20+ человек, которые сделали покупку и давай глаза протирать от неожиданности
Народное творчество
2 часа назад
Иногда жизнь преподносит сюрпризы там, где совсем не ждешь. Неожиданности могут подстерегать в совершенно обычном месте — например, в кафе или магазине. Пользователи сети поделились случаями, когда они просто сделала покупку, а та оказалась с подвохом. Посмотрите сами.
«Заказал пиццу, и вот как ее привезли»
- От нее кто-то отъел и попытался это скрыть! © SmolishPPman / Reddit
«Это моя новая фирменная сковорода с антипригарным покрытием»
«И это они называют супом»
Мне тоже такое давали после операции. Я голодная была, жрать хочу не могу, до этого тоже день не ела. Сказали, что пока только это, и всё. Было вкусно, но мало 😭.
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«Срок годности этого продукта истекает в несуществующем месяце»
«Мне достался хлеб с гигантской дырой в середине»
«Мой йогурт не знает точно: он клубничный или черничный»
«Купила объектив за 650 долларов, и вот как он был упакован»
«Заказал я, значит, крылышки»
В Италии продается шампунь, уж слишком похожий на апельсиновый сок
«Салат „Капрезе“, который я купил в пиццерии. Надо было сначала проверить отзывы»
«Внутри моего чизбургера оказался стикер»
«Жена заказала салат. Его принесли без листового салата»
«Вместо помидоров в банке было это»
«Уважаемые производители вантузов, теперь вы в списке моих врагов»
«Все клубничные мишки — зеленые»
«Чесночный хлеб за 10 долларов, который я купила сегодня вечером»
«Вообще-то я покупал шоколадный торт»
«Мне пришли шахматы только с черными фигурами»
«У нас в супермаркете продается голубое молоко из „Звездных войн“»
«Купила старый комод по объявлению, а там оказались винтажные сокровища и вот такая записка: «Перчатки, которые я надевала на свою свадьбу 22 июля 1949 года»
«Мой дорогущий круассан с „шоколадом“»
- Он так грустно смотрит, будто сам стыдится своей ущербности. © Криптозоолог мамкин / ADME
«Сегодня пробила товары на кассе самообслуживания. Пришла домой и узрела это только после того, как закинула новые вещи в стирку»
А вот и еще несколько статей с фото от покупателей, которые были ошарашены своими приобретениями:
Фото на превью ***dinosaur101 / Reddit
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Если статья «только что» , то как наша Крипто попала в «телевизор»? 0_0
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