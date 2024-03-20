18 чистоплюев, которые живут в одной квартире с одичалыми, и это битва миров

Есть категория людей, которая к чистоте относится чуть более ревностно, чем остальные. И порой для таких персонажей жизнь с теми, кто на порядок может спокойно забить, становится тем еще испытанием.

«Мой жених никогда не меняет втулку на новый рулон туалетной бумаги. Я решила сделать так же. Вот что я увидела, когда зашла в туалет»

А ведь мог бы и сам рукава засучить...

Я люблю, когда дома чисто. Постоянно чисто, а не от уборки до уборки. Поэтому выбрал себе хозяйственную жену. Она убирается каждый день, я в свою очередь складываю все по местам и раз в месяц заказываю клининг, чтобы окна помыть. Жена высоты боится. Идиллия. Была...

Недавно у нас родился сын. У жены стало больше забот, качество уборки упало. Жена нервная, дерганная, на мои замечания психует. От клининга отказывается, говорит, не хочет чужих людей и вообще сама справляется. А я домой идти не хочу... © Подслушано / Ideer

«Моя мама использует половину куска мыла, а потом сразу достает новый»

«Муж поставил яйца вариться и забыл о них. Я услышала хлопок. Пошла на кухню и увидела это»

Человек готов на крайние меры

Ко мне три раза в неделю ходит домработница от агентства на поддерживающую уборку. Недавно предложила бесплатно готовить мне еду на пару дней вперед. Расставаться со мной она не хочет, а убирать бардак на кухне после моей готовки ее бесит. И ей проще самой сварить мне суп и пожарить мясо, чем отмывать все вокруг после меня. И я согласилась. © Подслушано / Ideer

«Зубная щетка моей сестры»

Аплодирую стоя тому, кто смог прикоснуться к этой щетке, чтобы сфотографировать. © caffeinated_mess / Reddit

«Кто-то в моем доме продолжает кусать это чертово масло»

Нестандартный подход

Оба работаем, на выходных у меня продолжается работа, только домашняя. Супруг сидит в телефоне, на просьбы отмахивается. До скандала доводить не хочу, но и пахать как ослице шесть дней в неделю на одном альтруизме не хочется. Начала платить себе за каждую уборку. Глаженая рубашка — одна сумма. Приготовленная еда — другая, повыше. Появились силы и желание; на днях иду к косметологу. © Подслушано / Ideer

«Прикроватный столик моего мужа, с которым, как я сказала, ничего не собираюсь делать. Уже две недели так»

«Моя сестра спросила меня, почему ее сушилка постоянно останавливается»

Сработала терапия радикальными мерами

Как-то давно, я постоянно работала допоздна, а муж был дома весь день. Накопилась гора немытой посуды, не осталось ни одной тарелки чистой. Попросила мужа помыть посуду, так как я работала с утра до 10 вечера и на посуду не было сил. Прихожу домой, гора посуды так и стоит. Ну я от обиды взяла и бахнула всю гору об пол. Муж в шоке. Ели из пластиковой посуды долгое время. Зато теперь посуда всегда чистая. © Подслушано / Ideer

«Вот в каком виде муж оставляет сковородку после использования»

«Экран компьютера моей жены»

© echtav / Reddit Анастасия 37 минут назад Жесть. Как она вообще что то видит на этом мониторе?! Я не самый чистоплотный человек в этом мире, но за экранами и клавиатурами своих гаджетов всегда слежу. Грязь на экране отвлекает меня, в грязь на клаве как будто мешается под пальцами, вызывает дискомфорт. - - Ответить

Главное — запал не потерять, а качество придет еще

Мой муж никогда мне не помогал по дому. А тут я забеременела, и муж стал мыть полы. Мне так приятно, что он взялся за это. Моему счастью не было предела, пока я не увидела тонны грязи по углам и другим местам. Я его все время хвалю, а потом перемываю. © Подслушано / Ideer

«Вот как моя сестра оставляет свое мороженое «на потом»

«Дала сестре наушники. Вот в каком виде она мне их вернула. Скорее всего, это ее краска для волос. Я все перепробовала, пятна не выводятся»

«Отец взял на время мой дорогущий японский кухонный нож...»

«Вот как моя жена оставляет использованную зубную нить»