неожиданности

Иногда жизнь преподносит сюрпризы там, где совсем не ждешь. Неожиданности могут подстерегать в совершенно обычном месте — например, в кафе или магазине. Пользователи сети поделились случаями, когда они просто сделала покупку, а та оказалась с подвохом. Посмотрите сами.

«Заказал пиццу, и вот как ее привезли»

От нее кто-то отъел и попытался это скрыть! © SmolishPPman / Reddit

«Это моя новая фирменная сковорода с антипригарным покрытием»

«И это они называют супом»

© Average_Blud / Reddit Jul 2 дня назад Мне тоже такое давали после операции. Я голодная была, жрать хочу не могу, до этого тоже день не ела. Сказали, что пока только это, и всё. Было вкусно, но мало 😭. - - Ответить

«Срок годности этого продукта истекает в несуществующем месяце»

«Мне достался хлеб с гигантской дырой в середине»

«Мой йогурт не знает точно: он клубничный или черничный»

«Купила объектив за 650 долларов, и вот как он был упакован»

«Заказал я, значит, крылышки»

В Италии продается шампунь, уж слишком похожий на апельсиновый сок

«Салат „Капрезе“, который я купил в пиццерии. Надо было сначала проверить отзывы»

«Внутри моего чизбургера оказался стикер»

«Жена заказала салат. Его принесли без листового салата»

«Вместо помидоров в банке было это»

«Уважаемые производители вантузов, теперь вы в списке моих врагов»

«Все клубничные мишки — зеленые»

«Чесночный хлеб за 10 долларов, который я купила сегодня вечером»

«Вообще-то я покупал шоколадный торт»

«Мне пришли шахматы только с черными фигурами»

«У нас в супермаркете продается голубое молоко из „Звездных войн“»

«Купила старый комод по объявлению, а там оказались винтажные сокровища и вот такая записка: «Перчатки, которые я надевала на свою свадьбу 22 июля 1949 года»

«Мой дорогущий круассан с „шоколадом“»

Он так грустно смотрит, будто сам стыдится своей ущербности. © Криптозоолог мамкин / ADME